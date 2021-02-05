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Новости Происшествия
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больница (1387) Запорожье (2340) ОГА (2376) пожар (5566)

Требую отстранить от исполнения должностных обязанностей директора инфекционной больницы Запорожья Шинкаренко до установления причин пожара, - глава ОГА Старух

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Требую отстранить от исполнения должностных обязанностей директора инфекционной больницы Запорожья Шинкаренко до установления причин пожара, - глава ОГА Старух

Глава Запорожской ОГА Александр Старух требует отстранить от исполнения обязанностей директора областной инфекционной больницы, где произошел пожар.

Об этом Старух написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования", - написал он.

Он отметил, что это необходимо для обеспечения проведения максимально объективного расследования по установлению причин трагедии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пожара в запорожской больнице Минздрав даст поручение провести проверки систем поступления кислорода в медучреждениях, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Нужно потребовать Старуха отстранить, ну сколько можно над Запорожским краем издеваться!
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05.02.2021 12:31 Ответить
Посадить главврача тяжело. Особенно по таким делам. Сядет ответственный за противопожарное состояние. Потому что его подписи стоят на документах. Не главврача. Кто-то на четверть ставочки за это отвечал. Вот они и вылезут ему боком.
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05.02.2021 12:38 Ответить
Кто там аппаратуру устанавливал, аппаратура та сертифицирована была ли, допуск к работе с кислородом кто и кому выдавал??? Завхоза казнить теперь много желающих будет...
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05.02.2021 13:07 Ответить
А хто будував цю лікарню, а чого він не передбачив короновірус?
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05.02.2021 13:17 Ответить
А я требую отставки Степанова
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05.02.2021 13:12 Ответить
Пожежи були, вони є, і вони будуть. Ніякі штрафи, масові посадки до вязниць їх винекнення не зупинять. Це наша плата за блага цивілізації. Кримінальна відповідальність повинна бути тільки за підпал, невиконання припису пожнагляду, що потім призвело до пожежі та порушення правил робіт з вогнем. Замкнення проводки, брак обладнання, які у більшості призводять до пожеж як правило від волі людей не залежать. За що сажати головного лікаря? За то, що Україна неготова до пандемії і перевантажела лікарні та бладнання. Так напишить у вироку цьому лікарю.
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05.02.2021 13:14 Ответить
цікаво, цікаво... Голова ОДА вимагає! А часом не у тебе в ОДА знаходиться управління охорони здоров'я? А скажі нам голова, скільки мільйонів за минулий рік пішло на утримання цих медичних чиновників? А чим вони у тебе так зайняті? Придумують схеми, якби з лікарів хабар стягти? Так ото ж...
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05.02.2021 13:42 Ответить
причина всім відома - мізерне финансування. Але при чім тут директор лікарні?7
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05.02.2021 15:01 Ответить
 
 