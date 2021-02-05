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Граждане Украины из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Граждане Украины из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19 на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По его словам, граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым будут бесплатно и добровольно вакцинированы от COVID-19 в пунктах прививки, размещенных на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане Украины из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от COVID-19 в случае выявления болезни.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
А где написано что они украинцы? На заборе?
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05.02.2021 11:05
+8
Ага, спутником!
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05.02.2021 11:04
+6
Нє смогут. Будуть боятись, що НАТО перетворить їх в бібізян
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05.02.2021 11:12
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Ага, спутником!
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05.02.2021 11:04 Ответить
...смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19//

Не смогут! Делать нужно через 21 день, а из луганска выпускают только раз в месяц, так что никак...
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05.02.2021 11:05 Ответить
Зараз заридаю...
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05.02.2021 11:09 Ответить
А где написано что они украинцы? На заборе?
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05.02.2021 11:05 Ответить
У них в паспорте написано. Они точно такие-же украинцы как и все остальные с гражданством Украины. Не их вина, что страна их не защитила и сдала.
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05.02.2021 11:40 Ответить
на заботе тоже было что-то написано, а бабка потрогала - *****
украинцы они, не защитили их Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9649 а кто по референдумам бегал ПУТЕНВВЕДИ??
кто украинцы Донбасса, те там не живут с 2014го
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05.02.2021 11:46 Ответить
заборе
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05.02.2021 11:46 Ответить
Ну расскажи скольких беженцев ты лично у себя поселил? И сколько твои знакомые поселили у себя? Так что вы все в долгу у этих людей и обязаны им по гроб жизни за то, что бросили их.
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05.02.2021 13:25 Ответить
шо-шо??? я кому-то что-то должнА??? за то, что меня фактически из дому выгнали я еще и должна??? и вообще вопрос - МНЕ ХОТЬ ЧТО-ТО ХОТЬ КТО-ТО ДАЛ??? Что ты мелешь??? Ты там вообще был и в курсе событий???
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05.02.2021 14:03 Ответить
граждане и украинцы разные понятия. У них и в роспаспоре написано что они кто? Они предали Украину, не все конечно. Они сами не захотели защитить страну, как сделали это другие. Страна это кто или что по вашему, которая должна защитить? Граждане Украины это состав страны. И кто вам в голову вбил что вас обязаны защищать, когда вы сами этого не хотели и ничего для страны Украина не сделали? Захотели туда не зная куда и попали. А теперь все виноваты в ваших грехах.
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05.02.2021 11:54 Ответить
Люди всю жизнь платили налоги в том числе на армию и полицию в обязанности которых входит защита своих граждан. Они этого не сделали. По какой причине - это не важно. Кто-то там эахотел, не хотел - какая разница? Завтра вы скажете, что дождик был и ветер. Вооруженной армии с танками и пушками какие-то бабушки помешали? Не смеши. Придумали, блин, отмазочку: бабушки им помешали победить... В крыму тоже бабушки помешали? Ни одного выстрела не сделали, сдали так-же как и Донбасс. Так что вы перед этими людьми в огромном долгу.
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05.02.2021 12:22 Ответить
Так что вы перед этими людьми в огромном долгу



Пупкін, ти ничого не наплутав? Ось цій лярві я шось винен?

Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6210
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05.02.2021 13:03 Ответить
вот именно эта милиция -полиция, которым вы платили и предала Украину, осталась на стороне оккупанта. На референдум не только бабушки ходили. Сделали свой выбор. Таких нужно было не спасать а убивать и не одним выстрелом. Но этого не делали так как их идол оккупант стоял за их спинами.
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05.02.2021 13:51 Ответить
а про бабок с иконами и детьми не полоумные ли старухи под Луганском кидались??? внуков волокли потому, что за детей им 200 грн накидывали!!
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05.02.2021 14:05 Ответить
Коли країна їх пробувала захистити,вони кидалися під колеса бетеерів,щоб зупинити українських військових,здавали рашистам позиції української армії і добивали українських поранених.Вони зрадники в своїй більшості і Україна їм нічого не винна.
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05.02.2021 11:56 Ответить
на 99 % там предатели, переобувшиеся в очередной раз МЫЖЕУКРАИНА Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6532
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05.02.2021 14:06 Ответить
ты невменяемый? на ютубе куча видео как эти граждане гнали нашу армию и с цветами встречали всех этих чеченов бурятов и казачков ! не их вина ? почему же ты их не защитил ?
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05.02.2021 12:02 Ответить
Тільки перед цим нехай зховають десь кацапські паспорти ці нев,ібенні українці
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05.02.2021 11:10 Ответить
Пускай у пуцьки новичком вакцинируются с криком "путенвведи"
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05.02.2021 11:12 Ответить
Нє смогут. Будуть боятись, що НАТО перетворить їх в бібізян
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05.02.2021 11:12 Ответить
Сорос чипирует Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6347
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05.02.2021 11:16 Ответить
Всіх в Україні вже провакцинували, тепер можна взятись і за ордло...
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05.02.2021 11:14 Ответить
Вони хочуть рассєянську вакцину. Не смійте ,мать вашу, їм заважати!
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05.02.2021 11:16 Ответить
а шо своiх вже провакцiнували
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05.02.2021 11:21 Ответить
Я военный сбор плачу, херачу за мизерную зарплату, выплачивая налоги, за которые вакцину покупают, а это тварье будет тут бесплатно права качать? Та не, пошли вы на хрен, со своими неподконтрольными.
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05.02.2021 11:24 Ответить
Ну не гандон, тут склали графік що фіг провакцинуєшся до 2024 року, він ще зрадників збирається вакцинувати, нехай вони тобі зарплату платять.
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05.02.2021 11:27 Ответить
и вопрос - кого они считают народом Украины? Людей или биомассу в зазеркалье?
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05.02.2021 11:48 Ответить
Так розумію, яка область швидше заявить про бажання відділитись від України, ту швидше провакцинують?
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05.02.2021 11:29 Ответить
тю...зачем? их же там уже спутником шыряют...с барского плеча рашки
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05.02.2021 11:29 Ответить
Что значит бесплатно?Вакцину дают Украине бесплатно,или Украина за ее платит?Если Украина платит,а людям делают бесплатно,то пусть покажут счет,что за вакцину заплатил зеленский,порошенко,ахметоа или еще кто-нибудь.А сли нет такого счета,то за вакцину платим мыЮукраинцы со своих налогов.А напрямую покупаем,или как газ,через прокладку?Аесли через прокладку,то мы переплачиваем,а если еще и дамбас,то спишут наши деньги на мертвые души.Меня не устраивает бесплатная вакцина для ордло.
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05.02.2021 11:30 Ответить
після того як на пункті пропуску тричи прокричать Крим це Україна, та путин куйло...
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05.02.2021 11:31 Ответить
За особистий рахунок ляшка, а не платників податків. Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9230
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05.02.2021 11:39 Ответить
Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3176 Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 252
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05.02.2021 11:42 Ответить
праально, пфайцер в донецк, китайскую бурду в киев
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05.02.2021 12:08 Ответить
А ещё они могут стать космонавтами и ещё много чего.
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05.02.2021 12:34 Ответить
Давайте, вакцинируйте! А то им, невакцинированным, несподручно в наших солдат стрелять. Вы вообще кукухой поехали?
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05.02.2021 12:52 Ответить
Пока прийдет вакцина в Украину, они там все перевакцинируются.
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05.02.2021 13:02 Ответить
О! ещё один ворюга и брехун , как Степанов и зеленский!! Чем вакцинировать собираешься?? Своей мочой??
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05.02.2021 13:30 Ответить
 
 