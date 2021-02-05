Требую отстранить от исполнения должностных обязанностей директора инфекционной больницы Запорожья Шинкаренко до установления причин пожара, - глава ОГА Старух

Глава Запорожской ОГА Александр Старух требует отстранить от исполнения обязанностей директора областной инфекционной больницы, где произошел пожар.

Об этом Старух написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования", - написал он.

Он отметил, что это необходимо для обеспечения проведения максимально объективного расследования по установлению причин трагедии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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