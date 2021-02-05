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гривня (1847) курс (2089)

Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн / долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн / долл - по пессимистическому.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве, информирует Цензор.НЕТ

В худшем случае, к концу 2024 обменный курс пересечет отметку в 30 грн / долл, а в лучшем - не будет больше 29,2 грн / долл. Курс Национального банка на 4 февраля 2021 составил 27,99 грн / долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.

Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин 01

"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов", - говорится в прогнозе. В Министерстве развития экономики считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, по оценкам Минэкономразвития, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

Читайте также: Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко
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Топ комментарии
+7
Значит будет 49
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05.02.2021 10:48
+3
Какого сорта кофе заваривали? Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин - Цензор.НЕТ 1084
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05.02.2021 10:50
+3
Всегда перед очередным приближением обвалами гриваса новости заполняли подобным шлако-прогнозом от Минфина.
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05.02.2021 11:00
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Значит будет 49
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05.02.2021 10:48 Ответить
Ну после 2024-го, при определенном результате выборов нового президента, вполне допускаю.
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05.02.2021 11:52 Ответить
ну новый президент может отказаться от искуственно сдерживаемого курса и перевести курс на рыночные рельсы.
к тому времени, же Украине нужно будет много баксов, а где их взять ?
За газ платить ЕС, за свет плптить ЕС, за продукты тоже в валюте берут, не зайчиками же расплачиваются.
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05.02.2021 13:06 Ответить
Да и не нужно будет кредиты брать в там объеме для этого сдерживания курса.
И так набрали долгов лет на 50 уже.
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05.02.2021 13:08 Ответить
Прикинь, в раше и белораше минмалка ниже чем в Украине...
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05.02.2021 13:19 Ответить
минималка для расчета штрафов и налогов выставляется.
многие конторы этим пользуются ставят минималку + премия.
получается все законно, но ЗП то совсем другой величины в итоге.
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05.02.2021 13:30 Ответить
От минималки ведется рассчет всех выплат, пособий, денежного содержания и прочего, так что лепите пятухов дальше...
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05.02.2021 14:02 Ответить
нет расчет выплат ведется от прожиточного минимума, это совсем другая тема.
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05.02.2021 14:22 Ответить
Может с высокой вероятностью, если будет иметь определенную фамилию. Он уже так делал и в 2009 и в 2014-м. Если фамилия будет другая, то Ваше утверждение далеко не факт.
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05.02.2021 16:01 Ответить
с какого буя?
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05.02.2021 10:49 Ответить
Какого сорта кофе заваривали? Курс гривни не превысит 30 за доллар США до 2024 года, - Минфин - Цензор.НЕТ 1084
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05.02.2021 10:50 Ответить
Какая разница, если в итоге вся гуща окажется на улицах Львова?))
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05.02.2021 10:54 Ответить
Министр финансов готов сделать себе харакири, если поднимется?
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05.02.2021 10:52 Ответить
Оптимістичний, це 35 у 2024. А песимістичний - 1000.
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05.02.2021 10:52 Ответить
Кто ещё не понял как воспринимать информацию от этих клоунов, перевожу - курс будет далеко за 30
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05.02.2021 10:54 Ответить
Курс гривни не превысит 30 за доллар -это пессимистам. А это оптимистам: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин
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05.02.2021 10:55 Ответить
Вам то що, ви на Батьківщині, в США.
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05.02.2021 11:01 Ответить
Ну если честно, то особой разницы нет, кроме конечно убийств россиянами украинцев, это был шок для многих, в основном для русофилов. А так, не настолько все жопа как кажется со стороны, по крайней мере динамика уж точно не хуже чем в Беларуси или России, как ездили до ковида по Европам так и ездим, зарплата в долларах не упала, пенсия так даже выросла. Коммуналка та да, поднялась до уровня европейских стандартов, ну рано или поздно это бы произошло.
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05.02.2021 11:09 Ответить
Из котла днровцев, Гиркин, Бородай, Моторола кто из них украинец?
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05.02.2021 11:15 Ответить
Саакашвілі, Абромавічус воювали на Донбасі? Ви розумієте різницю між найнятими менеджерами і іноземними громадянами зі зброєю в руках? мя ж не кажу що Шредер воював за москалів.
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05.02.2021 11:24 Ответить
ты черепаха понимаешь разницу между инструкторами которых официально признанное государство принимает у себя и наемниками которых государство тайно засылает на сопредельную территорию для терактов а потом официальные лица от них открещиваются ?
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05.02.2021 11:25 Ответить
нет это когда российские Грады со своей территории фигачили по нашим военным
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05.02.2021 11:15 Ответить
Пентагону по великому рахунку начхати на Україну, вони Фуйло клали на посаду аби копалини з колонії качати, при чому міняти їх на папірці, що друкує приватна фірма в США. Задача фуйла , зробити неможливим утворення сильної імперії на місці СРСР, а для цього треба було посварити москалів з українцями, а Крим це плюша для мордовських лохів.
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05.02.2021 11:21 Ответить
а сам шо гуглом пользоваться необучен ? или это идет в разрез с любимой теорией ?

а ну давай еще и песню про сбитый украинским штурмовиком Боинг затяни

москаль он и в Америке москаль
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05.02.2021 11:21 Ответить
Падажди немнога ткнут вас в такое и не только носом а по сами гландьі! Трампваш уже все!
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05.02.2021 11:22 Ответить
Ой, какой активный!
Давай, пока тебя не забанили нах, на мою тему
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/269#comment_75596911

С удовольствием выслушаю твои разоблачения катрюлеголовых скакунов под американскую музыку!
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05.02.2021 11:25 Ответить
Значит в этом году будет ещё дороже
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05.02.2021 11:00 Ответить
Всегда перед очередным приближением обвалами гриваса новости заполняли подобным шлако-прогнозом от Минфина.
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05.02.2021 11:00 Ответить
Прогнозисти блін, а хто буде головою Мінфіна в 2024?
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05.02.2021 11:02 Ответить
В перекладі на нормальну мову - купуйте долари поки вони дешеві. Бо ці оптимісти в міністерстві економіки до останньої немають ніякого відношення.
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05.02.2021 11:03 Ответить
Всё прогнозируемо плохо.
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05.02.2021 11:04 Ответить
Прямі інвестиції в Україну в 2014-2019 складали від 2,2 до 3,2 млрд в рік, тепер перемогою вважається 0,2-0,5 млрд.
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05.02.2021 11:05 Ответить
Ну то й що? Яким чином інвестиції вплинули на курс?
04-01-2014 року USD - 7.993 грн. за 1 доллар
05-01-2015 року USD - 15.7686 грн. за 1 доллар
06-01-2016 року USD - 23.7837 грн за 1 доллар
04-01-2017 року USD - 26.67 грн. за 1 доллар

04-01-2018 року USD - 27.8905 грн. за 1 доллар

04-01-2019 року USD - 27,5117 грн. за 1 доллар

Ось така коротенька ретроспектива курсу, якщо розмірковувати за Вашими аргументами, мені повинна наштовхнути на висновок, прямі інвестиції від 2,2 до 3,2 млрд. в рік саме й спричинили такий ріст курсу доллара на протязі ціх років. Я вірно Вас розумію? Тобто прямі інвестиції знецінили національну валюту? Чи як мені Ваш допис розуміти?
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05.02.2021 12:08 Ответить
Серьезно? Меня уже пугает то что в Украине бешенная инфляция даже относительно доллара. Реальный курс сегодня судя по ценам и тарифам давно за 35 перепрыгнул. А то что власть искуственно сдерживает курс набираясь долгов как собака блох ради того чтобы похвастаться что у нас курс не меняется так ето для меня не показатель
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05.02.2021 11:20 Ответить
Свистите дальше про иностранных инвесторов. После очередного повышения тарифов на свет, газ, комуналку, а так еж введение новых налогов и пошлин и тд, которое планируется в марте-апреле из Украины побегут не только инвесторы а и те кто просто еще может ходить и ползать
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05.02.2021 11:23 Ответить
Вы про каких инвесторов речь ведете? Инвестор инвестору рознь. Спекулянты, торгующие ценными государственными бумагами, также инвесторами себя называют.
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05.02.2021 12:13 Ответить
Смешно! Хорошо, что избрали клоуна, хоть посмеемся.
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05.02.2021 14:38 Ответить
 
 