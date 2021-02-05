Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Экономика
До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн / долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн / долл - по пессимистическому.
Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве, информирует Цензор.НЕТ
В худшем случае, к концу 2024 обменный курс пересечет отметку в 30 грн / долл, а в лучшем - не будет больше 29,2 грн / долл. Курс Национального банка на 4 февраля 2021 составил 27,99 грн / долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.
"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов", - говорится в прогнозе. В Министерстве развития экономики считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, по оценкам Минэкономразвития, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.
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к тому времени, же Украине нужно будет много баксов, а где их взять ?
За газ платить ЕС, за свет плптить ЕС, за продукты тоже в валюте берут, не зайчиками же расплачиваются.
И так набрали долгов лет на 50 уже.
многие конторы этим пользуются ставят минималку + премия.
получается все законно, но ЗП то совсем другой величины в итоге.
а ну давай еще и песню про сбитый украинским штурмовиком Боинг затяни
москаль он и в Америке москаль
Давай, пока тебя не забанили нах, на мою тему
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/269#comment_75596911
С удовольствием выслушаю твои разоблачения катрюлеголовых скакунов под американскую музыку!
04-01-2014 року USD - 7.993 грн. за 1 доллар
05-01-2015 року USD - 15.7686 грн. за 1 доллар
06-01-2016 року USD - 23.7837 грн за 1 доллар
04-01-2017 року USD - 26.67 грн. за 1 доллар
04-01-2018 року USD - 27.8905 грн. за 1 доллар
04-01-2019 року USD - 27,5117 грн. за 1 доллар
Ось така коротенька ретроспектива курсу, якщо розмірковувати за Вашими аргументами, мені повинна наштовхнути на висновок, прямі інвестиції від 2,2 до 3,2 млрд. в рік саме й спричинили такий ріст курсу доллара на протязі ціх років. Я вірно Вас розумію? Тобто прямі інвестиції знецінили національну валюту? Чи як мені Ваш допис розуміти?