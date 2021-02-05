В Энергодаре водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция. ФОТОрепортаж

В Энергодаре в Запорожской области женщина-водитель сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"4 февраля около 18 часов в отдел полиции № 1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

Как предварительно установили правоохранители, женщина-водитель автомобиля "КИА RИО" 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не соблюла безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу", - сказано в сообщении.

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Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.



Фото: сайт полиции