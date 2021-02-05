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В Энергодаре водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Энергодаре в Запорожской области женщина-водитель сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"4 февраля около 18 часов в отдел полиции № 1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

Как предварительно установили правоохранители, женщина-водитель автомобиля "КИА RИО" 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не соблюла безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу", - сказано в сообщении.

В Энергодаре водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

В Энергодаре водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция 02
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+9
Туфелька на ветровом стекле.
Правилами уличного движения вообще-то такой знак не предусмотрен. Но сотрудники новой украинской полиции снисходительно воспринимают это новшество и не наказывают владельцев транспорта за самовольное нововведение. Мало того. Министр автомобильного транспорта и асфальтовых направлений разыскивает автора этого знака, чтобы представить его к почетному званию: «Человек года». Многие водители убедились на личном опыте, что «туфелька» на ветровом стекле гораздо опасней буквы «У» и благодаря этому символу удалось избежать многих аварий.
Почему-то широко распространено мнение, что женщина - немощный сосуд! Но за рулем дорогого автомобиля стоимостью более $ 100 000. 00 нынешние леди чувствуют себя достаточно уверенно. На плечах у неё песцовая шубка, в левой руке - дымящаяся сигарета, правой рукой молодая мать прижимает мобильный телефон к уху, а рулевым колесом управляет левым коленом.
Если дама вышла из маникюрного кабинета, и лак не успел высохнуть на ее прекрасных ногтях, то ближайшие двадцать минут она будет вращать автомобильную баранку ладонями. Не вздумайте сделать барышне замечание, что парковать средство передвижения на пешеходном переходе «ЗЕБРА» и на трамвайных рельсах запрещается. «Продвинутая» дива обложит «шибко грамотного» прохожего таким отборным матом, который стеснялись употреблять даже одесские биндюжники.
Особенно трогательно смотрится в глубоком декольте христианский крестик на золотой цепи из червонного золота. Он свидетельствует о том, что за рулем внедорожника находится православная христианка, которая прежде, чем сесть за руль «убийцы бензина», прошла через Таинство водного крещения в церкви и живет по заповеди «Люби ближнего твоего, как самого себя».
Но маловероятно, что хозяйка «Лексуса», внешний вид которого скорее напоминает контуры легкого плавающего танка, нежели автомобиль, подвезёт в попутном направлении на своём лимузине старушку - христианку с тяжелыми сумками. Ей такая мысль даже не придет в голову.
Прекрасная половина человечества за рулем очень опрятна и может служить примером для подражания небритым и пахнущим потом мужикам. В салоне её автомобиля стоит запах французских духов, а цвет юбки, сумочки и сапожек обычно соответствует цвету автомобиля. Двигаясь задним ходом на перекрестке, мадемуазель не только контролирует ситуацию на дороге в зеркале заднего вида, но и успевает еще накрасить губы цветной помадой.
Логика женщины за рулем существенно отличается от требований Правил уличного движения. Поэтому для общения с женщинами - нарушителями автоинспекторов готовят по особой программе.
- Почему вы едете по городу со скоростью 80 километров в час? - спрашивает патруль.
- Какой час? Я за рулем всего десять минут.
Гораздо трудней приходится продавцам магазинов автомобильных запчастей.
Девушка покупатель: - Мне нужны тормозные колодки.
Продавец: - На какую машину?
Леди: - На мою.

В процессе передвижения по перегруженным магистралям некоторые дамы придерживаются принципа: «Где я еду - там и главная дорога»
- Почему вы не уступили дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге, - спрашивает коп у мадам бальзаковского возраста.
- Так я же женщина! Это они должны уступить мне дорогу.
Впрочем, иногда женщины все же уступают дорогу транспорту. Загородное шоссе. По обочине автострады в попутном направлении движется крестьянка с мотыгой на плече. Услышав звук работающего двигателя, она оборачивается и в нескольких метрах перед бампером бросается на противоположную сторону. У водителя шок. С трясущимися руками он останавливает грузовик на обочине и подходит к труженице полей.
- Зачем вы перебежали на противоположную сторону?
- Я хотела уступить вам дорогу.
- А вы мне абсолютно не мешали…
Пункт 15.13. Правил дорожного движения гласит: «Запрещается открывать дверь транспортного средства, оставлять их открытыми и выходить из транспортного средства, если это угрожает безопасности и создает препятствия другим участникам дорожного движения». Вроде четко и понятно написано. Но в жизни все выглядит иначе.
Барышня паркует свой автомобиль в метре от бордюра, даже не посмотрев в левое зеркало заднего вида, распахивает настежь дверь и выходит в черных очках на проезжую часть полотна дороги, весело помахивая сумочкой. Когда разгневанные мужчины - водители показывают ей кулак, она не может сообразить: что от неё хотят?
Глядя на маневры, которые совершают некоторые женщины за рулем на улицах города, напрашивается вывод, что занятия по дорожным знакам в автокомбинате, которые готовят водителей, наверняка были пропущены.
Магистраль республиканского значения. Пересечение со второстепенной дорогой. Перед перекрестком висит предписывающий знак: «Движение прямо или в правую сторону». Для не водителей разъясняем. Этот знак категорически запрещает выполнять на данном перекрестке левый поворот или разворот. Жгучая брюнетка на белом «Мерседесе», игнорируя требования знака, включила левый поворот, остановилась в центре перекрестка и терпеливо пропускает встречный транспорт. За «Мерседесом» выстраивается колонна автомобилей. Водители отчаянно сигналят. Стоит невероятный шум, но обладательница германского чуда автомобильной техники не проявляет никакого беспокойства. Ну и что, что знак висит? Ей надо повернуть налево, где находится кабинет массажиста, а остальные пусть подождут, неужели непонятно?
Нельзя без улыбки смотреть на мадам, которая в ожидании разрешающего сигнала светофора беседует по мобильнику с подругой, энергично жестикулируя при этом свободной рукой.
Никогда нельзя верить указателям поворотов. Если девушка за рулем включила сигнал правого поворота за три квартала до выполнения маневра, то, скорее всего, она повернет из правой крайней полосы налево к ближайшему супермаркету.
Мужчины никогда не устанут смотреть, как паркуется женщина. Острый женский глаз разглядит за десять метров чужой волос блондинки на лацкане вашего пиджака, и не увидит ствола столетнего тополя позади своей машины на автостоянке.
Нельзя упрекать женщину, что она «купила права». Права ей в Украине могли просто подарить вместе с машиной. За «красивые глазки» и «стройные ножки». Одного только не понимают женщины за рулем: почему некоторые совершенно незнакомые водители встречных автомобилей приветствуют их средним пальцем левой руки. Ведь гораздо проще было помахать красотке всей ладонью.

Видеоролик о новом способе парковки на трамвайных рельсах возле рынка "ПРИВОЗ» в городе Одессе взят из Интернета. Кликнуть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=7gUtSvkLJxg&feature=related
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05.02.2021 11:56
+4
посмотрите какие дороги в Европе узкие но хватает всем --чтобы разъехалось два автобуса грузовика не говоря про легковушки.. к местам перехода пешеходов помимо знака пешеходный переход светоотражающих элементов освещения дорога ссужается делаются типа горка лежащий полицейский знак 30-20 км час и все никаких обгонов на пешеходном стоят островки бордюрные.. если полетишь то убьешься и все ездят спокойно размерено не спеша и главное никто никуда не опаздывает.. в Британии мне нравиться простая незатейливая форма информирования водителей и пешеходов что переход для пешеходов не регулируется стоят по бокам дороги два столба черно-белые с желтым постоянно мигающим плафоном фонарем.. виден он и при ярком солнце не говоря про облачность или вечернее ночное время... например в Нидерландах даже трамваи пропускают пешеходов водителей участников движения на велосипедах и никто не спешит и не ругается и не орет просто притормозил пропустил пешехода велосепедиста там кстати разрешено велосипедистам переезжать на великах или что то такое даже по пешеходному переходу если рядом нет отдельной дорожки-полосы.. а попробуйте заехать нагло на полосу автобус или вело транспорт электро скутер ...
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05.02.2021 12:16
+3
ja tak rozumiem, ze to jakas Kurwa?
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05.02.2021 12:14
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ja tak rozumiem, ze to jakas Kurwa?
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05.02.2021 12:14 Ответить
Так! Ще й яка...
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05.02.2021 12:32 Ответить
Їздючка,тьфу
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05.02.2021 11:56 Ответить
"КИА RИО" 1969 года


Корыту 52 года получается В Энергодаре женщина-водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция - Цензор.НЕТ 9607 В Энергодаре женщина-водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция - Цензор.НЕТ 5283 В Энергодаре женщина-водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция - Цензор.НЕТ 1837 ?
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05.02.2021 11:56 Ответить
Ну может она берегла своё корыто, не пускала к корыту всех подряд, вот и хорошо сохранилась... В Энергодаре водитель сбила на зебре троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, - полиция - Цензор.НЕТ 9534
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05.02.2021 12:16 Ответить
В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція - Цензор.НЕТ 6761
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05.02.2021 12:33 Ответить
Ты что пьяный, как ты читаешь? Это женщина водитель 1969 года рождения.
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05.02.2021 12:46 Ответить
Кобилі -52 роки В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція - Цензор.НЕТ 5475
А таку машину новеньку можеш купити і сьогодні !
Найстарша - з 2000 - якшо знайдеш В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція - Цензор.НЕТ 3050
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kia_Rio
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05.02.2021 12:57 Ответить
коли це про машини пишуть---рік народження?
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05.02.2021 13:23 Ответить
Туфелька на ветровом стекле.
Правилами уличного движения вообще-то такой знак не предусмотрен. Но сотрудники новой украинской полиции снисходительно воспринимают это новшество и не наказывают владельцев транспорта за самовольное нововведение. Мало того. Министр автомобильного транспорта и асфальтовых направлений разыскивает автора этого знака, чтобы представить его к почетному званию: «Человек года». Многие водители убедились на личном опыте, что «туфелька» на ветровом стекле гораздо опасней буквы «У» и благодаря этому символу удалось избежать многих аварий.
Почему-то широко распространено мнение, что женщина - немощный сосуд! Но за рулем дорогого автомобиля стоимостью более $ 100 000. 00 нынешние леди чувствуют себя достаточно уверенно. На плечах у неё песцовая шубка, в левой руке - дымящаяся сигарета, правой рукой молодая мать прижимает мобильный телефон к уху, а рулевым колесом управляет левым коленом.
Если дама вышла из маникюрного кабинета, и лак не успел высохнуть на ее прекрасных ногтях, то ближайшие двадцать минут она будет вращать автомобильную баранку ладонями. Не вздумайте сделать барышне замечание, что парковать средство передвижения на пешеходном переходе «ЗЕБРА» и на трамвайных рельсах запрещается. «Продвинутая» дива обложит «шибко грамотного» прохожего таким отборным матом, который стеснялись употреблять даже одесские биндюжники.
Особенно трогательно смотрится в глубоком декольте христианский крестик на золотой цепи из червонного золота. Он свидетельствует о том, что за рулем внедорожника находится православная христианка, которая прежде, чем сесть за руль «убийцы бензина», прошла через Таинство водного крещения в церкви и живет по заповеди «Люби ближнего твоего, как самого себя».
Но маловероятно, что хозяйка «Лексуса», внешний вид которого скорее напоминает контуры легкого плавающего танка, нежели автомобиль, подвезёт в попутном направлении на своём лимузине старушку - христианку с тяжелыми сумками. Ей такая мысль даже не придет в голову.
Прекрасная половина человечества за рулем очень опрятна и может служить примером для подражания небритым и пахнущим потом мужикам. В салоне её автомобиля стоит запах французских духов, а цвет юбки, сумочки и сапожек обычно соответствует цвету автомобиля. Двигаясь задним ходом на перекрестке, мадемуазель не только контролирует ситуацию на дороге в зеркале заднего вида, но и успевает еще накрасить губы цветной помадой.
Логика женщины за рулем существенно отличается от требований Правил уличного движения. Поэтому для общения с женщинами - нарушителями автоинспекторов готовят по особой программе.
- Почему вы едете по городу со скоростью 80 километров в час? - спрашивает патруль.
- Какой час? Я за рулем всего десять минут.
Гораздо трудней приходится продавцам магазинов автомобильных запчастей.
Девушка покупатель: - Мне нужны тормозные колодки.
Продавец: - На какую машину?
Леди: - На мою.

В процессе передвижения по перегруженным магистралям некоторые дамы придерживаются принципа: «Где я еду - там и главная дорога»
- Почему вы не уступили дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге, - спрашивает коп у мадам бальзаковского возраста.
- Так я же женщина! Это они должны уступить мне дорогу.
Впрочем, иногда женщины все же уступают дорогу транспорту. Загородное шоссе. По обочине автострады в попутном направлении движется крестьянка с мотыгой на плече. Услышав звук работающего двигателя, она оборачивается и в нескольких метрах перед бампером бросается на противоположную сторону. У водителя шок. С трясущимися руками он останавливает грузовик на обочине и подходит к труженице полей.
- Зачем вы перебежали на противоположную сторону?
- Я хотела уступить вам дорогу.
- А вы мне абсолютно не мешали…
Пункт 15.13. Правил дорожного движения гласит: «Запрещается открывать дверь транспортного средства, оставлять их открытыми и выходить из транспортного средства, если это угрожает безопасности и создает препятствия другим участникам дорожного движения». Вроде четко и понятно написано. Но в жизни все выглядит иначе.
Барышня паркует свой автомобиль в метре от бордюра, даже не посмотрев в левое зеркало заднего вида, распахивает настежь дверь и выходит в черных очках на проезжую часть полотна дороги, весело помахивая сумочкой. Когда разгневанные мужчины - водители показывают ей кулак, она не может сообразить: что от неё хотят?
Глядя на маневры, которые совершают некоторые женщины за рулем на улицах города, напрашивается вывод, что занятия по дорожным знакам в автокомбинате, которые готовят водителей, наверняка были пропущены.
Магистраль республиканского значения. Пересечение со второстепенной дорогой. Перед перекрестком висит предписывающий знак: «Движение прямо или в правую сторону». Для не водителей разъясняем. Этот знак категорически запрещает выполнять на данном перекрестке левый поворот или разворот. Жгучая брюнетка на белом «Мерседесе», игнорируя требования знака, включила левый поворот, остановилась в центре перекрестка и терпеливо пропускает встречный транспорт. За «Мерседесом» выстраивается колонна автомобилей. Водители отчаянно сигналят. Стоит невероятный шум, но обладательница германского чуда автомобильной техники не проявляет никакого беспокойства. Ну и что, что знак висит? Ей надо повернуть налево, где находится кабинет массажиста, а остальные пусть подождут, неужели непонятно?
Нельзя без улыбки смотреть на мадам, которая в ожидании разрешающего сигнала светофора беседует по мобильнику с подругой, энергично жестикулируя при этом свободной рукой.
Никогда нельзя верить указателям поворотов. Если девушка за рулем включила сигнал правого поворота за три квартала до выполнения маневра, то, скорее всего, она повернет из правой крайней полосы налево к ближайшему супермаркету.
Мужчины никогда не устанут смотреть, как паркуется женщина. Острый женский глаз разглядит за десять метров чужой волос блондинки на лацкане вашего пиджака, и не увидит ствола столетнего тополя позади своей машины на автостоянке.
Нельзя упрекать женщину, что она «купила права». Права ей в Украине могли просто подарить вместе с машиной. За «красивые глазки» и «стройные ножки». Одного только не понимают женщины за рулем: почему некоторые совершенно незнакомые водители встречных автомобилей приветствуют их средним пальцем левой руки. Ведь гораздо проще было помахать красотке всей ладонью.

Видеоролик о новом способе парковки на трамвайных рельсах возле рынка "ПРИВОЗ» в городе Одессе взят из Интернета. Кликнуть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=7gUtSvkLJxg&feature=related
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05.02.2021 11:56 Ответить
Постоянно говорю и тут пишу: полиция должна системно бороться с нарушениями ПДД - со стороны как водителей, так и пешеходов. Отдельный вопрос - переход по "зебре", многие водители упорно не желают признавать "примат" пешехода.
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05.02.2021 11:59 Ответить
посмотрите какие дороги в Европе узкие но хватает всем --чтобы разъехалось два автобуса грузовика не говоря про легковушки.. к местам перехода пешеходов помимо знака пешеходный переход светоотражающих элементов освещения дорога ссужается делаются типа горка лежащий полицейский знак 30-20 км час и все никаких обгонов на пешеходном стоят островки бордюрные.. если полетишь то убьешься и все ездят спокойно размерено не спеша и главное никто никуда не опаздывает.. в Британии мне нравиться простая незатейливая форма информирования водителей и пешеходов что переход для пешеходов не регулируется стоят по бокам дороги два столба черно-белые с желтым постоянно мигающим плафоном фонарем.. виден он и при ярком солнце не говоря про облачность или вечернее ночное время... например в Нидерландах даже трамваи пропускают пешеходов водителей участников движения на велосипедах и никто не спешит и не ругается и не орет просто притормозил пропустил пешехода велосепедиста там кстати разрешено велосипедистам переезжать на великах или что то такое даже по пешеходному переходу если рядом нет отдельной дорожки-полосы.. а попробуйте заехать нагло на полосу автобус или вело транспорт электро скутер ...
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05.02.2021 12:16 Ответить
Мы же мыслим себя европейской страной - но только до тех пор, когда ради ПДД нужно пожертвовать 1 минутой своего времени.
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05.02.2021 12:25 Ответить
Признаю, акакжишь. Сам перехожу по восемь переходов в день.
Пешеходам же лишь советую подумать о разнице в весовых категориях.
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05.02.2021 13:11 Ответить
А водителям не советуете подумать, чтобы слабых не обижать.
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05.02.2021 13:41 Ответить
Водителям выделены специальные полицаи для объяснений. Штрафы, протоколы, то сё.
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05.02.2021 13:46 Ответить
в Запорожской области женщин-водитель сбилаИсточник: https://censor.net/ru/n3246186
*******
"жэнсчин-водытел". Рэдакторама Цэнзора.Нэт таджык-джан, я тэбья узнал...
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05.02.2021 13:01 Ответить
Очень мало информации, для адекватных комментариев. Сам факт сбития на пешеходном переходе, вовсе не означает безусловную вину водителя. Что это за дебильная формулировка "не соблюдая безопасную скорость"? Она летела 120 км/ч или ехала 70 км/ч? На 70-и сбить можно? Можно. Эта скорость "безопасная"?
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05.02.2021 13:26 Ответить
Судя по остановочному пути там хорошо если 30ть было.
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05.02.2021 13:49 Ответить
При 30-и и такие травмы у молодых парней?
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05.02.2021 13:58 Ответить
С виду не более 15 метров остановочного на мокрой дороге при ниже 0...

Есть варианты, конечно - парни очень до перехода перебегали например. Тогда скорость может быть и повыше.

Ну а травмы... Неудачно упал с капота и сломал руку - запросто же.
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05.02.2021 14:06 Ответить
Ну ка умник, расскажи, как можно сбить пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, чтобы к водителю не было претензий?!
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05.02.2021 18:05 Ответить
Спасибо за оценку моих умственных способностей. Для тех, кто в танке привожу пример: Идут 2 тела по тротуару, проходят, вроде как, мимо пешеходного перехода, потом им в голову стукает какая-то моча, они резко поворачивают выходят на пешеходный переход (а иногда и бегом). У меня лично несколько таких случаев было. Пару раз даже ментов вызывали. Спасал только видеорегистратор. Сами менты, просмотрев видео, говорили что ко мне претензий нет.
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05.02.2021 18:29 Ответить
12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.
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05.02.2021 13:40 Ответить
безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах;
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05.02.2021 13:51 Ответить
18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека
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05.02.2021 13:43 Ответить
Так тож когда пешеходы уже там есть, а если цепляться к буквам, как все тут любят, то больше одного В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція - Цензор.НЕТ 8058
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05.02.2021 13:50 Ответить
Если цепляться к буквам, то одного пешехода можно смело давить! В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція - Цензор.НЕТ 7643
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05.02.2021 18:06 Ответить
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний:

б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;
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05.02.2021 13:44 Ответить
Вот Вам информация
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05.02.2021 13:45 Ответить
Ой спасибо, а можно с 4-го раздела информацию? Ну там 4.14 а, бе?
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05.02.2021 13:48 Ответить
Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу (ЗУ"Про дорожній рух")Водій зобов'язаний: надавати переважне право руху пішоходу, який знаходиться на пішохідній доріжці (зебрі). У цьому разі водій зобов'язаний надати можливість пішоходу безпечно перейти дорогу, вулицю;
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05.02.2021 13:57 Ответить
Вина водителя
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05.02.2021 13:59 Ответить
Та да, на деньги полиняет. Впрочем, серьёзное лечение у нас тоже не бесплатно.
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05.02.2021 14:07 Ответить
Улица Курчатова, Энергодар, наезд на военнослужащих... Здесь еще не было комментариев о привезенных в теплушках в Украину представителях русского мира и теракте против ВСУ?
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05.02.2021 15:15 Ответить
..о предаках своих вспомнил?... Помнишь историю твоего появления в Украине?
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05.02.2021 16:48 Ответить
В Канаде на нерегулируемом переходе - кнопка. Хочешь перейти - нажимаешь. С обоиз сторон движения блымает жёлтый фонарь. Чаще на регулируемых перекрёстках эсиденты случаются
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07.02.2021 01:14 Ответить
 
 