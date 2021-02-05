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Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп "Голоса" Рахманин. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр обороны Андрей Таран любуется достопримечательностями храма Радхи-Кришны в Индии, в то время, как работа ни над одним из шести базовых подзаконных актов, разработка которых была возложена на МО и, которые крайне необходимы для обеспечения потребностей обороны, окончательно не завершена.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Кое-что о министре обороны государства, которое находится в состоянии войны. Пусть и не объявленной официально.

Вчера глава оборонного ведомства должен был посетить заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Своим присутствием Андрей Васильевич нас, к сожалению, не порадовал - отбыл в заграничную командировку. Жаль. Узнал бы много интересного. В частности, о том, как Минобороны придерживается графика подготовки подзаконных нормативно-правовых актов. Крайне необходимых для выполнения государственного оборонного заказа", - написал он.

Объясняя, о чем именно идет речь, Рахманин напомнил, что в июле прошлого года Верховная Рада приняла Закон "О оборонных закупках". В следующем месяце его подписал президент.

"С тех пор на органы исполнительной власти была возложена задача - разработать и утвердить несколько десятков "подзаконок", без которых применение закона было фактически невозможным.

Нюанс. Новый закон вступал в силу с 1 января 2021 г., в тот же день теряли силу предыдущие базовые законы - "О государственном оборонном заказе" и "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

То есть старые правила обеспечения украинских силовиков (Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничников, СБУ и т.д.) отходили в небытие. А новые не могли работать без принятия свежих подзаконных актов. Речь идет о правилах, согласно которым защитники государства должны получать все необходимое - от радиостанций до ракетных комплексов", - отметил нардеп.

Рахманин подчеркнул, что то, что ни одна необходимая "подзаконка" не разработана выяснилось только в конце года: "Наш комитет срочно собрал представителей профильных министерств и ведомств. И они пообещали: все необходимое будет сделано в начале 2021-го".

"Насколько известно, министр обороны лично заверил Владимира Зеленского, что свою часть нормативных обязательств Минобороны выполнит до 15 февраля.

Третьего февраля на заседании профильного парламентского комитета стало понятно: работа ни над одной из 6 базовых "подзаконок" (разработка которых была возложена на МО) окончательно не завершена. Согласно отчету представителя Минобороны, ни один документ не дошел даже до правительственного комитета, не говоря об окончательном утверждении", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рахманин о гособоронзаказе Украины: Деньги неэффективно тратятся, банально транжирятся или просто не используются

Нардеп отметил, что было бы не лишним услышать объяснения самого министра по этому поводу, но в тот день он был в Индии и посещал выставку Aero India-2021, "что, безусловно, важно": "А еще любовался достопримечательностями храма Радхи-Кришны. Тоже полезно. Учитывая то, что в прошлом году генерал Таран вдохновенно говорил о насущной необходимости ввести в Вооруженных Силах "новую философию отношений в воинских коллективах". И обещал помочь "изменению военной культуры". Где же еще надышаться знаниями о философии и культуре, как не в Индии?

Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп Голоса Рахманин 01
Фото: А.Шора

Вот только мне почему-то казалось, что главной задачей Минобороны и его руководителя является добросовестное обеспечения армии оружием, техникой и боеприпасами".

Как сообщалось ранее, 23 декабря 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану.

Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп Голоса Рахманин 02
Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп Голоса Рахманин 03
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Топ комментарии
+62
Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 3136
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05.02.2021 09:59
+57
Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1847
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05.02.2021 09:53
+45
Якщо говнокомандуючий шляється по різним оманам, то чому йому ніззя?
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05.02.2021 09:46
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Страница 2 из 2
ЭТО ВАМ НЕ ЗДЕСЬ!

Это же не Порох, который на Мальдивы в отпуск летал, это же служебная командировка, " посещал выставку Aero India-2021", для закупок индийской авиационной техники для нужд украинской армии!
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05.02.2021 11:54 Ответить
А Индия выпускает авиационную технику?
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05.02.2021 13:57 Ответить
Это вопрос мне или Тарану?
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06.02.2021 12:11 Ответить
я не понимаю, чиновникам запрещено в отпуск ездить? В чем зрада?
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05.02.2021 12:14 Ответить
Бойцы из сёл- сидят в окопах,
а хенералы - по Европах ... Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 4111
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05.02.2021 12:41 Ответить
Это одно из правил деятелей такого сорта: находиться подальше и двигаться в противоположную сторону от тех мест где кризис. Война для тех кто в окопах, а не для тех кто в штабах... И использовать каждую минуту для себя. Помните законы армейский: каждая кривая короче в обход начальства, поля боя... и прочая прочая. Чувствуется армейская выучка "отца солдатов"
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05.02.2021 12:43 Ответить
Нужно отметить, что в период с 3 по 5 февраля в г. Бангалор. Индия проходит ежегодная авиационная международная выставка Aero India-2021. Украина представлена там своим выставочным стендом, туда прилетели наши грузовые транспортные самолеты Антонова и приехала официальная делегация. Так вот Таран - глава нашей делегации, потому что всегда министр обороны в таких мероприятиях главный. Это Рахманину для общего развития.
А то, что Таран - безвольный и безинициативный совок - это факт.
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05.02.2021 12:50 Ответить
Иди умойся
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05.02.2021 13:20 Ответить
Забейся в будку
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05.02.2021 13:46 Ответить
Совсем не всегда! Представляет нашу технику укроборнпром,и завод Антонова.Для каких целей там МО. ?
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05.02.2021 14:00 Ответить
УОП ничего уже не преставляет. УОП уже ликвидирован. Антонов - просто завод, производитель. А мы говорим об главе официальной делегации Украины. Или Урусский (Минстратегпром) или Таран (минобороны). Все остальное - влажные фантазии.
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05.02.2021 14:40 Ответить
.. не ты ли Гена его ликвидировал?))))
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05.02.2021 15:46 Ответить
перенимает боевой опыт у индейцев, чтобы бороться с бледнолицыми!
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05.02.2021 15:55 Ответить
Гена! Прилетел ОДИН пассажирский самолёт Ан-148 из правительственного отряда *Украина*. тот,.. который возит президента . Остальное представлено в МАКЕТАХ!!! То что это чмо возглавило делегацию... говорит о том , что никто всерьёз его не воспринимает. Показать фотографии и макеты мог бы генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев. Тот хоть что то понимает... в отличии от Тарана. ))) Это Gera Kruger 4dda558f для общего развития!
А то, что Таран - безвольный и безинициативный совок - это факт.
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05.02.2021 15:39 Ответить
Добре було б - якби про це написав і Юрій Бутусов. Він же є радником міністра.
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05.02.2021 13:13 Ответить
Собака безродная
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05.02.2021 13:19 Ответить
Вигнати козла з військового городу! І під суд за злочинну бездіяльність.Росія от-от активує військові дії. Україні потрібний компетентний міністр-патріот, а не отакий "не приший кобилі хвіст".
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05.02.2021 13:22 Ответить
А пандемия в мире, забил на все и поехал.
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05.02.2021 14:06 Ответить
Ця стаття - це лайно.
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05.02.2021 14:14 Ответить
Автор цього комента -лайно
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05.02.2021 14:29 Ответить
Таран подумав, подумав і вирішив; Зеленському можна і в Омані, і на Буковелі, і де його тільки чарти не носили за півтора року, а міністру ні? Хрен вам всім на комір.
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05.02.2021 14:37 Ответить
Таран подумав, подумав і вирішив; Зеленському можна і в Омані, і на Буковелі, і де його тільки чарти не носили за півтора року, а міністру ні? Хрен вам всім на комір.
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05.02.2021 14:38 Ответить
.. ну не їхати на Світолодарську дугу ж... чи у Піски...(((( Там зараз холодно...багнюка... стріляють.... ((( ... Да там і не його люди...(((
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05.02.2021 15:49 Ответить
Як кажуть "воїнствующіє" індуси "ача-ача-ача".
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05.02.2021 14:41 Ответить
Надоело мне быть министром обороны Тараном, хочу стать Тараном - индийским брахманом.
Как бабка из сказки. Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 5818
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05.02.2021 14:44 Ответить
Дурной хайп на ровном месте. Индия серьезная в военном отношении страна, закупающая и сама поставляющая вооружения в больших размерах. Выставка Aero India солидное место для деловых встреч по этим вопросам. Посещение Храма Радхи-Кришны официальное выражение уважения принимающей стороне, сравнимое с посещением Михайловского собора или возложением венка на Майдане Незалежности. Дурацким выглядит кривляние автора по поводу философии и культуры Индии. И вообще, почему паника по поводу 2х дневного отсутствия в стране министра обороны? На хозяйстве в МО на волонтерских началах остался эксперт и реформатор Юрий Бутусов, который как раз в это время и порешает все вопросы, пользуясь отсутствием ретрограда и консерватора Тарана. Все ж складывается отлично.
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05.02.2021 14:53 Ответить
Ужас. ЖивотворящийБайден не справляется с возложенными на него задачами по контролю за опричниками. Кто в Буковель, кто в Индию, а кто на *************.... Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 1403
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05.02.2021 15:02 Ответить
А точняк! Сорри! правильный хештег забыл) Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 1891
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05.02.2021 16:18 Ответить
Какое, нахрен, "заниматься обеспечением армии"? Кому это нужно? Кому нужно, тот пусть и занимается. Где Индия, а где ЗСУ? Лучше ж злыгаться з якымся Митхуном Чакроборти и "Ай эм э диско тензе"!
Не, ну если кому от этого станет легче, тот может надеяться, что Таран из Индии для ЗСУ что-нибудь "притаранит".
Тем более, Верховный проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь прыстаркуватого Шантеклера Хомчака от его молоденькой курочки на передок отправил - непростительный грех столь удачным моментом не воспользоваться.
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05.02.2021 15:45 Ответить
Цирковая власть каждый **Очит как он хочет. Рубанул бабулетов и за бугор.
Знаменита окрыленная фраза я-ж не Лох....Прогнило днище....
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05.02.2021 15:47 Ответить
Брешуть люди. Он видно, що міністр нову захисну каску для ВСУ вибирає. Ось найкраща, на собі випробує. Молодець.
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05.02.2021 16:10 Ответить
Максимально честно говоря, пошел он нахрен этот Таран. Хомячка знаю, Таран нет. Хомчак бойцов не бросил, и выходил из Иловайского котла как все наши бойцы, когда по ним стреляли русские. Пусть уж будет Хомчак.
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05.02.2021 18:59 Ответить
а он мог поехать по делам МО, на переговоры?
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05.02.2021 19:09 Ответить
Ага, закупать у Индии не имеющие АНАЛогов вооружение российского производства, от которого Индия пытается избавиться
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05.02.2021 20:13 Ответить
брехня.
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11.02.2021 23:18 Ответить
Министр обороны Таран - самый американизированный из всех украинских генералов.
Прекрасно говорит по-английски, знает все стандарты НАТО наизусть и намерен их воплотить в жизнь.
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05.02.2021 19:31 Ответить
І через вільне володіння англіською забув укранську мову , саме тому у нього військові у сіру зону "пхаються" (( Не до Індії йому падлюці , а під обстріл снайперський , може як по баняку отримає зрозуміє результати своєї "діяльності"
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05.02.2021 20:31 Ответить
А потом некторые у Байдена интересуются почему мы до сих пор не в НАТО...
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05.02.2021 20:12 Ответить
Проблема дуже серйозна і Міністр оборони не в змозі самотужки її вирішити, тому що за останні 7-8 років в органах виконавчої влади пройшло колосальне вимивання професіоналів і заміна їх на конкурсних засадах "новими обличчями-дилетантами" з вулиці. Інституція "Кадрового резерву", яка у попередні роки була надійним джерелом підбору професіоналів, - знищена. Іноді читаєш на сайті КМУ деякі проекти актів і плакати хочеться.
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05.02.2021 20:54 Ответить
В рамках роботи української делегації на 13-ій Міжнародній виставці авіакосмічної та оборонної промисловості Aero India - 2021, яку очолює голова українського оборонного відомства, у четвер 4 лютого ц.р., відбулась зустріч Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Індії Раджнатхом Сінгхом, а також командувачами Сухопутних військ та Військово-Морських Сил Республіки Індія.
В міністерстві оборони України заявляють, що Україна та Індія активізують військове та оборонно-технічне співробітництво.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chi_vizme_indija_uchast_u_si_briz_2021_ministri_oboroni_ukrajini_ta_indiji_obgovorili_spivrobitnitstvo-2788.html
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05.02.2021 20:57 Ответить
Генерл Таран рождён был хватом.
Слуга ЗЕлёной плесени и враг солдатам.
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05.02.2021 21:07 Ответить
Министр обороны Андрей Таран любуется достопримечательностями храма Радхи-Кришны в Индии Источник: https://censor.net/ru/n3246145

Ще один з Зе влади - бере приклад зі свого кумира клоуна Таран насолоджується поїздкою в Індію замість того, щоб займатися забезпеченням армії, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 5763
Сядуть усі Зе соратники у свій час ...
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05.02.2021 21:29 Ответить
Тарану насР@ть! Онь ПРИШЕЛ СЕБЕ КАРМАНЫ НАБИВАТЬ А НЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ! Все что он может он уже показал!
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05.02.2021 21:51 Ответить
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05.02.2021 22:19 Ответить
Этому Тарану не идут ни камуфляж, ни бусы. Внешность запуганного серого чиновника, или резидента...
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05.02.2021 23:34 Ответить
пора уже этого воина на пенсию отправлять хорош наших союзников позорить, а то им стыдно будет от такого партнёра)))
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06.02.2021 00:11 Ответить
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10.02.2021 12:27 Ответить
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27.02.2022 19:28 Ответить
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