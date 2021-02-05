Призываю ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш". Это рупоры Кремля, долой путинскую пропаганду, - Ярош
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского и СНБО ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш".
Об этом Ярош написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией - ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов "Интер" и "Наш"! Долой путинскую пропаганду с украинского информационного пространства!" - отмечает Ярош.
Ранее Ярош также поддержал санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Вчера, 4 февраля, под офисом телеканала "НАШ" состоялась акция протеста с требованием закрыть телеканал.
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А скажы на милость, почему к обвинениям, которые выдвигаешь ТЫ, искать доказательства должен Я?
Ложкой ты пользуешься исключительно в столовке, а вот дома - по настоящему, срёшь в свою тарелку и ешь ногами!
Порохобандерівець
Потрібно закрити канали ;Наш; та ;1+1;.
І ;Інтер;.
05.02.2021 07:23
Так давайте закроем населению интернет , что бы Путин не пришел и будем жить при свечах, пусть хоть ветераны нормально могут зарабатывать, учителя, медики, а тогда и пенсии подтянутся и уровень жизни, а тогда и Крым и Донбасс в Украину вернется и ни какой Путин не зайдет.
нет. я не призываю вводить санкции против врагов Украини
я призываю их физически уничтожать, как на войне
лишать украинского гражданства, права голоса и гнать с украинской земли к ****** матери