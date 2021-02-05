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Новости Политика Украины
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Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, -

В "Слуге народа" считают, что на сегодняшний день нет юридических оснований для импичмента президента, инициировать который обещает фракция ОПЗЖ.

 Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, объявили только намерение начать процедуру импичмента. Это политическое определенное заявление, ну пусть коллеги реализуют свое право. Тем более мы приняли закон об импичменте прездиента, в котором есть соответствующая процедура. Я убежден, что они могут ею воспользоваться. Пусть идут по этой процедуре, пожалуйста", - сказал Гетманцев.

В то же время Гетманцев отметил, что нет оснований для импичмента. "Я считаю, что президент наш на месте, что он абсолютно нормальной, порядочной, профессиональный человек, который работает на благо нашей страны... Я считаю, что никакого юридического основания для импичмента президента нет и я убежден, что и не будет", - сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Вообще-то оснований ПОЛНО!
Начиная от нарушений карантина и заканчивая вагнер-гейтом.
Но, на "цирк" Опо-ЖОП-ников посмотрю с улыбкой...
Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9789
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05.02.2021 11:55
+5
Він, ще перший строк в тюрьмі не відсидів, а ти його вже на другий строк відсилаєш.
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05.02.2021 11:54
+4
Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4150
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05.02.2021 12:04
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Правила форума Совет форумчан
Він, ще перший строк в тюрьмі не відсидів, а ти його вже на другий строк відсилаєш.
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05.02.2021 11:54 Ответить
Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3291
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05.02.2021 12:01 Ответить
А Порошенко в прем'єрському кріслі тебе б влаштував? Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 492
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05.02.2021 12:22 Ответить
Цих "паскуд" у країні 73%, тож слід обережно з різкими епітетами. Треба думати, як це могло статися, а не ярлики вішати.
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05.02.2021 12:23 Ответить
Вообще-то оснований ПОЛНО!
Начиная от нарушений карантина и заканчивая вагнер-гейтом.
Но, на "цирк" Опо-ЖОП-ников посмотрю с улыбкой...
Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9789
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05.02.2021 11:55 Ответить
Естественно. Но где ж это видано чтобы преступник сам признался что он преступник...
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05.02.2021 12:21 Ответить
Забыл госизмену=нарушение Присяги в деле проданной операции по вагнеровцам.
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05.02.2021 11:57 Ответить
1. Весь притомний народ за ЗЕімпічмент.
2. ОПЗЖ ініціює імпічмент.
3. Весь притомний народ в когнітивному дисонансі.
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05.02.2021 11:58 Ответить
Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4150
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05.02.2021 12:04 Ответить
Радуйтесь, люди, радуйтесь, люди.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.
Радуйтесь, люди, радуйтесь, люди.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.

Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.
Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.

Брат мой, мой брат, вставай,
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат мой, вставай, веселье ждёт нас.
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05.02.2021 12:04 Ответить
Ха!
"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - **********.
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05.02.2021 12:05 Ответить
Он сам сказал. На этом основание его нужно уволить, под суд и на кичу.
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05.02.2021 12:20 Ответить
Є багато підстав для заборони опзжистів і пора задушити цю гідру. Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4290 .
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05.02.2021 12:10 Ответить
А ось і відповідь, чому Аваков сьогодні так старанно вилизував Разумкова ))
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05.02.2021 12:17 Ответить
Что значит "и не будет" гетьманцев? Как ты можешь знать что будет и что не будет. И ты что ли, лично, определяешь наличие юридических оснований? Так это тогда не "юридические основания" а твоя болтовня.
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05.02.2021 12:18 Ответить
Тебя Гетьманцев и весь олигархический проэкт"СН" Зеленский одним розчерком пера здаст,как только под ним всерьойз зашатается кресло.
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05.02.2021 12:22 Ответить
По нашим законам - с народом можно делать всё, что захочется.
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05.02.2021 12:28 Ответить
А какая разница, есть основания или нет? Суть в том, что у нас нельзя в нынешней ситуации отстранить и посадить президента, даже если он совершил преступление. С депутатами из монобольшинства ситуация чуть проще, но похожая. Так что импичмента не будет при любом раскладе.
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05.02.2021 13:59 Ответить
У каждого оценка о качестве индивидуальна. Таких, как Зеленский, у меня никогда даже в приятелях не было и не могло быть.От таких старался находится как можно дальше.
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05.02.2021 14:15 Ответить
одна шайка
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05.02.2021 20:22 Ответить
 
 