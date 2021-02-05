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Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав обновил перечень

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Список стран "красной" зоны увеличился, на прошлой неделе в нем находилось 74 государства, сейчас - 80.

Среди них Великобритания, Франция, Италия, Грузия, Россия, Беларусь и другие.

В списке "зеленых" стран: Турция, Греция, Китай, Казахстан и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 142,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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Минздрав обновил перечень зеленых и красных стран по количеству активных случаев COVID-19 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Как уже надоел этот ковид, но минздряв все ж сильнее....
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05.02.2021 12:54 Ответить
 
 