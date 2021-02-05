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"Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при стремительном росте заболеваемости или 65% загруженности коек с кислородом, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Комиссия по ТЭБ и ЧС введет "красный" уровень эпидемической опасности в регионе, если будет загружено 65% коек с кислородом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться с такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения",- сказал он.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

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Степанов также подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения уже показали результат.

"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев",- сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время 66,848 тыс. коек выделено для лечения пациентов с COVID-19, более 56 тыс. обеспечено кислородом.

Автор: Ірина Дашківська
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Балабол.
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05.02.2021 11:22 Ответить
Меня интересует аопрос,Украина напрямую закупает,или через прокладку вакцину?Кто платит за вакцину?
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05.02.2021 11:31 Ответить
тот кто платит всегда - налогоплатуны же)
да еще и впарят за деньги эти вакцины(( дважды заплатим то есть.
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05.02.2021 11:33 Ответить
Вот именно.Нпдо,чтобы Юля занялась этим вопросом.
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05.02.2021 11:34 Ответить
а, понял, Терафлю чет там она закупала, да так закупала шо аж живет в арендуемой хате(правда хата в 20 раз больше чем у Меркель) не может дышать аж - все о благе страны печется. Лазаренко в шоке прям)
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05.02.2021 11:39 Ответить
Она для таких как ты покупала,чтоб не сдохли от болячки.
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05.02.2021 11:45 Ответить
ну ага, а такие как вы, посмотрев фото в инвалидной колясочке с отакенными каблуками делает вот так:
"Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні запровадять у разі стрімкого зростання захворюваності або 65% завантаженості ліжок з киснем, - Степанов - Цензор.НЕТ 6446
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05.02.2021 11:52 Ответить
На то она и женщина,чтобы каблуки носить,а ей там было не сладко.Но Юля с яйцами,луценко просил помилования,а Тимошенко нет.А ты так низко летаешь,каблуки вспомнил.
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05.02.2021 12:02 Ответить
ой оставьте. мы многого не знаем. если за ЮВТ даже Путин Овоща прессовал, то ей помилования просить равно "ага, значит таки виноватая(я)"
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05.02.2021 12:09 Ответить
"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута - Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Источник: https://censor.net/ru/n3246176\\\\\\\\\\

Стебанов, а чего же из Германии и Франции сюда не едут толпы медиков - "перенимать опыт"?
Возможно ты - как выше написали в коменте?
Учти, за такое мона "гореть вечно".... да, жаль шо министр не я, так как "гореть" - потом, а бабло мона рубить прямо сейчас "Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при стремительном росте заболеваемости или 65% загруженности коек с кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4852
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05.02.2021 11:32 Ответить
 
 