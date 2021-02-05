Граждане Украины из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19 на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По его словам, граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым будут бесплатно и добровольно вакцинированы от COVID-19 в пунктах прививки, размещенных на подконтрольной Украине территории.
Напомним, ранее сообщалось, что граждане Украины из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от COVID-19 в случае выявления болезни.
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Не смогут! Делать нужно через 21 день, а из луганска выпускают только раз в месяц, так что никак...
украинцы они, не защитили их а кто по референдумам бегал ПУТЕНВВЕДИ??
кто украинцы Донбасса, те там не живут с 2014го
Пупкін, ти ничого не наплутав? Ось цій лярві я шось винен?