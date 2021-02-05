Работнику запорожской больницы сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, - МВД

Работнику больницы инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Заведующий хозяйственно-обслуживающим персоналом областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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