"Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при стремительном росте заболеваемости или 65% загруженности коек с кислородом, - Степанов

Комиссия по ТЭБ и ЧС введет "красный" уровень эпидемической опасности в регионе, если будет загружено 65% коек с кислородом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться с такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения",- сказал он.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

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Степанов также подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения уже показали результат.

"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев",- сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время 66,848 тыс. коек выделено для лечения пациентов с COVID-19, более 56 тыс. обеспечено кислородом.