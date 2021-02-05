Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ "накрыла" агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики. ВИДЕО+Инфографика
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Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба СБУ.
Так, СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ РФ Вадима Даутова и Дениса Собко.
В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".
Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещения украинских Вооруженных Сил, кадровм составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.
Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.
Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессор одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл. США.
В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.
Инфографика: сайт СБУ
В отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.
Мероприятия по разоблачению агентурной сети осуществлялись и продолжают осуществляться под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
Отметим, что единственным экс-командующим ССО является Игорь Лунев. Он стал командующим силами спецопераций ВСУ с момента их создания (январь 2016 г.). В ноябре 2018 года он попал под санкции России.
В августе 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего силами специальных операций ВСУ. На должность Лунева он назначил генерал-майора Григория Галагана.
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Байден всіх дістав.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
Многие помнят, как освобожденная из российской тюрьмы госпожа Надежда Савченко приходила босиком в Парламент, своих коллег-нардепов называла «баранами»,
самопроизвольно наносила визиты к боевикам самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР»), летала в Москву на судебное заседание по делу заключенных там украинцев, давала лживое интервью «сливному бачку» пану Анатолию Шарию.
«Героиня Украины» вела себя на заседаниях Рады настолько неадекватно, что народный депутат пан Андрей Денисенко попросил председателя Верховной Рады отсадить от него Надежду Савченко.
Пресекают и разоблачают каждый день после втыка американского...
Источник: https://censor.net/ru/v3246172
Не нынешних, а бывшего.
То есть, он был настоящим врагом для кремлядей.
Даже с ретушью видно, что летим им немало.
"В свое время, выпускниками училища были: генералы Панфилов и Ватутин, министры обороны Украины и Беларуси, Владимир Резун (ныне писатель Виктор Суворов),
беглый экс-нардеп Александр Онищенко, один из фигурантов дела по сбитому над Донбассом малайзийскому Боингу, якобы «отравитель» президента Ющенко и многие другие.
Выпускники училища были везде, где воевал СССР, участвовали в конфликтах в бывших республиках Союза, а сейчас даже находятся по обе стороны ситуации на Востоке Украины…"
А то ведь назначили даунбассовской террористке, убившей по заданию ФСБ полковника СБУ Хараберюша, какой-то до идиотизма ничтожно малый срок 11 лет вместо пожизненного. И это в стране, которая ведёт освободительную войну против агрессора, имеющего огромное превосходства в силах и средствах.
В любой европейской стране даже в условиях мирного времени террористов приговаривают всегда к пожизненному заключению с отсидкой в спецблоках карцерного типа и в условиях строжайшей изоляции.
Не надо верить в сказки о том, что в тюрьмах Западной Европы опасные преступник живут в шикарных камерах, в шикарных тюрьмах с бассейнами и фитнесс-центрами. Такие условия существуют только в Швеции.
А большие нигде в ЕС такой идиотской практики, к счастью, нет. Террористы, осужденные к пожизненному заключению во Франции, отбывают своё заключение в спецблоках усиленного режима в старинных тюрьмах сто стенами полутораметровой толщины и 6-ти метровыми заборами с колючей проволокой: из всей "роскоши" у них только душ и телевизор. А так в общем-то можно считать, что они заживо похоронены в каменных мешках пока не сдохнут.
Дебилы Зеленые, поменяйте уголовное и уголовно-процессуальное законодательство!..
Сделайте так, что бы судья, по статям "госизмена" и "тероризм" не имел возможность что-то вымутить в пользу обвиняемых..
наказание и меры пресечения по таким статьям должны быть однозначны!
Деньги? Ха-ха. Посмотрите как они живут, сравните с судьями, таможенниками ...
Надо уведомить Совет Европы о временном приостановлении обязательств Украины по Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод по статье "право на жизнь", внести резко изменения в Конституцию и Уголовный кодекс и на период до деоккупации всех украинских земель, включая АР Крым и г. Севастополь восстановить смертную казнь за государственную измену, диверсии, агрессию против Украины, посягательство на территориальную целостность, военные преступления лиц, воюющих против ВС Украины и так далее.
Чтобы каждое падло знало, что за такую фигню, как "сбивать самолёты", "попытка похищения командуующего ООС" будет следствие длинной в неделю, суд длинной в 3 недели (каждая инстанция) и к стенке.
Тогда будут думать. А так - обещают 100 тыс. долларов. Может не попадусь. А если попадусь, то эти цивилизованные, причинное место на копейки на допросах резать не будут (чай не москали), а потом путин меня обменяет . . . Вот такая логика у "граждан Украины". Суки . . . Против твоей страны воюют, а ты же и помогаешь . . . Ублюдки. К стенке, однозначно.
И за поездки в Кремль к путину - медведеву и Ко. - тоже. Приравнивать несанкционированные Президентом / Премьером / главами МИД или СБУ (письменно) встречи с официальнымт лицами россии к госизмене и к стенке. Привет всей фракции ОПЗЖ . . .
Гарна новина.
Это тот самый Лунев, который 20 мая во время представления родов войск украинской армии верховному главнокомандующему Зеленскому не отдал ему честь.
А Зеленский злопамятный.
враг не дремлет.
Карфаген должен быть разрушен.