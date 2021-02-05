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СБУ (18697) ФСБ (1863) вербовка (216) Лунев (14)

Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ "накрыла" агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики. ВИДЕО+Инфографика

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба СБУ.

Так, СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ РФ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики 01

В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".

Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики 02

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещения украинских Вооруженных Сил, кадровм составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики 03

Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессор одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл. США.

Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики 04

Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики 05

В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.

Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ накрыла агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики 06

Инфографика: сайт СБУ

В отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.

Мероприятия по разоблачению агентурной сети осуществлялись и продолжают осуществляться под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Отметим, что единственным экс-командующим ССО является Игорь Лунев. Он стал командующим силами спецопераций ВСУ с момента их создания (январь 2016 г.). В ноябре 2018 года он попал под санкции России. 

В августе 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего силами специальных операций ВСУ.  На должность Лунева он назначил генерал-майора Григория Галагана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. ВИДЕО
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Топ комментарии
+67
Це ж як заворушкались....
Байден всіх дістав.
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05.02.2021 11:18
+47
Ты смотри, похоже, задница младшего лейтенанта тоже что-то почувствовала!
Пресекают и разоблачают каждый день после втыка американского...
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05.02.2021 11:19
+41
Афіцери-патріоти !Провірьте ВСІХ вищих керівників розвідки,сбу, ОП. ВР ЗСУ--там сидять найбільші зрадникі України і агенти фсб.
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05.02.2021 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Це ж як заворушкались....
Байден всіх дістав.
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05.02.2021 11:18 Ответить
..или не Гарри Трумэн..
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05.02.2021 11:35 Ответить
Таки дістав. Змушені прибирати свідків.
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05.02.2021 13:15 Ответить
Вот интересно, почему у педроботов и кацапов одинаковая риторика о, якобы, влиянии Байдена на последние события в Украине? Совпадение? Не думаю! Работают по одним и тем же методикам, разработанным в одном центре, находящемся в кацапстане!
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05.02.2021 14:24 Ответить
Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков террористического Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Госдеп и 46-й Президент США не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на дряхлеющего Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок может стать строительство военных баз НАТО в Очакове, Бердянске и в порту Южном, а также эмбарго на покупку российских углеводородов.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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05.02.2021 16:45 Ответить
В Парламент - босиком.
Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
Многие помнят, как освобожденная из российской тюрьмы госпожа Надежда Савченко приходила босиком в Парламент, своих коллег-нардепов называла «баранами»,
самопроизвольно наносила визиты к боевикам самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР»), летала в Москву на судебное заседание по делу заключенных там украинцев, давала лживое интервью «сливному бачку» пану Анатолию Шарию.
«Героиня Украины» вела себя на заседаниях Рады настолько неадекватно, что народный депутат пан Андрей Денисенко попросил председателя Верховной Рады отсадить от него Надежду Савченко.
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05.02.2021 16:44 Ответить
А МОЖЕ НА ВИПЕРЕДЖЕНЯ ПЛІВОК НЕСКОРОМНОГО.
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05.02.2021 20:56 Ответить
+++
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05.02.2021 21:53 Ответить
Ты смотри, похоже, задница младшего лейтенанта тоже что-то почувствовала!
Пресекают и разоблачают каждый день после втыка американского...
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05.02.2021 11:19 Ответить
Лишь бы был результат, пусть хоть кем будет, лишь бы с головой дружил и совесть имел.
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05.02.2021 11:49 Ответить
Не, ну эта оголтелая русофобия перешла уже все границы и берега!!! Х😠
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05.02.2021 11:20 Ответить
русофобствующие молодчики
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06.02.2021 06:46 Ответить
Афіцери-патріоти !Провірьте ВСІХ вищих керівників розвідки,сбу, ОП. ВР ЗСУ--там сидять найбільші зрадникі України і агенти фсб.
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05.02.2021 11:23 Ответить
Всіх окрім Бубачки. Він білий та пухнастий.
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05.02.2021 11:24 Ответить
Він НЕ офіцер....
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05.02.2021 13:55 Ответить
и комбригов боевых бригад
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05.02.2021 11:26 Ответить
Вот что Байден животворящий делает!
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05.02.2021 11:23 Ответить
смотрите карту - шпионско-диверсионные действия по середине Украины, чтоб продолжить хрень с Новоотсосией.
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05.02.2021 11:23 Ответить
"Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессор одного из БЫВШИХ командующих Сил специальных операций."

Источник: https://censor.net/ru/v3246172

Не нынешних, а бывшего.
То есть, он был настоящим врагом для кремлядей.
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05.02.2021 11:25 Ответить
И как давно эти спецназовцы стали бывшими?
Даже с ретушью видно, что летим им немало.
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05.02.2021 11:33 Ответить
украинские военные готовятся к вступлению в НАТО)) и среди не бывших всякого состава есть много *патриотов* готовых за деньги продать малые и большие секреты)) вот поэтому и никогда не сбудется эта нормальная мечта))
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05.02.2021 14:43 Ответить
Может это Лунева хотели похитить? У меня других вариантов нет. "Игорь Лунев стал командующим силами спецопераций ВСУ с момента их создания (январь 2016-го). В ноябре 2018 года он попал под санкции России. Также Лунев запомнился тем, что не отдал честь Зеленскому во время инаугурации". Другим указом Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Григория Галагана.
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05.02.2021 13:59 Ответить
похоже что речь о Луневе
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05.02.2021 14:10 Ответить
Вам не вгодиш ... Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки - Цензор.НЕТ 2854
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05.02.2021 12:03 Ответить
***** тваво настораживает? Или оно из бункера не вылезает
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05.02.2021 12:23 Ответить
Ось скільки лаптєагентури на сьомому році війни, а довбні верещать чому Пастор здав Крим в 14 році.
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05.02.2021 11:27 Ответить
а дайте вгадаю, шо за боєвоє брацтво... ці вилупки - з Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе, воно ж Києвская развєдшкола - "Вимпєл"..?
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05.02.2021 11:28 Ответить
читати тут про києвскую базу мєждународних тєррорістов (поки не затерли) - https://whiswh.com/ru/3747-kievskaya-razvedshkola-kotoruyu-zakanchival-shvarczenegger-istoriya-uchilishha-ne-nuzhnogo-nezavisimoj-ukraine-45/
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05.02.2021 11:32 Ответить
О, і кобиловод Онищенко навіть там навчався.

"В свое время, выпускниками училища были: генералы Панфилов и Ватутин, министры обороны Украины и Беларуси, Владимир Резун (ныне писатель Виктор Суворов),
беглый экс-нардеп Александр Онищенко, один из фигурантов дела по сбитому над Донбассом малайзийскому Боингу, якобы «отравитель» президента Ющенко и многие другие.

Выпускники училища были везде, где воевал СССР, участвовали в конфликтах в бывших республиках Союза, а сейчас даже находятся по обе стороны ситуации на Востоке Украины…"
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05.02.2021 11:36 Ответить
100% . Не знаю як зараз , а раніше - то був гадючник ще той . "Кузніца кадров" , під патронатом кацапської спецури . Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки - Цензор.НЕТ 9398 .
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05.02.2021 11:38 Ответить
Эти агенты из бывших спецназовцев - типичные совковые манкурты, утратившие национальное самосознание и совесть, продавшиеся за чечевичную похлёбку Московской Орде. Важно, чтобы суды не назначили бы им наказание за терроризм и государственную измену в виде смешных сроков 6 и 8 лет.

А то ведь назначили даунбассовской террористке, убившей по заданию ФСБ полковника СБУ Хараберюша, какой-то до идиотизма ничтожно малый срок 11 лет вместо пожизненного. И это в стране, которая ведёт освободительную войну против агрессора, имеющего огромное превосходства в силах и средствах.
В любой европейской стране даже в условиях мирного времени террористов приговаривают всегда к пожизненному заключению с отсидкой в спецблоках карцерного типа и в условиях строжайшей изоляции.

Не надо верить в сказки о том, что в тюрьмах Западной Европы опасные преступник живут в шикарных камерах, в шикарных тюрьмах с бассейнами и фитнесс-центрами. Такие условия существуют только в Швеции.
А большие нигде в ЕС такой идиотской практики, к счастью, нет. Террористы, осужденные к пожизненному заключению во Франции, отбывают своё заключение в спецблоках усиленного режима в старинных тюрьмах сто стенами полутораметровой толщины и 6-ти метровыми заборами с колючей проволокой: из всей "роскоши" у них только душ и телевизор. А так в общем-то можно считать, что они заживо похоронены в каменных мешках пока не сдохнут.
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05.02.2021 21:17 Ответить
Та терористка давно помилувана Зеленським і живе в Москві.
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06.02.2021 01:02 Ответить
И какой смысл ловить агентов ФСБ, если наши блд суды их через некоторое время тупо отпустят на ночной арест домой в *********?!..
Дебилы Зеленые, поменяйте уголовное и уголовно-процессуальное законодательство!..
Сделайте так, что бы судья, по статям "госизмена" и "тероризм" не имел возможность что-то вымутить в пользу обвиняемых..
наказание и меры пресечения по таким статьям должны быть однозначны!
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05.02.2021 11:30 Ответить
А чего ж ***** за пять лет так и не поменял? Значит был его интерес!
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05.02.2021 14:28 Ответить
Пєдро - торговец, ждал хорошою цену
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05.02.2021 16:26 Ответить
мы все ждали твой коммент((.. что бы ты вылупился из яица и что-то там пукнул в лужу!..
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05.02.2021 22:35 Ответить
Серед завербованиж кацами були наші спецназівці розвідки? Вони вояки чи торговці? мля....слів нема
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05.02.2021 11:34 Ответить
Так а де развєдчіца лєнка попєрдоліла 15 тищ рублєй? Її взяли також чи ні?
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05.02.2021 11:38 Ответить
Синім кольором позначені основні райони військового удару кацапів, з метою розділення України.
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05.02.2021 11:40 Ответить
Гарна новина. Обычно СБУ ловит бомжей с листовками, ржавыми гранотометами и чуть не с трехлинейками в гаражах, а тут реальные "кроты". Вот как наше начальство все таки любит угождать еще большому начальству. Появился крутой менеждер дядя Байден, с не менее крутым помощником фанатичным Блинекеном и наше начальство ж..пой почуяло смену ветра. И начали сразу стали ловить реальных кацапских шпионов. Люблю дядей Б$Б, и тети у них тоже хорошие)
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05.02.2021 11:41 Ответить
а в Николаеве некоторые плачут о русском языке и медведчуковских каналах...
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05.02.2021 11:42 Ответить
На палю Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки - Цензор.НЕТ 7150
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05.02.2021 11:54 Ответить
И уже сколько лет эта сволота жирует на шее украинского народа, ничего не делая для страны, а наоборот, только вредили, посадить их в старые совковые камеры, держать на корме для свиней и обязательно физически полезный труд
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05.02.2021 12:01 Ответить
Что заставляет наших людей "работать" на ФСБ, предавать свою Родину ?
Деньги? Ха-ха. Посмотрите как они живут, сравните с судьями, таможенниками ...
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05.02.2021 12:40 Ответить
Всех этих "бывших", которые дрочат на портрет тупина со сталиным, недочистили в 14-м явно. Сейчас приходится поодиночке вылавливать и стерилизовать.
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05.02.2021 13:00 Ответить
Щось не віриться мені в цю маячню
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05.02.2021 13:09 Ответить
На історії барона Мюнгаузена дуже схоже.
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05.02.2021 13:18 Ответить
У СБУ траур. Заставили работать.
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05.02.2021 13:33 Ответить
Потому что знают, что им особо ничего не будет, а под давлением русских наши их потом обменяют на заложников, которых россия нахапает в режиме "кого попало".

Надо уведомить Совет Европы о временном приостановлении обязательств Украины по Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод по статье "право на жизнь", внести резко изменения в Конституцию и Уголовный кодекс и на период до деоккупации всех украинских земель, включая АР Крым и г. Севастополь восстановить смертную казнь за государственную измену, диверсии, агрессию против Украины, посягательство на территориальную целостность, военные преступления лиц, воюющих против ВС Украины и так далее.
Чтобы каждое падло знало, что за такую фигню, как "сбивать самолёты", "попытка похищения командуующего ООС" будет следствие длинной в неделю, суд длинной в 3 недели (каждая инстанция) и к стенке.

Тогда будут думать. А так - обещают 100 тыс. долларов. Может не попадусь. А если попадусь, то эти цивилизованные, причинное место на копейки на допросах резать не будут (чай не москали), а потом путин меня обменяет . . . Вот такая логика у "граждан Украины". Суки . . . Против твоей страны воюют, а ты же и помогаешь . . . Ублюдки. К стенке, однозначно.
И за поездки в Кремль к путину - медведеву и Ко. - тоже. Приравнивать несанкционированные Президентом / Премьером / главами МИД или СБУ (письменно) встречи с официальнымт лицами россии к госизмене и к стенке. Привет всей фракции ОПЗЖ . . .
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05.02.2021 14:02 Ответить
Підготовка викрадення екскомандувача ССО за $100 тис. і диверсії: контррозвідка СБУ "накрила" агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні українські розвідники - Цензор.НЕТ 5612
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05.02.2021 14:06 Ответить
Знов радість стала, яка не бувала.

Гарна новина.
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05.02.2021 14:31 Ответить
допанькались с ОПЗЖовцами и Расеей.
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05.02.2021 18:38 Ответить
Таких мереж десятки в України,як не сотні..... Вітаю що зайнялись всією цією нечистю....Старайтесь їх на місці "ліквідовувати", агентурні суди і проквурори... розвалять справи і відпустять....
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05.02.2021 14:49 Ответить
сильно рьяно СБУ начало работать.Не сильно верю я в этот пафосный героизм.ребята отвлеклись от основной работы-крышевать таможню и бизнесменов
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05.02.2021 14:51 Ответить
Бывший командующий ССО - Игорь Лунев.
Это тот самый Лунев, который 20 мая во время представления родов войск украинской армии верховному главнокомандующему Зеленскому не отдал ему честь.

А Зеленский злопамятный.
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05.02.2021 15:15 Ответить
а у слуг народа это одна из базовых отличительных черт характера..
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05.02.2021 17:10 Ответить
Именно по причине того, что Зеленский злопамятный, СБУ, которой руководит дружбан Зеленского, ловит покушавшихся на Лунева? Л - логика....
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06.02.2021 00:45 Ответить
А ЦЕ ВЖЕ БІЛЬШЕ НІЖ ЗРАДА. ЗА ЦЕ ПОЖИТТЄВИЙ ТЕРМІН УВЯЗНЕННЯ БЕЗ ПРАВА ПОМИЛУВАННЯ АБО СТРАТА ЗА ПОРУШЕННЯ КЛЯТВИ.
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05.02.2021 16:02 Ответить
а чего не ватноголового тарана или хомчака??? а ну да они же свои......
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05.02.2021 16:36 Ответить
А скільки ще таких виродків-зрадників не розкрито...
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05.02.2021 18:13 Ответить
ну я эту краснопагонную свору хорошо запомнил по киевской гарнизонной гауптвахте , в ноябре 79 го , вышколенные кровопивушки были ...
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05.02.2021 18:18 Ответить
--- Нам ХЛІБА й ВИДОВИЩ ! Перше різко подорощало. а друге ЗЕ--чудило нам влаштує --на те ж він і клоун .../у постановці відосиків він знає толк.../ Так розіграють. що і сам Байден повіре... Просто українці уявлення НЕ мають настільки потужна й масова агентура ліліпутіна на теренах України.../починаючи від гундяївських попиків. мінтури. суддів. СБУі завершуючи прокурорами всих рангів....Думаю : співвідношення : 1: 30. на одного .генетично---- проукраїнського. до 30 завуальованих/ .на полном довольствовании /.пропутінських агентяр... Так що без тотальної люстрації. оприлюднення касти законсервованих стукачів-- козачків --годі й надіятися на якесь покращення !!!
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05.02.2021 18:30 Ответить
молодцы.
враг не дремлет.
Карфаген должен быть разрушен.
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05.02.2021 19:24 Ответить
та че мелочиться, признавались бы сразу, шо хотели выкрасть лучшую драгоценность украины - зелю, хотя, думается, це сокровище ни здесь дром не нать, ни там с деньгами не нать, так шо усе дуже серьезно
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05.02.2021 21:16 Ответить
Честь и слава контрразведке !
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05.02.2021 21:45 Ответить
Поправка: ГРУ ГШ вербує для таких цілей агентів. Але не принципово.
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06.02.2021 04:26 Ответить
Це ще "дрібнота" на кшалт "він стояв на блокпосту". Вище і глибше треба "копати". Ті "поклади" вже на поверхню так і просяться.
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06.02.2021 08:38 Ответить
Відловили всіх? На Майдан і руки поодрубувати наХ..., потім голови!
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06.02.2021 11:19 Ответить
 
 