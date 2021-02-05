"За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ

По итогам работы 4 сессии ВРУ, которая продолжалась с сентября 2020 года по январь 2021 года, главными прогульщиками стали народные депутаты группы "За Майбутнє". В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировались только треть депутатов группы - 36%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, низкие показатели регистрации также у народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 40% депутатов от данной политсилы. У депутатов ВО "Батькивщина" показатели посещения на уровне 51%. Высокие результаты посещения у депутатов группы "Доверие" и фракции "Голос". В среднем заседания посещали 56% депутатов группы "Доверие" и 58% депутатов "Голоса".

Лидерами по посещению ВР в течение 4 сессии стали народные депутаты "Европейской солидарности" и "Слуги Народа". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 63% депутатов от "Европейской солидарности" и 62% депутатов от "Слуги народа".

"Четвертая сессия ВР оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной Рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, которые выступали в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована", уточнил глава КИУ Алексей Кошель.

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"Несмотря на форс-мажорные обстоятельства перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп ВР фактически не изменился. Депутаты отдельных фракций и групп ВР безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований", - добавил он.