Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев
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В "Слуге народа" считают, что на сегодняшний день нет юридических оснований для импичмента президента, инициировать который обещает фракция ОПЗЖ.
Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Насколько я знаю, объявили только намерение начать процедуру импичмента. Это политическое определенное заявление, ну пусть коллеги реализуют свое право. Тем более мы приняли закон об импичменте прездиента, в котором есть соответствующая процедура. Я убежден, что они могут ею воспользоваться. Пусть идут по этой процедуре, пожалуйста", - сказал Гетманцев.
В то же время Гетманцев отметил, что нет оснований для импичмента. "Я считаю, что президент наш на месте, что он абсолютно нормальной, порядочной, профессиональный человек, который работает на благо нашей страны... Я считаю, что никакого юридического основания для импичмента президента нет и я убежден, что и не будет", - сказал нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Начиная от нарушений карантина и заканчивая вагнер-гейтом.
Но, на "цирк" Опо-ЖОП-ников посмотрю с улыбкой...
2. ОПЗЖ ініціює імпічмент.
3. Весь притомний народ в когнітивному дисонансі.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.
Радуйтесь, люди, радуйтесь, люди.
Радуйтесь, люди, сбылась мечта.
Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.
Пой песни, мой народ, пой песни, мой народ,
Пой песни, мой народ, сбылась мечта.
Брат мой, мой брат, вставай,
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат, вставай, веселье ждёт нас.
Брат мой, вставай, веселье ждёт нас.
"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - **********.