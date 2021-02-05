Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн / долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн / долл - по пессимистическому.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве, информирует Цензор.НЕТ

В худшем случае, к концу 2024 обменный курс пересечет отметку в 30 грн / долл, а в лучшем - не будет больше 29,2 грн / долл. Курс Национального банка на 4 февраля 2021 составил 27,99 грн / долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.

"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов", - говорится в прогнозе. В Министерстве развития экономики считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, по оценкам Минэкономразвития, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

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