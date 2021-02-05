РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15167 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 254 3
Запорожье (2340) МВД (9223) пожар (5566)

Работнику запорожской больницы сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Работнику запорожской больницы сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, - МВД

Работнику больницы инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Заведующий хозяйственно-обслуживающим персоналом областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

Также читайте: Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ось і цап відбувайло! Я так розумію це він ковідні кошти у дорогу закатав?
показать весь комментарий
05.02.2021 12:12 Ответить
О! Стрєлочніка найшли... Работнику запорожской больницы сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, - МВД - Цензор.НЕТ 4381
показать весь комментарий
05.02.2021 12:17 Ответить
Ну нарешті! Дочекались!
показать весь комментарий
05.02.2021 12:22 Ответить
 
 