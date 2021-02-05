В выгребной яме на Днепропетровщине обнаружили тело младенца, полиция открыла два уголовных производства

По факту обнаружения тела новорожденного в выгребной яме полиция открыла два уголовных производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как установили полицейские Днепровского отдела полиции, 30 января с осложнениями после домашних родов 40-летнюю жительницу Днепра доставили в больницу, где она рассказала о беременности и недавних родах. По ее словам, 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности передала его неизвестным людям за 500 тыс. гривен.

4 февраля с участием полицейских криминальной полиции с привлечением кинолога со служебной собакой состоялись следственные мероприятия на территории домовладения женщины. В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где было обнаружено пакет с телом новорожденного мальчика.

Сейчас тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

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Учитывая выявления новых фактов следователи переквалифицировали уголовное производство на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование продолжается.