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Новости Политика Украины
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"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По итогам работы 4 сессии ВРУ, которая продолжалась с сентября 2020 года по январь 2021 года, главными прогульщиками стали народные депутаты группы "За Майбутнє". В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировались только треть депутатов группы - 36%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, низкие показатели регистрации также у народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 40% депутатов от данной политсилы. У депутатов ВО "Батькивщина" показатели посещения на уровне 51%. Высокие результаты посещения у депутатов группы "Доверие" и фракции "Голос". В среднем заседания посещали 56% депутатов группы "Доверие" и 58% депутатов "Голоса".

Лидерами по посещению ВР в течение 4 сессии стали народные депутаты "Европейской солидарности" и "Слуги Народа". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 63% депутатов от "Европейской солидарности" и 62% депутатов от "Слуги народа".

"Четвертая сессия ВР оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной Рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, которые выступали в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована", уточнил глава КИУ Алексей Кошель.

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"Несмотря на форс-мажорные обстоятельства перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп ВР фактически не изменился. Депутаты отдельных фракций и групп ВР безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 1122
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05.02.2021 10:49
+4
А этим ребятам зарплата депутата - мелочь на семечки. Майбахам Беня башляет, а у зажоповцев кормушка на Расеи. Инструктажи у шефа важнее чем, протирание штанов в Раде
"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 5582
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05.02.2021 10:53
+3
Сцу...коооо! Я хочу посмотреть на ЭТО за 120 грн... да ты в Глово в десят раз больше заработаешь? Кто эти люди? И люди ли это????
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05.02.2021 10:51
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"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 1122
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05.02.2021 10:49 Ответить
Сцу...коооо! Я хочу посмотреть на ЭТО за 120 грн... да ты в Глово в десят раз больше заработаешь? Кто эти люди? И люди ли это????
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05.02.2021 10:51 Ответить
....ХрещЯтик мля...
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05.02.2021 11:17 Ответить
120 грн за 3 години, жлобяри.
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05.02.2021 11:35 Ответить
И пойдут. 3 часа пощелкать иплом, а потом в пятницу бухать дешевое пиво где то во дворе с чипсами.
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05.02.2021 12:28 Ответить
Отчислить за прогулы и неуспеваемость!
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05.02.2021 10:49 Ответить
Вот так эти мрази рыговские и руководили когда были у власти
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05.02.2021 10:49 Ответить
Рейтинг конечно он себе подправил конечно, посмотрим чем то все закончится
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05.02.2021 10:51 Ответить
А этим ребятам зарплата депутата - мелочь на семечки. Майбахам Беня башляет, а у зажоповцев кормушка на Расеи. Инструктажи у шефа важнее чем, протирание штанов в Раде
"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ - Цензор.НЕТ 5582
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05.02.2021 10:53 Ответить
Они "вакцину" Новичок решают.
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05.02.2021 10:55 Ответить
Может быть изменить критерии оценки и забить на прогульщиков и тех, кто не выступает с трибуны? Может быть правильнее сделать акцент на качестве законопроектов и отдельной графой вывести конечных бенефициаров от принятого закона?
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05.02.2021 11:01 Ответить
Некогда им, они о народе думают!
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05.02.2021 11:01 Ответить
БЮТ - 24 депутата. Ходят 12 с хвостиком
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05.02.2021 12:18 Ответить
Что, и "вставай страна огромная" не помогает?
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05.02.2021 11:19 Ответить
Вони Простоквашино дивились.
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05.02.2021 11:35 Ответить
А зачем им ходить в ВР если они прекрасно справляются с поставленной задачей с помощью телевизора, а именно разжигание межнациональной розни и дестабилизацией страны.
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05.02.2021 12:15 Ответить
 
 