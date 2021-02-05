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Новости За рубежом
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Трамп не будет давать показания на процессе по импичменту, - советник экс-президента США Миллер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп не будет давать показания на процессе по импичменту, - советник экс-президента США Миллер

Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по импичменту в сенате США.

Об этом сообщил CNN советник Трампа Джейсон Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент (экс-президент. - Ред.) не будет давать показания на неконституционном процессе", - сказал он.

Миллер также опубликовал в "Твиттере" ответ адвокатов Трампа на просьбу менеджеров по импичменту к бывшему президенту дать показания.

"Мы получили ваш последний пиар-трюк (...). Использование нашей Конституции для проведения предполагаемого процесса импичмента слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", - написали адвокаты экс-президента Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

Ранее менеджеры палаты представителей попросили Трампа дать показания на процессе по импичменту, который пройдет в Сенате США.

В январе палата представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому он был объявлен дважды.

Читайте также: Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Автор: Ірина Дашківська
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Американский Трамп - это наш украинский Медведчук.
Трамп не будет давать показания на процессе по импичменту, - советник экс-президента США Миллер - Цензор.НЕТ 5913
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05.02.2021 09:33 Ответить
да выкиньте уже этого рыжего на помойку, чего с ним возится?
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05.02.2021 09:34 Ответить
_Трумп продолжает выполнять задание кремля по разжиганию в США гражданской войны. И говорит и действует так, чтобы напряжение возрастало. Каналья!
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05.02.2021 09:41 Ответить
На электрический стул Трампопона. Был "дохлая белка", стане "жареный петух"
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05.02.2021 09:44 Ответить
Это не тот ли Миллер, который спецпрокурором был в деле Клинтона?
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05.02.2021 09:47 Ответить
не, не тот. Миллер вообще очень растространенная фамилия.
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05.02.2021 10:39 Ответить
Как и Мюллер. Не то, что Штирлиц.
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05.02.2021 14:18 Ответить
Напакостил Паскуда и в кусты. Притянуть его за рыжую чуприну и настучать пикой об стол!
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05.02.2021 11:14 Ответить
Трамп не даватиме свідчення на процесі щодо імпічменту, - радник експрезидента США Міллер - Цензор.НЕТ 3326Трамп не даватиме свідчення на процесі щодо імпічменту, - радник експрезидента США Міллер - Цензор.НЕТ 3192
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05.02.2021 12:33 Ответить
 
 