За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 10 человек, выздоровел 1 841 пациент, выявили 321 новый случай, - Кличко

В столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровел 1 841 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки в Киеве выявили 321 подтвержденный случай заболевания коронавирус (всего с начала пандемии 129 827 случаев).

Среди заболевших 180 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 1 до 17 лет и мальчик 11 лет.

Кроме того, от коронавируса за сутки умерли 10 человек (всего 2 414).

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента.

В то же время 1 841 человек поборол вирус (всего с начала пандемии выздоровели 77 813 человек).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (80), в Деснянском (75) и в Дарницком (56) районах Киева.

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