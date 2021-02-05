Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg
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Нынешние темпы вакцинации против коронавируса позволят миру вернуться к нормальной жизни не раньше чем через 7 лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что США удастся вернуться к привычной жизни после вакцинации 70-85% населения.
По данным, собранным Bloomberg, в 67 странах уже были введены более 119 млн доз. В США количество американцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, продолжает превышать численность инфицированных с начала пандемии. В настоящее время были введены 36,7 млн доз вакцины. Быстрее всего вакцинируют население в Израиле. Там первую дозу вакцины уже получили 37% людей, вторую - более 21%.
В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки. "При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета", - сообщает издание.
При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.
Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.
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https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/?sh=4e54094465cd
У вас столько денег на ковидобесие НЕТ.
Сообщаю: я купила монеты серебряные вчера по 70 баксов за монету, 4 месяца назад анологичные монеты я купила по 55 баксов за штуку.
Что означает увеличение стоимости серебра на 27% за 4 месяца, то есть реальная инфляция составила 27% за 4 МЕСЯЦА.
И что это население так драгметаллы то ринулось скупать, чего не верит в силу доллара и евро, а также юаня?
Вы прикиньте, инфляция 27% за 4 месяца.
А эти вещают про какие-то "7 лет".
P.S. Для тех, кто в танке: монет я купила 2 штуки, я их собираю, они с кенгуру Будут монеты с тасманийским дьяволом, тоже куплю, дьявол кьют, он близорук и нос у него шнобелем.
И цифры инфляции в 30% за 4 месяца абсолютно коррелируют с теми цыфрами инфляции, которые получила я: мы стали тратить на продукты питания именно на 30% больше.
А эти долбодятлы что-то лепечут про "7 лет ковида".
Да они долбанутые!
Интересно, когда в Украине будет конец вакцинации?
Очевидно, что несколько позже, чем в Израиле .