В выгребной яме на Днепропетровщине обнаружили тело младенца, полиция открыла два уголовных производства
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По факту обнаружения тела новорожденного в выгребной яме полиция открыла два уголовных производства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Как установили полицейские Днепровского отдела полиции, 30 января с осложнениями после домашних родов 40-летнюю жительницу Днепра доставили в больницу, где она рассказала о беременности и недавних родах. По ее словам, 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности передала его неизвестным людям за 500 тыс. гривен.
4 февраля с участием полицейских криминальной полиции с привлечением кинолога со служебной собакой состоялись следственные мероприятия на территории домовладения женщины. В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где было обнаружено пакет с телом новорожденного мальчика.
Сейчас тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.
Учитывая выявления новых фактов следователи переквалифицировали уголовное производство на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Проще всего обвинять женщин оказавшихся в сложных жизненных обстоятельства и проводить ментовские "расследования" подобных дел.
С корупцонерами, так "победоносно расследовать" почему-то не получается...
Женщина конечно виновна, но еще виновнее само государство ничего кроме информационного гвалта не предпринимающее после ряда подобных случаев.
І взагалі, народження дитини, у багатьох жінок супроводжуєтся гормональнім сплеском, який приводить до депресій і неадекватної поведінки, навіть у жінок соціально благополучних.
Бувають випадки суїциду! Вам це відомо?
Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Скількох невинних посадили за злочини Чикотило, Онопрієнко, Ткача. Одного навіть розстріляли... Врадієвака... Кагарлик...
Як на предмет стать жертвою "правоохоронних" органів особисто?
Або принаймні як "Ріфмастеру", рік, за здорово живеш просидіти у в"язниці...
Ви не маєте жодної інформації про всі обставини які передували злочину, але вже робите висновок по прикладу радянського "активіста" "Я творів цього пана не читав, але я рішуче засуджую..."
Ви не створите запобіжників, тому що завжди знайдеться подібна істота. Які запобіжники їй потрібні? Вона швидку не могла викликати? Її не пустили би у пологовий будинок? Та навіть якщо сама народила, у КОЖНОМУ пологовому будинку є вікно та анонімного залишення дитини! І навіть якщо ця дитина народилась мертвою... кинути у нужник?
Потім такі дітей в випорожненнях топлять.