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Кабмин не готовит введение локдауна в ряде областей, это фейковая информация, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кабмин не готовит введение локдауна в ряде областей, это фейковая информация, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал фейком информацию о том, что в правительстве якобы ведут подготовку к введению локдауна в ряде областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству.

Нардеп Юлия Клименко (фракция "Голос") спросила премьер-министра, идет ли речь в правительстве о разделе Украины "на две зоны - в локдауне и без локдауна, что половина областей вынуждена будет закрыться в локдауне".

Шмыгаль ответил: "Это фейковая информация, которую вы сейчас распространяете. Она абсолютно не соответствует действительности".

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас правительство работает над возвращением модели адаптивного карантина, когда "будут введены красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны".

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов еще раз подчеркнул, что введение жесткого карантина в Украине возможно только при условии угрозы коллапса медицинской системы. Степанов призвал народных депутатов: "Давайте не вводить в панику". Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни один регион не входит в такую зону опасности, чтобы необходимо было вводить красную зону карантина.

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Автор: Богдан Гуньковський
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в ряде областей
Готовит только в некоторых!
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05.02.2021 12:47 Ответить
 
 