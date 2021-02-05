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Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов

Министерство здравоохранения в пятницу или в ближайшие дни получит от компаний-производителей вакцин от COVID-19 соглашения на поставку вакцин в Украину с февраля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина заключила контракт на поставку вакцин с компанией Sinovac. Я думаю, что сегодня или в ближайшие дни мы получим соглашение по другим контрактам на поставки также с февраля 2021 года",- сказал он.

Степанов добавил, что для логистики при поставке вакцин у Минздрава есть расчеты обновления холодовой цепи.

"Мы сформировали потребность в холодильниках, термобоксах и инструментах контроля температур. Для ультрахолодовой цепочки мы привлекаем частные компании, в которых есть опыт управления фармпрепаратами в условиях сверхнизких температур. Для обновления холодовой цепи+2+8 власть будет инвестировать в медучреждения, привлеченные к рутинной иммунизации, ведь у нас есть тотальная необходимость в обновлении оборудования", - сказал он.

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Министр отметил также, что на следующей неделе планируется запустить информационный портал о вакцинации.

"Минздрав планирует создать отдельный информационный портал о вакцинации, где каждый сможет узнать об организации процесса. Также будут дашборды со статистикой вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе, полная версия вместе с мобильной – до конца февраля",- сказал Степанов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
раньше это были стандартные "дайте ему ещё 100 дней"
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05.02.2021 12:03
+1
Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4788
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05.02.2021 12:07
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зебилы! Тут это... Хуже не будет!
Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3652
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05.02.2021 12:00 Ответить
ЗЕлохи дякують, аж підскакують.
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05.02.2021 12:15 Ответить
Найближчі дні, це скільки???
3, 5 чи 500 днів???
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05.02.2021 12:00 Ответить
раньше это были стандартные "дайте ему ещё 100 дней"
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05.02.2021 12:03 Ответить
В сусідній Польщі вже більше мільона людей отримали прививку а в нас ще чекають якогось підтвердження про постачання вакцини - просто браво!!!
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05.02.2021 12:02 Ответить
Ты сравнил Польшу! Албания и Молдова вместе с Грузией ,начали вакцинацию с 24.12.20 года,вместе со всем цивилизованным миром.
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05.02.2021 13:09 Ответить
дайте же ему еще насколько дней на устаканивание прокладок!)
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05.02.2021 12:04 Ответить
Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4788
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05.02.2021 12:07 Ответить
Короче, скоро!
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05.02.2021 12:11 Ответить
Степанов, почему от вас нет информации, когда мы получим вакцину от Пфайзер или других компаний? Видимо никогда? Зачем вы всем постоянно морочите голову о несчастных крохах вакцины,которой хватит только для врачей и сильных мира сего, которые будут от ВОЗ, не говоря главное?
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05.02.2021 12:12 Ответить
Думаю, что ее даже для врачей не хватит. Она до них не дойдет.
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05.02.2021 12:13 Ответить
Не ну он реально тупой. За пол года можно было красиво за откат договорится что-бы ни кто не подкопался.
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05.02.2021 12:13 Ответить
Як завжди - нікчемне "бла-бла-бла".....
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05.02.2021 12:16 Ответить
Как манну небесную её ждут, да там обьем то копеечный, но блин надо Перемогу обьявить!
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05.02.2021 12:58 Ответить
Уже да же не смешно,сегодня или в ближайшие дни?? !
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05.02.2021 13:07 Ответить
 
 