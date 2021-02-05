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Коломойский (1763) Укрнафта (192) Коболев (455)

"Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в шутливой форме отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который отказал в удовлетворении иска Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к Украине на сумму свыше $6 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию Коболев разместил в Facebook.

"Кофе идешь пить"?, - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография кота.

Фраза является отсылкой к предложению Коломойского, которое он в 2015 году сделал депутату Верховной рады и журналисту Мустафе Найему у центрального офиса компании "Укрнафта".

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж отказал акционерам ПАО "Укрнафта" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции.

Также читайте: "Нафтогаз" понизил февральскую цену на газ для населения до 6,89 грн/куб. м

Кофе идешь пить?, - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Хоть и не питаю симпатий к данному персонажу, но шутка юмора зачетная!
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05.02.2021 11:48
+7
А может не сопливой Незнайке трыдеть про особенности компетенции стокгольмского арбитража?
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05.02.2021 11:57
+5
Да что там, 225 трилионов. Хотя да, быдло этому бреду верит.
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05.02.2021 11:59
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Хоть и не питаю симпатий к данному персонажу, но шутка юмора зачетная!
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05.02.2021 11:48 Ответить
А может не сопливой Незнайке трыдеть про особенности компетенции стокгольмского арбитража?
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05.02.2021 11:57 Ответить
А может быть твоей мамке с трассы уйти?
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05.02.2021 12:17 Ответить
Я понимаю, что у люмпена горит, что нарушена основная статья - "оскорбление чувста жабы шариковых". Но этот процес былне настолько важен, как тот с рашкой. Но даже тут товарищ люмпен пукнул в лужу. Потому что премию выделили (европейцы в наблюдательном совете кстати, а не наши) с денег, которые получены с рашки. За отклонение требований рашки ничего не выделалось. И вот если реально собьют с коломойского деньги - то да, можно и 1% от сбитого ипремию дать.
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05.02.2021 11:58 Ответить
Отримані ще в 2019 році, "
Україна отримала 2,918 млрд дол. США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
"Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу! Подробиці згодом..." - написав він.
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05.02.2021 12:38 Ответить
В момент выбачи ПОЛОВИНЫ премии деньги от кацапов были получены в виде ОФИЦИАЛЬНОГО погашения долга. Как для шарикова - если тебе суд начислил деньги в счет твоего долга и закрыл долг - то это тоже самое, что ты деньги получил. далее - сейчас получили (точнее уже год назад) вторую часть. В виде 3 МИЛЛИАРДОВ долларов. живых денег. В бюджете это нелзя увидеть отдельной строкой. Потому что выиграл нафтогаз, как и премию давали НЕ С БЮДЖЕТНЫХ денег. А вот посмотре, сколько нафтогаз перечислил в бюджет можно легко.
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05.02.2021 12:59 Ответить
"Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 3912. "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 5406 .
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05.02.2021 11:49 Ответить
Так краще "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 6590
"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 1861
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05.02.2021 12:24 Ответить
Коболев красава.... "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 7111Люблю сам бросать шутки юмора по поводу и без,ибо юмор спасет мир,многих єто раздражает,но то таке...мелочи жизни... "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 7111
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05.02.2021 11:52 Ответить
За такую зарплату и премиальные готов в рабочее время писать шутки, тосты, басни, репризы, фельетоны и даже сценарий для "Картеля-95"......
*****
Беня был вчера голодный
Проглотил стокгольм холодный...
*****
Мама Коболева любит пить кофе в Старбаксе....в Америке!
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05.02.2021 11:58 Ответить
Количество наворованного позволяет Коболеву и Витренко шутить и быть в полной безопасности : 225 миллиардов гривен было выведено из НАК "Нафтогаза", 75 миллиардов не доплачено в бюджет.
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05.02.2021 11:55 Ответить
Да что там, 225 трилионов. Хотя да, быдло этому бреду верит.
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05.02.2021 11:59 Ответить
а что там, 225 трилионов. Хотя да, быдло этому бреду верит./ Какой вопрос такой ответ.Сам дурак.
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05.02.2021 12:37 Ответить
Это да, идиоты только так и могут ответить. Но правда в том, что про украденные 225 миллиардов ты тупо наврал. Ты тупо трепло.
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05.02.2021 13:01 Ответить
Это да, идиоты только так и могут ответить. Но правда в том, что про украденные 225 миллиардов ты тупо наврал. Ты тупо трепло./ См.выше
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05.02.2021 13:05 Ответить
Ваня, ты напутал! Они вывели не 225 миллиардов долларов, а 225 миллиардов нейронов твоего мозга из рабочего состояния, что весьма заметно....
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05.02.2021 11:59 Ответить
Ваня, ты напутал! Они вывели не 225 миллиардов долларов, а 225 миллиардов нейронов твоего мозга из рабочего состояния, что весьма заметно/ Фильтруй базар. Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардо 6 октября 2020
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05.02.2021 12:35 Ответить
"Нафтогаз" снял офис в центре Киева почти за 1 млрд гривен
https://kievvlast.com.ua/news/naftogaz-snyal-ofis-v-tsentre-kieva-pochti-za-1-mlrd-griven-u-kompanii-andreya-adamovskogo
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05.02.2021 12:02 Ответить
"Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 1468 "Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 3250а вас профессор,надо арестовать...."Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко - Цензор.НЕТ 7282
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05.02.2021 11:56 Ответить
БЕНИто ля комедия....Коломойский с 2004 года наворовал столько, что никакой Фирташ и Ахметов не слямзили вместе взятіе... "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 1918 "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 1918
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05.02.2021 12:00 Ответить
Щас нищие на помойке завоют....
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05.02.2021 12:00 Ответить
Когда то отец Сенатор рассказал мне о Рональде Рейгане...,и его гольф-клубе...,будучи президентом США и владельцем гольф-клуба Рейган покупал входной билет в кассе своего же гольф-клуба...Я тогда спросил,Батя а зачем?...отец ответил,это был мужик исключительной порядочности и ему не нужны газетные скандалы журнашлюх...
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05.02.2021 12:11 Ответить
тю, така собі історія... От наш геній, сказав, що жодних КУМІВ та колег по службі- і ж с.уко, тримає слово. "Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 6948
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05.02.2021 13:15 Ответить
Пока у нас президентом марионетка Бени, я бы на месте Коболева, крепко подумал, прежде чем так шутить.
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05.02.2021 13:27 Ответить
Удивительное -рядом. Народ справедливо возмущается: Нафтогаз закачал газ в хранилища по три гривны а ему-народу- впаривает по семь гривен . При этом некоторые возмущающиеся уверены: начальники Нафтогаза Коболев и Витренко из воровского кодлана Коломойского люди честные, скромные, тихие, богобоязненные.
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05.02.2021 14:02 Ответить
Юлия Владимировна, Вы!??
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05.02.2021 17:05 Ответить
Юлия Владимировна, Вы!??/ Снял я маску - ооо-го-го! Под маской леди Краснее меди Торчали - о-о! а-а! - РЫЖИЕ УСЫ!
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05.02.2021 20:16 Ответить
"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко - Цензор.НЕТ 8978
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05.02.2021 22:30 Ответить
 
 