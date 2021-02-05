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Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ

В Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях президента США Джо Байдена о России.

Такими словами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на речь американского лидера Джо Байдена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "РИА-Нововсти".

"Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", - заявил представитель Кремля.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Президент США Джо Байден накануне в ходе выступления в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

Читайте также: У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+71
Какие нотки?! На бутылку кацапа!!!
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05.02.2021 12:51
+66
Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ - Цензор.НЕТ 4606
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05.02.2021 12:52
+64
Нотки? Да вас в открытую в говно макают
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05.02.2021 12:51
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Правила форума Совет форумчан
правильно,надо драть
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05.02.2021 12:51 Ответить
А амерам пох...,про що варнягає пургоносний піськоструй !!!)))
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05.02.2021 13:28 Ответить
Имея Бомбу, амеры вас в 1945-м пожалели - больше таких ошибок не будет.
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05.02.2021 14:47 Ответить
Какие нотки?! На бутылку кацапа!!!
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05.02.2021 12:51 Ответить
+++
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05.02.2021 15:30 Ответить
Нотки? Да вас в открытую в говно макают
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05.02.2021 12:51 Ответить
сраку мыльте...мразье кацапо-фашисткое
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05.02.2021 12:51 Ответить
Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ - Цензор.НЕТ 867
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05.02.2021 12:51 Ответить
Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 1077Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 1077Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 7870
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05.02.2021 13:59 Ответить
Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ - Цензор.НЕТ 4606
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05.02.2021 12:52 Ответить
...а с надр@ченого уже не спрыгнешь Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 8075
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05.02.2021 15:30 Ответить
Песя, какие нотки? Тут колокола уже гремят! Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ - Цензор.НЕТ 9492
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05.02.2021 12:52 Ответить
Ноткі )))) Довбню ! Тут вже ціла сімфонія пролунала )
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05.02.2021 12:53 Ответить
ауууу, це всього навсього йоршик з унітазу, яка симфонія..... , максимум шум від зливного бачка.
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05.02.2021 15:09 Ответить
Розслабились за 4 роки, как я вас панімаю. Тому пока ноткі.
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05.02.2021 12:53 Ответить
Правильно, от ноток нужно переходить к паяльнику
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05.02.2021 12:54 Ответить
Та какие уж там нотки, вам открыто приказывают сдрыснуть под лавку и вернуть украденные территории
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05.02.2021 12:54 Ответить
Призыв услышан. Ответ читайте выше.
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05.02.2021 12:57 Ответить
Так ответ нас вполне устраивает)) Мыльте жопы мокши))
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05.02.2021 13:17 Ответить
А якщо в Навки нерухомість в США відібрати?
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05.02.2021 12:54 Ответить
А она ее на кота переписала Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ - Цензор.НЕТ 2712
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05.02.2021 12:56 Ответить
Шах и мат - котов обижать нельзя.
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05.02.2021 12:56 Ответить
детишек на родину в мухосранск выгнать
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05.02.2021 12:56 Ответить
и не только детишек там их до х.....в Майами обосновалось...
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05.02.2021 14:45 Ответить
Пиписькин рот / словесный понос
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05.02.2021 12:55 Ответить
Их что, на#уй послали?
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05.02.2021 12:55 Ответить
не послали а посадили.. .они давно галошами в воздухе болтают..
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05.02.2021 12:58 Ответить
Кремлядь прижучили, зэр гут
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05.02.2021 12:56 Ответить
чикатилло на суде заявил что такие нотки тональности судей для него неприемлемы. а также потребовал уважения к своим интересам....
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05.02.2021 12:56 Ответить
Предлагаю Байдену очень хорошенько подумать, прежде чем в очередной раз США будут слать гуманитарную помощь на роиссю.
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05.02.2021 12:57 Ответить
Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас/ Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"13.12.19.-И Моника воспринял как должное.
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05.02.2021 12:57 Ответить
смотрю на фото... ну крыса ручная ..ни дать ни взять ... хозяин хоть больше на суриката похож
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05.02.2021 12:57 Ответить
визгом кремлядcких свинособак доволен. первый пинок мистера Байдэна был успешен
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05.02.2021 12:58 Ответить
Кто скучает за путинососом трампом?
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05.02.2021 13:25 Ответить
Той випадок, коли президенту США ще більше похрін що буде з московією, ніж президенту росії.
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05.02.2021 12:59 Ответить
какой ультимативности???... вы просто встанете раком, умоляя повысить цены на энергоносители или не кошмарить вас поддержкой национально-освободительных движений, коренного населения России)))))
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05.02.2021 13:00 Ответить
Тут даже уже не в цене речь - их выдавливают с рынков. "Купите хоть шота хоть за шота" - вот их девиз на ближайшую перспективу.
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05.02.2021 13:02 Ответить
Что-то не очень "выдавливают"! Если бы желали выдавить - бочка нефти не стоила бы под 60 баксов! С такой ценой рашка будет загинаться бесконечно!
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05.02.2021 13:43 Ответить
Если никто не покупает, то цена не имеет значения - поступлений нет. Газпром уже имеет периоды хозяйствования с "отрицательной прибылью". А роснефть - это вообще уже ходячий анекдот.
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05.02.2021 13:47 Ответить
Ну тогда их проста вы-бут и посадят на бутылку.
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05.02.2021 13:00 Ответить
Т.е. в жизни кацапа ничего не изменится.
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05.02.2021 13:03 Ответить
ну что ж теперь. только вводить санкции против Байдэна. во первых, полностью запретить ему ссать в подъездах москвы, воронежа и красноярска... во вторых, арестовать все его счета на россии. в третьих прогнать всех его детей и любовниц, которые живут и учатся на россии. ну и канешна жэ запертить ему приезжать отдыхать на курорты челябинска, братска, магнитогорска и магадана
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05.02.2021 13:01 Ответить
Забыл красноярск - недавно ветка орла и решки тодоренко показывала...
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05.02.2021 14:15 Ответить
Не, ну ты и садюга. Как это запретить ссать в под"ездах? Шо за беспредел!!!. "НИ заббудИм, ни прАстим!".
Весчь, реально похохотало! Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 6972
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05.02.2021 14:46 Ответить
Это не "нотки", идиот, - это крещендо!=)))
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05.02.2021 13:02 Ответить
"нотки" они не понимают. они "коцабы", они только палку понимают. Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 8852
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05.02.2021 13:02 Ответить
Там не палка, там выбирают черенок от лопаты (по фенш..., тьху по примеру Муамарчика из Джамахирии).
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05.02.2021 14:48 Ответить
Пока все что сделал Байден это подписал СНВ-3 с рашкой который не хотел подписывать Трамп. И еще все время звонят в кремль.)
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05.02.2021 13:04 Ответить
Приятно читать между строк шипенья кремлевских передастов нотки обиды, страха и беспокойства....
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05.02.2021 13:04 Ответить
Гыыыы, опять слишком борзыми стали?
Уже и забыли, как вас даже саудиты во все дырки имели?
Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 2838
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05.02.2021 13:04 Ответить
сивонособаки, до вас що не дошло, що вам дідусь Джозеф приготував?
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05.02.2021 13:06 Ответить
це ще нікому не дійшло... зато тенденція обнадійлива...
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05.02.2021 13:07 Ответить
Дети Ильча, последыши Октября, экспроприаторы - вас за людей никто никогда не считал.
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05.02.2021 14:05 Ответить
Кацапня-вы должны молчать и слушать,что вам говорят.
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05.02.2021 13:07 Ответить
Срусня, готовьте аналы.
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05.02.2021 13:07 Ответить
Россия понимает только язык силы! Разговоры они принимают за слабость, потому нужно их санкциями полностью уничтожить до развала экономики и распада России на много стран независимых! много народов там национальных мечтают о независимости. И русские в большинстве за Путина и его политику, а потому нужно русских сделать нищими, чтобы они платили за свою дикарскую варварскую сущность!
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05.02.2021 13:10 Ответить
и это они ещё даже не представляют, каким будет послевкусие )
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05.02.2021 13:11 Ответить
Короче, надо Писькову выйти на пресс-конференцию в футболке - "Нас ипут, а мы крепчаем"........ Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 2793
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05.02.2021 13:11 Ответить
Этим идиотам действительно явно будет надостаточно.Уже,как минимум 10 лет тому,надо создавать международную коалицию против агрессивной политике РФ и обязательно практически действовать.Всякие предупреждения,договоренности с ней никогда не приведут к результатам.России на сегодняшний не должно быть места в цивилизованном мире.Пусть гадят на своих необъятных просторах.
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05.02.2021 13:14 Ответить
чучуло лохматое, не будет "внимать" он))) будешь теперь кряхтеть от натуги, когда тебе будут "внимать", а потом "вынимать")))
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05.02.2021 13:18 Ответить
А с вами разговаривать и "нотки" вам присылать долго не будут. Сначала тушку }{уйла на лафете прокатите, а потом с вами уже будут иметь дело. Не хотите- вам же хуже. Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 6288
Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 3160
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05.02.2021 13:18 Ответить
Нотки и ёршик малосовместимы.
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05.02.2021 13:20 Ответить
Это еще не всё. Скоро письков еще какой-нибудь бред произнесёт, как и теперь, абсолютно не давая себе отчета в том, что слово "приемлемость" относится совершенно к другой ситуации. А сейчас, эта реплика является не только смехотворной, но и позорной для россиян, на горе выбравших себе царя больше 20-ти лет назад.
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05.02.2021 13:26 Ответить
Байден:
«Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, - прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить»,


Джейк Салливан;
Россия ответит за «вмешательство в американскую демократию и отравление химическим оружием граждан на территории Европы».Москва также ответстветит за ряд кибератак и «многие другие вещи и что США начнут предпринимать действия против Москвы,

Сенат США:
4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России

Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 7366 Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 4174 Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 3421 Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 4671
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05.02.2021 13:28 Ответить
правильно, без вазика Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 6529
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05.02.2021 13:29 Ответить
Схоже, хмари над Україною стали трохи тонкіші.
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05.02.2021 13:34 Ответить
Согласен с тобой, таракан рыжий. Вам не нотки надо заявлять, а дрючить вас всю жизнь санкциями во все щели, пока вы не подохните все с голоду!
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05.02.2021 13:35 Ответить
Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 1012
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05.02.2021 13:36 Ответить
Кацапы соскучились по ножкам Буша и колбасному фаршу spam.
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05.02.2021 13:38 Ответить
А какая может быть ультимативность с .....зеленым кремлевским говном? Это другое биологическое формирование, крайне враждебное для людей. Не может быть и речи о каких то ультиматумах. Просто ....МОЧИТЬ В СОРТИРЕ, просто без разговора...
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05.02.2021 13:42 Ответить
какцапы бздят, Америки баятца -
усы писькоффа - чаще шивилятца Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 357
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05.02.2021 13:45 Ответить
Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 1129 "Раптово" помер Сергій Максимишин - заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої медичної допомоги №1 Омська, куди спочатку відправили Олексія Навального після отруєння. Йому було 55 років.
І чого б це воно??
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55946354
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05.02.2021 13:48 Ответить
вашингтонский обком издал указ для выполнения а не для обсуждения пи ськов Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 7513
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05.02.2021 13:52 Ответить
ВАС МОСКАЛЯТИНУ ТРЕБА НОГОЮ В ЗУБИ ******* ... і більше ніяких ноток і натяків.
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05.02.2021 13:54 Ответить
Москалів у кремль ніхто не пустить - там сидить "обраний народ".
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05.02.2021 14:07 Ответить
Санкций ***** и ко нужно добавить много и хороших!
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05.02.2021 13:55 Ответить
америке надо срочно подключить для решения кацапского вопроса с кремлевской хунтой товарища Эрдогана Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 8745
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05.02.2021 13:55 Ответить
Ути-пути , ёршик напрягся .
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05.02.2021 13:57 Ответить
Пескострую что-то не нраввится - пусть садится на крейсер "Аврору" и плывёт в Израиль.
"Аврора", правда, без винтов, так что придётся грести вёслами, но то таке.
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05.02.2021 13:57 Ответить
Какие нотки ультимативности? Наши партнеры из США вам -казлам кацапам прямо говорят: моксели - вам жопа! Вешайтесь овцы!
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05.02.2021 13:58 Ответить
Кацапы вы всегда хер сосали у штатов, мало того просили добавки, уроды.
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05.02.2021 14:09 Ответить
не не не, никаких ноток, токо финальный марш от товарища Фредерика Шопена !
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05.02.2021 14:09 Ответить
А придётся...
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05.02.2021 14:23 Ответить
Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 5437 Неприйнятний ультіматум.
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05.02.2021 14:27 Ответить
Свиня дуже розсердилась, коли її вели колоти.
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05.02.2021 14:39 Ответить
Обильные продажи нефти и газа московию развратили, а теперь и продаж нет,
и потребность с каждым годом падает.
А Байден кормить окорочками за так не будет.
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05.02.2021 14:41 Ответить
Этому Поскребышеву задуматься бы, что его ждет после того, как его начальственный карлик приставитсяю
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05.02.2021 14:46 Ответить
Эти "нотки ультимативности", ершик ты сортирный, это прелюдия к похоронному маршу для вашей Параши..
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05.02.2021 15:04 Ответить
"Нотки какой-то ультимативности"? А как же "принуждение к миру", к любви? Ткнули вас носом в ваше же гуано.
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05.02.2021 15:42 Ответить
Нотки ультимативності взагалі неприйнятні для нас, - Пєсков про заяву Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 9542
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05.02.2021 15:45 Ответить
А, по-моему, нотки ультимативности из вас так и прут.
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05.02.2021 16:50 Ответить
То, что там кацапня считает неприемлимым, в Вашингтоне никого не е...ёт.
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05.02.2021 18:01 Ответить
2,9% мирового ВВП - Росия. 21% -США. Росия - всЁ
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05.02.2021 18:02 Ответить
Короче,Байден послан
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05.02.2021 18:15 Ответить
 
 