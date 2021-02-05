Все правительства заключали договоры по COVID-вакцинам еще в июле, Украине нужно было сделать это раньше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цилык

Украинским властям нужно было раньше подумать о заключении договора с американским производителем вакцин от коронавируса Pfizer.

Об этом заявила гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык в в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины", организованной Европейской бизнес-ассоциацией 4 февраля, пишет "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.



Она отметила, что вакцинация – это сложный логистический процесс.

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"Мы не можем начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле [2020 года], нужно было [Украине] это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас проходят переговоры – надежда есть, шансы хорошие", – сказала она.