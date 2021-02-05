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В выгребной яме на Днепропетровщине обнаружили тело младенца, полиция открыла два уголовных производства

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В выгребной яме на Днепропетровщине обнаружили тело младенца, полиция открыла два уголовных производства

По факту обнаружения тела новорожденного в выгребной яме полиция открыла два уголовных производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как установили полицейские Днепровского отдела полиции, 30 января с осложнениями после домашних родов 40-летнюю жительницу Днепра доставили в больницу, где она рассказала о беременности и недавних родах. По ее словам, 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности передала его неизвестным людям за 500 тыс. гривен.

4 февраля с участием полицейских криминальной полиции с привлечением кинолога со служебной собакой состоялись следственные мероприятия на территории домовладения женщины. В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где было обнаружено пакет с телом новорожденного мальчика.

Сейчас тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

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Учитывая выявления новых фактов следователи переквалифицировали уголовное производство на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование продолжается.
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Топ комментарии
+2
Мразь. А что, закон позволяет продавать новорожденных, что тетка (назвать ее матерью язык не поворачивается) придумала такую "легенду"? Вроде как это называется "торговля людьми".
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05.02.2021 12:33
+2
Тупа купка не може купити презерватива.
Потім такі дітей в випорожненнях топлять.
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05.02.2021 12:35
+2
Ніколи не погоджусь з визначенням (оказавшись в сложних жізненних АПстаятельствах). А ноги роздвигати ці жізнєнниє АПстАятєльство позволялі?
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05.02.2021 13:27
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Мразь. А что, закон позволяет продавать новорожденных, что тетка (назвать ее матерью язык не поворачивается) придумала такую "легенду"? Вроде как это называется "торговля людьми".
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05.02.2021 12:33 Ответить
Государство, должно было бы подсуетиться и провести информационную компанию среди населения что любая женщина может анонимно родить в любом роддоме и без проблем оставить там ребенка. Приняв попутно необходимые законы.
Проще всего обвинять женщин оказавшихся в сложных жизненных обстоятельства и проводить ментовские "расследования" подобных дел.
С корупцонерами, так "победоносно расследовать" почему-то не получается...
Женщина конечно виновна, но еще виновнее само государство ничего кроме информационного гвалта не предпринимающее после ряда подобных случаев.
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05.02.2021 12:58 Ответить
Ніколи не погоджусь з визначенням (оказавшись в сложних жізненних АПстаятельствах). А ноги роздвигати ці жізнєнниє АПстАятєльство позволялі?
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05.02.2021 13:27 Ответить
А звідки така впевненість що вона "ноги раздвигати" а може її згвалтували?
І взагалі, народження дитини, у багатьох жінок супроводжуєтся гормональнім сплеском, який приводить до депресій і неадекватної поведінки, навіть у жінок соціально благополучних.
Бувають випадки суїциду! Вам це відомо?
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05.02.2021 13:54 Ответить
Так відомо, і не дивлячись на це, вони є осудними і несуть кримінальну відповідальність. (окрім звісно повністю психічно хворих) але ті, не приховують злочину і історії не вигадують.
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05.02.2021 14:00 Ответить
Єжов і Ягода теж подібним чином думали в НКВД і були впевнені що борються з "ворогами" народу, поки самі не перетворились на ворогів того самого народу...
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05.02.2021 14:19 Ответить
А це у який степ? В усьому світі вбивство матір'ю новонародженої дитини є привілейованим вбивством та кримінально караним діянням.

Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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05.02.2021 14:27 Ответить
Ми з вами про різні речі говоримо, я шукаю спосіб вирішення проблеми в майбутньому, ви-ж акцентували свою увагу на минулому і гадаєте що від того, що ви розіпнете цю нещасну жертву, (а вона таки нещасна жертва збігу обставин) то цим когось залякаєте.
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05.02.2021 14:55 Ответить
Комуніст? Куди ти ліпиш цих виродків до пологів хворих на голову?
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05.02.2021 14:32 Ответить
Я просто привожу приклад, на право лютої самовпевненості карати "ворогів" народу, при вірі у власну непогрішимість
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05.02.2021 14:37 Ответить
Ну я ж теж роблю висновки не з проста. А виходячи з статистики новин. Рано чи пізно виявлється, що ця маманя звичайна алкашка, інша хвора на голову а трахатись ******** ще друга наркоманка. Я роблю висновки, що нормальна мати, навіть якщо й набожна і трапилось так, що стала вагітною і їй віра чи обставини не дозволяють перервати вагітність то вона ніколи не вб'є свою дитину чи ніколи не викине її на смітник. В крайньому разі принесе її до якогось перенатального центру та позвонить в двері.
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05.02.2021 14:57 Ответить
Відомо, але дуже погано шо хворим на голову примусово не видаляють яєчники. Оце погано.
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05.02.2021 14:31 Ответить
"А судьи кто?"
Скількох невинних посадили за злочини Чикотило, Онопрієнко, Ткача. Одного навіть розстріляли... Врадієвака... Кагарлик...
Як на предмет стать жертвою "правоохоронних" органів особисто?
Або принаймні як "Ріфмастеру", рік, за здорово живеш просидіти у в"язниці...
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05.02.2021 14:42 Ответить
Ви вважаєте цю суку жінкою?
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05.02.2021 13:37 Ответить
В Біблії як сказано? "Не судіть, та не судимі будете!"
Ви не маєте жодної інформації про всі обставини які передували злочину, але вже робите висновок по прикладу радянського "активіста" "Я творів цього пана не читав, але я рішуче засуджую..."
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05.02.2021 13:48 Ответить
Не пана, а Пастернака. Яка мені різниця, що передувало злочину? Для мене, викинути у нужник тіло власної дитини, навіть мертвонародженої, це моральне уродство. А кваліфікацією її діям, нехай прокурор дає, враховуючи "всі обставини які передували злочину"
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05.02.2021 13:59 Ответить
"Расстрелять и повесить", це найпримітивніше з того, на чому в данному випадку варто акцентувати увагу, може все-ж розумнішим і важливішим є створення запобіжників повторення подібних випадків у майбутньому?
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05.02.2021 14:15 Ответить
Я не пропонував її розстрілювати чи вішати. Я залишив кваліфікацію її діянь (і покарання) на розсуд слідчого, прокурора та суду. А от своє ставлення, з позиції моралі, я висловив.
Ви не створите запобіжників, тому що завжди знайдеться подібна істота. Які запобіжники їй потрібні? Вона швидку не могла викликати? Її не пустили би у пологовий будинок? Та навіть якщо сама народила, у КОЖНОМУ пологовому будинку є вікно та анонімного залишення дитини! І навіть якщо ця дитина народилась мертвою... кинути у нужник? У вигрібній ямі на Дніпропетровщині виявили тіло немовляти, поліція відкрила два кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 5622
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05.02.2021 14:21 Ответить
А в ситій Європі таких випадків практично немає, не поясните чому? Це в тему "відсутності" запобіжників.
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05.02.2021 14:33 Ответить
Тупа купка не може купити презерватива.
Потім такі дітей в випорожненнях топлять.
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05.02.2021 12:35 Ответить
Бебі-боксів так і нема.
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05.02.2021 12:46 Ответить
Як не має? У нас є. Просто я сумніваюсь, що вона їх взагалі шукала...
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05.02.2021 13:38 Ответить
..ещё одна "принцесса" с запросами Перрис Хилтон и всего одной извилиной, и той между ног - плод ЛайноТелебачення..(
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05.02.2021 13:01 Ответить
Це нормально?
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05.02.2021 13:21 Ответить
Усе буде залежати від того чи живою народилась дитина і чи були спільники у жінки. Їй самій навряд чи буде більше ніж "умовно", а от спільникам (якщо такі були) аж до довічно.
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05.02.2021 13:39 Ответить
 
 