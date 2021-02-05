"Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко
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Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в шутливой форме отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который отказал в удовлетворении иска Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к Украине на сумму свыше $6 млрд.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию Коболев разместил в Facebook.
"Кофе идешь пить"?, - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография кота.
Фраза является отсылкой к предложению Коломойского, которое он в 2015 году сделал депутату Верховной рады и журналисту Мустафе Найему у центрального офиса компании "Укрнафта".
Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж отказал акционерам ПАО "Укрнафта" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции.
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Україна отримала 2,918 млрд дол. США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
"Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу! Подробиці згодом..." - написав він.
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Беня был вчера голодный
Проглотил стокгольм холодный...
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Мама Коболева любит пить кофе в Старбаксе....в Америке!
https://kievvlast.com.ua/news/naftogaz-snyal-ofis-v-tsentre-kieva-pochti-za-1-mlrd-griven-u-kompanii-andreya-adamovskogo