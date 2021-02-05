Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству.
"Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", - подчеркнул министр.
Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас бесплатно вакцинироваться готовы менее 50% населения Украины.
"Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", - сказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
від слова "врать"
в чому проблема?
Степанов заявил, что до осени они провакцинируют 21 млн. чел., т.е. сделают 42 млн. уколов.
До 01.09.21 осталось грубо 7×30=210 дней. Т.е. если бы они начали вакцинацию с 01.02.21, то им нужно было бы делать 200 000 вакцинаций в день.
Лидер по вакцинированию, Израиль, добился пика вакцинации в 154 000 в день.
Вопрос. Вы верите Степанову, у которого еще нет даже договоров на поставку вакцины?
Можемо...
Ви, плять, до масок та тестувань не змогли забеспечити доступу. Люди без кисня гинули...
Можуть вони...
Пи$діти ви гаразді, та красти гроші платників податків...