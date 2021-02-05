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Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg

Нынешние темпы вакцинации против коронавируса позволят миру вернуться к нормальной жизни не раньше чем через 7 лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что США удастся вернуться к привычной жизни после вакцинации 70-85% населения.

По данным, собранным Bloomberg, в 67 странах уже были введены более 119 млн доз. В США количество американцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, продолжает превышать численность инфицированных с начала пандемии. В настоящее время были введены 36,7 млн доз вакцины. Быстрее всего вакцинируют население в Израиле. Там первую дозу вакцины уже получили 37% людей, вторую - более 21%.

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В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки. "При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета", - сообщает издание.

При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.

Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg 01
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Топ комментарии
+3
Невыносимо читать эту антинаучную чушь. Не будет пока стопроцентной вакцины от Ковида, ну это же уровень школьной биологии. Как нет универсальной вакцины от гриппа, от герпеса от Вич и др. вирусов. Пусть люди верят в вакцину, но эффективной глобальной вакцины победившей Ковид в обозримом будущем конечно не будет.
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05.02.2021 12:52
+3
Наши евреи какие то не такие, хотя в ОП скорее всего уже 100% провакцинировано...
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05.02.2021 13:05
+1
Я думаю, что в течении года после начала закупки данных вакцин и получением фарм компаниями очередных сверхприбылей весь этот шум вокруг ковида сдуется мгновенно. Нет. Болеть ковидом мы не перестанем. Просто информационный шум постепенно сведут на нет равно как и статистику подгонят под удобные цифры.
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05.02.2021 12:48
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Правила форума Совет форумчан
Я думаю, что в течении года после начала закупки данных вакцин и получением фарм компаниями очередных сверхприбылей весь этот шум вокруг ковида сдуется мгновенно. Нет. Болеть ковидом мы не перестанем. Просто информационный шум постепенно сведут на нет равно как и статистику подгонят под удобные цифры.
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05.02.2021 12:48 Ответить
Или когда неприятности с членами боарда этих компаний начнут случаться. Как недавно случилoсь с главным "вакцинатором".
https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/01/19/billionaire-benjamin-de-rothschild-heir-to-banking-fortune-dies-at-57/?sh=4e54094465cd
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05.02.2021 14:04 Ответить
" Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg"

У вас столько денег на ковидобесие НЕТ.

Сообщаю: я купила монеты серебряные вчера по 70 баксов за монету, 4 месяца назад анологичные монеты я купила по 55 баксов за штуку.
Что означает увеличение стоимости серебра на 27% за 4 месяца, то есть реальная инфляция составила 27% за 4 МЕСЯЦА.

И что это население так драгметаллы то ринулось скупать, чего не верит в силу доллара и евро, а также юаня?
Вы прикиньте, инфляция 27% за 4 месяца.
А эти вещают про какие-то "7 лет".

P.S. Для тех, кто в танке: монет я купила 2 штуки, я их собираю, они с кенгуру Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2785 Будут монеты с тасманийским дьяволом, тоже куплю, дьявол кьют, он близорук и нос у него шнобелем. Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2785
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05.02.2021 12:49 Ответить
А пейсів в того К'юта нема?
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05.02.2021 13:06 Ответить
Нет, он гладкошерстный Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6575
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05.02.2021 14:54 Ответить
буков, Вы прикиньте, серебро выросло в цене на 30% за 4 месяца.
И цифры инфляции в 30% за 4 месяца абсолютно коррелируют с теми цыфрами инфляции, которые получила я: мы стали тратить на продукты питания именно на 30% больше.
А эти долбодятлы что-то лепечут про "7 лет ковида".
Да они долбанутые!
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05.02.2021 14:56 Ответить
Невыносимо читать эту антинаучную чушь. Не будет пока стопроцентной вакцины от Ковида, ну это же уровень школьной биологии. Как нет универсальной вакцины от гриппа, от герпеса от Вич и др. вирусов. Пусть люди верят в вакцину, но эффективной глобальной вакцины победившей Ковид в обозримом будущем конечно не будет.
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05.02.2021 12:52 Ответить
>>Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит >>вернуться к нормальной жизни через два месяца.

Интересно, когда в Украине будет конец вакцинации?
Очевидно, что несколько позже, чем в Израиле .
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05.02.2021 12:52 Ответить
Ну и чем раздуемся, выродок?
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05.02.2021 12:59 Ответить
Увы,пока ситуация не радует
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05.02.2021 16:35 Ответить
Наши евреи какие то не такие, хотя в ОП скорее всего уже 100% провакцинировано...
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05.02.2021 13:05 Ответить
Исходя из этого,маланцы этот вирус и вывели,страна террорист и оккупант-исраиль,офис негодяев со всего мира.
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05.02.2021 13:11 Ответить
Блумберг, Фаучи... Список нацистских организаций и преступников растёт.
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05.02.2021 14:02 Ответить
 
 