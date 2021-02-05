РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15175 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
546 7
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Не советовал бы украинцам прививаться "из-под полы", а только в определенных центрах вакцинации, - эксперт Минздрава Дубров

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Не советовал бы украинцам прививаться

Врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров заявил, что ввоз неподотчетной вакцины от коронавируса в Украине невозможен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"И президент, и премьер-министр, и глава Минздрава уверяют, что вакцинация будет бесплатной. То есть за счет государства будет приобретена вакцина. Махинации при закупке вакцин, думаю, невозможны, поскольку это сразу будет явным. И что главное - я бы не советовал украинцам прививаться "из-под полы", как говорится. А вакцинироваться только в определенных центрах вакцинации или с помощью специалистов из мобильных бригад. Потому что мы знаем, даже в Китае есть большой ажиотаж с тем, что продают поддельные вакцины", - сказал он.

По словам Дуброва, частные клиники пока не могут приобрести вакцину в обход государства.

"Я сомневаюсь, что в ближайшее время любые частные заведения могут приобрести вакцину у производителя, поскольку есть огромные очереди, огромный спрос во всех странах мира на вакцину. В первую очередь будет выполняться государственный заказ", - отметил эксперт Минздрава.

Читайте: Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я бы вообще не советовал Украинцам прививаться в Украине и тем более чем то бесплатным от гос-ва, как показывает практика - бесплатная медецина по итогу выходит намного дороже чем платная.
показать весь комментарий
05.02.2021 09:54 Ответить
ага...у клиниках крадуцького только
показать весь комментарий
05.02.2021 09:55 Ответить
Это называется "коммуникация через экспертную среду". Стандартный маркетинговый ход.
показать весь комментарий
05.02.2021 10:00 Ответить
не,ну желающие могут и из под полы в подворотне...назло эксперту.
он же не запрещает-просто советует Не советовал бы украинцам прививаться "из-под полы", а только в определенных центрах вакцинации, - эксперт Минздрава Дубров - Цензор.НЕТ 1857
показать весь комментарий
05.02.2021 10:04 Ответить
Перевожу на "человеческий язык": не вакцинируйтесь в частных клиниках.
(Потому как тогда есть риск - в государственных клиниках останутся неиспользованные остатки, которые потом будет трудно реализовать).
показать весь комментарий
05.02.2021 10:29 Ответить
У нас в Украине скорее будет не "с прививка из под полы", а справки о "прививке" без оной из под полы.
показать весь комментарий
05.02.2021 10:02 Ответить
Врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров заявил, что ввоз неподотчетной вакцины от коронавируса в Украине невозможен.- если учесть ,что в Китае подпольно "вечноулыбающиеся" разливают помои под вакцину , сотнями тысяч фанфуриков в сутки,то все как раз и получится "из под китайской полы "и с ценой выше мировых аналогов ,
показать весь комментарий
05.02.2021 10:18 Ответить
 
 