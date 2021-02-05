После пожара в запорожской больнице Минздрав даст поручение провести проверки систем поступления кислорода в медучреждениях, - Степанов

Министерство здравоохранения даст поручение о дополнительной проверке систем поступления кислорода в медучреждениях в связи с пожаром в Запорожской инфекционной больнице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение правительства относительно проверки всех систем по централизованному поступлению кислорода в медучреждениях было еще в сентябре 2020 года. Относительно трагедии в Запорожье, достаточно быстро проведут все экспертизы, чтобы выяснить, что именно стало причиной. Чтобы после этого можно было сделать выводы по территории всей страны. Я уверен, что будет дано поручение о дополнительной проверке систем поступления кислорода", - сказал он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.