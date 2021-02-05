Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях президента США Джо Байдена о России.
Такими словами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на речь американского лидера Джо Байдена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Нововсти".
"Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", - заявил представитель Кремля.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Президент США Джо Байден накануне в ходе выступления в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.
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Весчь, реально похохотало!
Уже и забыли, как вас даже саудиты во все дырки имели?
«Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, - прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить»,
Джейк Салливан;
Россия ответит за «вмешательство в американскую демократию и отравление химическим оружием граждан на территории Европы».Москва также ответстветит за ряд кибератак и «многие другие вещи и что США начнут предпринимать действия против Москвы,
Сенат США:
4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России
усы писькоффа - чаще шивилятца
І чого б це воно??
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55946354
"Аврора", правда, без винтов, так что придётся грести вёслами, но то таке.
и потребность с каждым годом падает.
А Байден кормить окорочками за так не будет.