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Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству.

"Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", - подчеркнул министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас бесплатно вакцинироваться готовы менее 50% населения Украины.

"Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", - сказал Степанов.

Также читайте: "Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при стремительном росте заболеваемости или 65% загруженности коек с кислородом, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Бла-бла-бла. Только недавно Шмыга гундел, что правительством запланировано провакцинировать 50% населения до конца 2022г, а теперь уже до осени 2021г., хотя еже не завезли НИ ОДНОЙ ПАРТИИ ВАКЦИНЫ.
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05.02.2021 11:41
+3
Давайте посчитаем.

Степанов заявил, что до осени они провакцинируют 21 млн. чел., т.е. сделают 42 млн. уколов.

До 01.09.21 осталось грубо 7×30=210 дней. Т.е. если бы они начали вакцинацию с 01.02.21, то им нужно было бы делать 200 000 вакцинаций в день.

Лидер по вакцинированию, Израиль, добился пика вакцинации в 154 000 в день.

Вопрос. Вы верите Степанову, у которого еще нет даже договоров на поставку вакцины?
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05.02.2021 11:50
+1
смотря чем вакцинироваться...что посоветуешь, степашка?
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05.02.2021 11:40
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смотря чем вакцинироваться...что посоветуешь, степашка?
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05.02.2021 11:40 Ответить
Рисковый ты, просить совета у дебила
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05.02.2021 11:43 Ответить
Эфективность вакцины 50% - это типа можете заболеть после нее ,а можете не заболеть .
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05.02.2021 11:41 Ответить
Читал я те исследования. Там не все так плохо. Прививали медперсонал, что уже подразумевает огромный риск. При этом даже среди зараженных никто не умер и не потребовал госпитализации. Т.е. у не которых из симптомов был только насморк или легкое недомогание. Я сам был против китайской вакцины. Само собой, что Файзер лучше. Но в наших условиях даже не знаю, что лучше. Подделка китайской вакцины или Файзер с нарушенными условиями хранения.
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05.02.2021 14:07 Ответить
Бла-бла-бла. Только недавно Шмыга гундел, что правительством запланировано провакцинировать 50% населения до конца 2022г, а теперь уже до осени 2021г., хотя еже не завезли НИ ОДНОЙ ПАРТИИ ВАКЦИНЫ.
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05.02.2021 11:41 Ответить
Прошлым летом дороги строили на деньги, которые должны были использованы для своевременного заказа вакцин. И Степанов дал добро на это.
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05.02.2021 11:50 Ответить
А Вы сами вакцинироваться уже готовы? МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов - Цензор.НЕТ 4660
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05.02.2021 12:14 Ответить
Так потому что бодягу какую-то закупить всё пытаются.
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05.02.2021 11:43 Ответить
Дядя, а ты бы пошёл вакцинироваться в больницу где процветает воровство, коррупция, махинации с закупкой вакцины и самое главное - глав. врач всегда врет?!
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05.02.2021 11:44 Ответить
так тому його і назвали "главврач"
від слова "врать"
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05.02.2021 11:47 Ответить
21млн - це іє близько 50% громадян
в чому проблема?
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05.02.2021 11:46 Ответить
Та самі своїх китайським спутніком коліться.... головне ж собі Пфайзер закупили... Мабуть уже і укололися ним, раз Зе на днюху мего-паті замутив!
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05.02.2021 11:46 Ответить
в принципе нет разницы, какому колличеству нарида они готовы предоставить доступ к вакцине. по любому такого колличества вакцины у них и сегодня нет, та и завтра не будет. поэтому - "я готова предоставить доступ к вакцине в 4 раза большему колличеству нарида" - тоже имеет место быть.
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05.02.2021 11:49 Ответить
Давайте посчитаем.

Степанов заявил, что до осени они провакцинируют 21 млн. чел., т.е. сделают 42 млн. уколов.

До 01.09.21 осталось грубо 7×30=210 дней. Т.е. если бы они начали вакцинацию с 01.02.21, то им нужно было бы делать 200 000 вакцинаций в день.

Лидер по вакцинированию, Израиль, добился пика вакцинации в 154 000 в день.

Вопрос. Вы верите Степанову, у которого еще нет даже договоров на поставку вакцины?
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05.02.2021 11:50 Ответить
З цієї нагоди є гарна приказка українська : " Казав пан - кожух дам , слово його тепле "
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05.02.2021 12:13 Ответить
Ne tak strasno vacinacija u nas primerno okolo 300 imeli pobocnyje javlenija liogkoj forme,golovanja bol no eto korotkoje vremia na zavtra usli na rabotu.Iz 100000 eto polucajetsia 0.37% poxoze i drugix ES stranax.Eto pfizer i Moderna vakcini.
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05.02.2021 11:51 Ответить
Чем вакционировать собираетесь, зебобики? Спутником или Синовак?
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05.02.2021 11:53 Ответить
Повинні...
Можемо...
Ви, плять, до масок та тестувань не змогли забеспечити доступу. Люди без кисня гинули...
Можуть вони...
Пи$діти ви гаразді, та красти гроші платників податків...
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05.02.2021 11:56 Ответить
Формально Минздрав готов вакцинировать даже сейчас, только без вакцины, а вакцину в нужном количестве профукали. Хотя президент еще летом заявлял, что Украина получит вакцину одна из первых. Наверное забыл добавить слово начинать отсчет с конца. Сейчас уже про тот мизер 117 тыс. доз только и говорят каждый день, луше б молчали и признались - мы правительство нездар, точка.
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05.02.2021 13:10 Ответить
Очередная наглая ложь ворюги Степенова!!
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05.02.2021 13:28 Ответить
...какого вы хера носитесь с китайским "новичком" с его 50% "эффектом"!! Я-уже переболел "ковидом" в средней степени..Выжил,свою дозу-дарю тем придуркам "богатырёвским",чтобы у них было "100%"..
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05.02.2021 14:49 Ответить
 
 