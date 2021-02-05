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Госпродпотребслужба опровергла информацию об обнаружении коронавируса в экспортируемой в Китай сыворотке для мороженого

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Госпродпотребслужба опровергла информацию об обнаружении коронавируса в экспортируемой в Китай сыворотке для мороженого

Госпродпотребслужба Украины совместно с ассоциацией "Союз молочных предприятий Украины" и компаниями- производителями молочных продуктов опровергают информацию об обнаружении COVID-19 в экспортируемой в Китай отечественной сухой молочной сыворотке.

Как инфоримирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно их сообщению, подробности, озвученные на пресс-конференции по данной информации, будут обнародованы в Киеве в пятницу.

Как сообщается, в ней примут участие Владислава Магалецкая - председатель Госпродпотребслужбы Украины; Вадим Чагаровский - председатель объединения "Союз молочных предприятий Украины"; Ирина Романчук - заместитель директора Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины; Юрий Гордейчук - генеральный директор ООО "Укрпродукт групп".

Как сообщается в пресс-анонсе со ссылкой на январское сообщение информагентства "Синьхуа" (КНР), при исследовании в городском центре профилактики и контроля заболеваний в муниципалитете Тяньцзинь три образца партии мороженого, произведенного компанией Tianjin Daqiaodao Food Company, дали положительный результат на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины

"Синьхуа" 15 января 2021 года сообщило, что полученные положительные результаты анализов на коронавирус найдены в импортируемой из Украины сухой сыворотке для производства мороженого, а 29 января власти Украины были уведомлены Генеральной таможенной администрацией Китая о том, что при растаможивании сухой сыворотки проверка на наличие вируса не требуется.

Как сообщается в пресс-анонсе, должностные лица Министерства коммерции КНР в рабочем порядке выразили обеспокоенность в отношении указанных публикаций в китайских СМИ, негативно влияющих на развитие украинско-китайских отношений. Они отметили отсутствие в указанном ведомстве и в правительстве г. Тяньцзинь информации о каких-либо проверках украинской сыворотки и фиксации COVID-19.

Согласно приводимым словам представителей Минкоммерции КНР, ведомство совместно с Министерством иностранных дел расследуют публикации и их источники.

Официального подтверждения положительных результатов обследования сыворотки нет. Украинские производители и экспортеры молочной продукции встали перед необходимостью доказывать свою невиновность и надлежащее качество своей продукции.
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Госпродпотребслужба опровергла информацию об обнаружении коронавируса в экспортируемой в Китай сыворотке для мороженого - Цензор.НЕТ 7131
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05.02.2021 11:41 Ответить
кстати, как раз хотел эту картинку запостить то)))
правда там 1 хач был, а не 4.
но блин, насколько же "доставляет" - русня жрет творог в который наложил дагестанец))).... ну, типо Чечня круто.
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05.02.2021 11:44 Ответить
новая страшилка?
красножопые специально вирус запустили видать, все на бутылках, а они - Госпродпотребслужба опровергла информацию об обнаружении коронавируса в экспортируемой в Китай сыворотке для мороженого - Цензор.НЕТ 6941
блин, в Катаре больше заболевших чем в 1000 раз большем Китае - о чем речь то? поверить коммунисту это как засунуть.... руку в пасть тиранозавру.
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05.02.2021 11:42 Ответить
Тримайте отвєтку. Від нашого столу вашому. Госпродпотребслужба опровергла информацию об обнаружении коронавируса в экспортируемой в Китай сыворотке для мороженого - Цензор.НЕТ 8984
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05.02.2021 11:43 Ответить
Да бросьте вы ковид в продуктах для Китая искать.
Китаю надо сохранить лицо, отказывясь от закупок продовольствия: покупательная способность населения Поднебесной падает, денег нет ни на мороженое, ни на курятину будут есть уханьских летучих мышей.
Г*вняная ситуация в Киатя война нужна будет победоносная
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05.02.2021 11:53 Ответить
"сыворотке для производства мороженого",

Альо, гараж! Пєрєдайтє свої ридакції, что "сыворотка" - єто то, чем колют людскіє тєла для прєдотвращєнія какого либо заболєванія Так єта "сыворотка" в Кітай із Україні поставляцца нє можєт ат слова совсєм нікагда. А "сироватка" - наоборот. Єто то, что астаєтся от цєльного молока, проціженого чєрєз простую марлю (бєз сєпарації) послє того, как єто молоко скіснєт. Імєнно єтой жидкой субстанцієй і промивают радіатори охлажденія і радіатори отоплєнія машин. І імєнно єту сироватку, а нє сиворотку возят у Кітай Хотя - какая разніца.
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05.02.2021 13:06 Ответить
 
 