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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Медведчук (1754) протест (5755) санкции (10622) Козак (134) Ярош (314)

Призываю ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш". Это рупоры Кремля, долой путинскую пропаганду, - Ярош

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Призываю ввести санкции против телеканалов

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского и СНБО ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш".

Об этом Ярош написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией - ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов "Интер" и "Наш"! Долой путинскую пропаганду с украинского информационного пространства!" - отмечает Ярош.

Ранее Ярош также поддержал санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Вчера, 4 февраля, под офисом телеканала "НАШ" состоялась акция протеста с требованием закрыть телеканал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У сайтов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+29
Включил случайно на НГ Интер, я думал я попал во времена своего детства... Там реально ещё СССР....
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05.02.2021 11:05
+27
Да, сам случайно попадаю иногда, а там - концерты Серова, Леонтьева... Чуть не вырвало.
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05.02.2021 11:06
+21
Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!

Путч ТК:
З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється, за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19 разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
Д.Чекалкін
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05.02.2021 11:13
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Ярош геноцидить вату. Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош - Цензор.НЕТ 9715
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05.02.2021 11:37 Ответить
Інтер не лише закрити треба, а треба його власника притягнути до кримінальної відповідальності за сприяння російським окупантам в окупації Росією Криму і донбасу.
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05.02.2021 11:42 Ответить
Там тоже кацапня на вентилятор накидывает?😮
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05.02.2021 11:48 Ответить
а ви його не дивіться.
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05.02.2021 11:49 Ответить
Те, що прибили ведмедчукові шлакоканали - це правильно. Те, що вимагається прибити гівно-інтер і "наш" - добре. Але чому всі хором забули про ахмедівську "уРКаїну"? Чи, може, вона більше не ватна?
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05.02.2021 12:01 Ответить
По чесному - то всі вони говняні наші канали телебачення . кожний з них обслуговує свого олігарха і транслює його бачення подій . просто ці активно критикували зелених і їх політику в усіх сферахі тарифи і т.д. . а зеля не любить як його найвеличнішого критикують . а тут така нагода трапилась . правда невідомо як надовго їх закрили .нехотілось би щоб вони відсудили бабло. але зелені що не зроблять . то все через ж...у . так що не сильно радійте
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05.02.2021 12:01 Ответить
Сперва нужно нарыть юридическое обоснование...
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05.02.2021 12:03 Ответить
10 тысяч погибших , отобранные территории, беспрерывная гибридная военая агрессия. И все это при поддержке известных кацапских СМИ. Еще нужны доказтельства.?
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05.02.2021 12:06 Ответить
Децкий сад. Общие соображения не могут служить доказательством в суде. Для начала назови закон, который нарушен.
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05.02.2021 12:13 Ответить
Вы юрист вы ищите, но кацапскую размазню где ваши доказтельства не надо тут транслировать. Доказательства российской агрессии есть, хотя бы Белингката и их НЕМЕРЕННО!
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05.02.2021 12:44 Ответить
Децкий сад. Опять общая болтовня. При чём тут агрессия к телеканалам?
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06.02.2021 12:10 Ответить
"Децкий сад" очеред\ной вместо аргументов,. Вы юрист или имбецил?. Слабо самому как взрослый, без папы, нарыть связи между российской агрессией военной и информационной?. Все вам рзжевать надо, учись думать сам.
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08.02.2021 07:27 Ответить
Децкий сад продолжает зажигать огни!
А скажы на милость, почему к обвинениям, которые выдвигаешь ТЫ, искать доказательства должен Я?
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08.02.2021 11:24 Ответить
Хамло ты чего растыкалось тут. Мало того что дурак, реально ж дурак - попутал правила поведения в суде и на форме. Так и еще и хамишь. ВОзьму тебя на карандаш имбецил.
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09.02.2021 19:44 Ответить
Дорогой Бутан, я понял тваю глубокую мысль!
Ложкой ты пользуешься исключительно в столовке, а вот дома - по настоящему, срёшь в свою тарелку и ешь ногами!
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10.02.2021 10:25 Ответить
Есть канальчик, небольшой, не знаю как по всей Украине но в Киеве он есть , под названием - " рабинович TV" и да,да именно тот рабинович. Не забудьте.
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05.02.2021 12:06 Ответить
Да ,еще надо Г+Г прикрыть.Там у медведчука 25%.
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05.02.2021 12:14 Ответить
Щось Ярош довго спить!
Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош - Цензор.НЕТ 6341 Порохобандерівець

Потрібно закрити канали ;Наш; та ;1+1;.
І ;Інтер;.
05.02.2021 07:23
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05.02.2021 12:29 Ответить
Ни кчему закрытие каналов не приведет, в стране идет тоталньное обнищание населения на фоне отстранения его предпринимательской деятельностью, в Европе например чуть ли не поджопниками выганяют заниматься бизнесом, что бы не сидели на социале и платили налоги для э ого созданы все условия,-кредиты по 2% под предпр нимательство не вопрос, в Украине депозиты в валюте под 2%, почему не организовать работу пусть через фондовый рынок или сделать конкуренцию среди банков, что бы кредиты были по 3%, но это надо не красть с бюджета чиновникам ,отмывая % под 12-18.какой бизнес заработает если он должен отдавать 15-20%, сколько ему надо зарабатывать, когда рентабельность оперативной прибыли компании aple самой дорогой компании в мире до уплаты налогов, амортизации и % по кредиту 25% и если о дать как в Украине 18% за кредит то , что останется предпринимателю после амортизации и уплаты налогов 28 - пусть 13% кредит средняя ставка ОВГЗ , амортизация занимает примерно 3% от оборота значит примерно 10% от прибыли aple получается 28 - 13 -10 = 5% из которых надо уплатить налог на прибыль 18% , остается 4%, когда за кредит минимум 13, кака экономика в Украинебудет работать ее специально власть ращрушает, в погоне за активами, что бы их приватизировать и нанимать батраков не за зарплату, как в Европе, а за копейки, так и в бюджете заберут на откаты, так, что бы населению не досталось ни на образование ни на медицину ни на пенсии, а если ОПЗЖ и другие при Януковиче украли 35 миллиардов то верните их бюддет ,сами не воруйте и народ их переизберет и каналы не надо закрывать.К примеру в Украине 300 тыс.ветеранов почему не дать им в оренду к 2 га по 15 га Земли, пусть по 10 организовать обучение , кооперативы в целью производства и переработки сельхоз продукции, что бы просто не сырье продавать теряя прибыль, а и перерабатывать в растительное масло, консервы , джемы, сахар, спирт и многое другое требующееся на рынке, там пойдут заказы на линии переработки инжинерам, програмистам, но власти надо создавать условия , а не продавать Землю, вырубывать леса и отмывать бюджет, тогда и чиновники свое вознаграждение будут получать по европейским меркам заслужино, так нет надо все украсть и страну развалить.
Так давайте закроем населению интернет , что бы Путин не пришел и будем жить при свечах, пусть хоть ветераны нормально могут зарабатывать, учителя, медики, а тогда и пенсии подтянутся и уровень жизни, а тогда и Крым и Донбасс в Украину вернется и ни какой Путин не зайдет.
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05.02.2021 12:35 Ответить
Автор точно не троль. Але важко читати
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05.02.2021 13:06 Ответить
Предлагаю принять закон: "Закрывать каналы за публикацию ложной информации или невыполненных обещалок политиков"!
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05.02.2021 12:43 Ответить
Бак ту ЮССА ? оставим 2 канала Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош - Цензор.НЕТ 1349
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05.02.2021 13:01 Ответить
Тогда Зеленскому-старшему вообще нечего будет смотреть.
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05.02.2021 13:02 Ответить
..для чого РЕАнімувати цього СЕКсотА . іди .. продовжуй "чиситити" ..шо там в тебе ще залишилось ...
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05.02.2021 13:04 Ответить
Нема правди в каналах ТБ, бо вони всі олігархічні. Треба Громадське ТБ розвивати.
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05.02.2021 13:29 Ответить
100% підтримую . Помийки рашистських халуїв треба ліквідовувати .
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05.02.2021 13:39 Ответить
Однозначно закривати. Інтер - це повний совок.Реально тошнить!
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05.02.2021 13:42 Ответить
этот чувак уже закончил чистить пулемет?
нет. я не призываю вводить санкции против врагов Украини
я призываю их физически уничтожать, как на войне
лишать украинского гражданства, права голоса и гнать с украинской земли к ****** матери
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05.02.2021 13:47 Ответить
Давно надо было.
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05.02.2021 13:57 Ответить
Підтримую Д.Яроша від цих пропагодистів кремля треба звільнятись.
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05.02.2021 14:03 Ответить
Давно цей інтер пора закрити! Кацапська радянщина.
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05.02.2021 16:23 Ответить
Для неадекватных - и при чём издеся Пётр Алексеевич?
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05.02.2021 18:21 Ответить
Давно час, але де СБУ?- по ринках шастає???
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05.02.2021 19:01 Ответить
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