В Энергодаре водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция. ФОТОрепортаж
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В Энергодаре в Запорожской области женщина-водитель сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"4 февраля около 18 часов в отдел полиции № 1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.
Как предварительно установили правоохранители, женщина-водитель автомобиля "КИА RИО" 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не соблюла безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу", - сказано в сообщении.
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Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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Корыту 52 года получается ?
А таку машину новеньку можеш купити і сьогодні !
Найстарша - з 2000 - якшо знайдеш
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kia_Rio
Правилами уличного движения вообще-то такой знак не предусмотрен. Но сотрудники новой украинской полиции снисходительно воспринимают это новшество и не наказывают владельцев транспорта за самовольное нововведение. Мало того. Министр автомобильного транспорта и асфальтовых направлений разыскивает автора этого знака, чтобы представить его к почетному званию: «Человек года». Многие водители убедились на личном опыте, что «туфелька» на ветровом стекле гораздо опасней буквы «У» и благодаря этому символу удалось избежать многих аварий.
Почему-то широко распространено мнение, что женщина - немощный сосуд! Но за рулем дорогого автомобиля стоимостью более $ 100 000. 00 нынешние леди чувствуют себя достаточно уверенно. На плечах у неё песцовая шубка, в левой руке - дымящаяся сигарета, правой рукой молодая мать прижимает мобильный телефон к уху, а рулевым колесом управляет левым коленом.
Если дама вышла из маникюрного кабинета, и лак не успел высохнуть на ее прекрасных ногтях, то ближайшие двадцать минут она будет вращать автомобильную баранку ладонями. Не вздумайте сделать барышне замечание, что парковать средство передвижения на пешеходном переходе «ЗЕБРА» и на трамвайных рельсах запрещается. «Продвинутая» дива обложит «шибко грамотного» прохожего таким отборным матом, который стеснялись употреблять даже одесские биндюжники.
Особенно трогательно смотрится в глубоком декольте христианский крестик на золотой цепи из червонного золота. Он свидетельствует о том, что за рулем внедорожника находится православная христианка, которая прежде, чем сесть за руль «убийцы бензина», прошла через Таинство водного крещения в церкви и живет по заповеди «Люби ближнего твоего, как самого себя».
Но маловероятно, что хозяйка «Лексуса», внешний вид которого скорее напоминает контуры легкого плавающего танка, нежели автомобиль, подвезёт в попутном направлении на своём лимузине старушку - христианку с тяжелыми сумками. Ей такая мысль даже не придет в голову.
Прекрасная половина человечества за рулем очень опрятна и может служить примером для подражания небритым и пахнущим потом мужикам. В салоне её автомобиля стоит запах французских духов, а цвет юбки, сумочки и сапожек обычно соответствует цвету автомобиля. Двигаясь задним ходом на перекрестке, мадемуазель не только контролирует ситуацию на дороге в зеркале заднего вида, но и успевает еще накрасить губы цветной помадой.
Логика женщины за рулем существенно отличается от требований Правил уличного движения. Поэтому для общения с женщинами - нарушителями автоинспекторов готовят по особой программе.
- Почему вы едете по городу со скоростью 80 километров в час? - спрашивает патруль.
- Какой час? Я за рулем всего десять минут.
Гораздо трудней приходится продавцам магазинов автомобильных запчастей.
Девушка покупатель: - Мне нужны тормозные колодки.
Продавец: - На какую машину?
Леди: - На мою.
В процессе передвижения по перегруженным магистралям некоторые дамы придерживаются принципа: «Где я еду - там и главная дорога»
- Почему вы не уступили дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге, - спрашивает коп у мадам бальзаковского возраста.
- Так я же женщина! Это они должны уступить мне дорогу.
Впрочем, иногда женщины все же уступают дорогу транспорту. Загородное шоссе. По обочине автострады в попутном направлении движется крестьянка с мотыгой на плече. Услышав звук работающего двигателя, она оборачивается и в нескольких метрах перед бампером бросается на противоположную сторону. У водителя шок. С трясущимися руками он останавливает грузовик на обочине и подходит к труженице полей.
- Зачем вы перебежали на противоположную сторону?
- Я хотела уступить вам дорогу.
- А вы мне абсолютно не мешали…
Пункт 15.13. Правил дорожного движения гласит: «Запрещается открывать дверь транспортного средства, оставлять их открытыми и выходить из транспортного средства, если это угрожает безопасности и создает препятствия другим участникам дорожного движения». Вроде четко и понятно написано. Но в жизни все выглядит иначе.
Барышня паркует свой автомобиль в метре от бордюра, даже не посмотрев в левое зеркало заднего вида, распахивает настежь дверь и выходит в черных очках на проезжую часть полотна дороги, весело помахивая сумочкой. Когда разгневанные мужчины - водители показывают ей кулак, она не может сообразить: что от неё хотят?
Глядя на маневры, которые совершают некоторые женщины за рулем на улицах города, напрашивается вывод, что занятия по дорожным знакам в автокомбинате, которые готовят водителей, наверняка были пропущены.
Магистраль республиканского значения. Пересечение со второстепенной дорогой. Перед перекрестком висит предписывающий знак: «Движение прямо или в правую сторону». Для не водителей разъясняем. Этот знак категорически запрещает выполнять на данном перекрестке левый поворот или разворот. Жгучая брюнетка на белом «Мерседесе», игнорируя требования знака, включила левый поворот, остановилась в центре перекрестка и терпеливо пропускает встречный транспорт. За «Мерседесом» выстраивается колонна автомобилей. Водители отчаянно сигналят. Стоит невероятный шум, но обладательница германского чуда автомобильной техники не проявляет никакого беспокойства. Ну и что, что знак висит? Ей надо повернуть налево, где находится кабинет массажиста, а остальные пусть подождут, неужели непонятно?
Нельзя без улыбки смотреть на мадам, которая в ожидании разрешающего сигнала светофора беседует по мобильнику с подругой, энергично жестикулируя при этом свободной рукой.
Никогда нельзя верить указателям поворотов. Если девушка за рулем включила сигнал правого поворота за три квартала до выполнения маневра, то, скорее всего, она повернет из правой крайней полосы налево к ближайшему супермаркету.
Мужчины никогда не устанут смотреть, как паркуется женщина. Острый женский глаз разглядит за десять метров чужой волос блондинки на лацкане вашего пиджака, и не увидит ствола столетнего тополя позади своей машины на автостоянке.
Нельзя упрекать женщину, что она «купила права». Права ей в Украине могли просто подарить вместе с машиной. За «красивые глазки» и «стройные ножки». Одного только не понимают женщины за рулем: почему некоторые совершенно незнакомые водители встречных автомобилей приветствуют их средним пальцем левой руки. Ведь гораздо проще было помахать красотке всей ладонью.
Видеоролик о новом способе парковки на трамвайных рельсах возле рынка "ПРИВОЗ» в городе Одессе взят из Интернета. Кликнуть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=7gUtSvkLJxg&feature=related
Пешеходам же лишь советую подумать о разнице в весовых категориях.
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"жэнсчин-водытел". Рэдакторама Цэнзора.Нэт таджык-джан, я тэбья узнал...
Есть варианты, конечно - парни очень до перехода перебегали например. Тогда скорость может быть и повыше.
Ну а травмы... Неудачно упал с капота и сломал руку - запросто же.
б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;