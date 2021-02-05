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Санкции против китайских инвесторов "Мотор Січ" не повлияют на поставки COVID-вакцины Sinovac, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Санкции против китайских инвесторов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что санкции, введенные Украиной в отношении отдельных китайских компаний, не повлияют на поставки в страну вакцины Sinovac от коронавируса.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никаких сбоев в поставках вакцин не предвидится", - сказал Степанов.

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Как сообщалось, в конце декабря 2020 года украинские власти объявили о контракте на поставку около 2 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac.

Между тем Украина ввела санкции против ряда юридических и физического лица, среди которых инвесторы корпорации "Мотор Сич".

Согласно документам, опубликованным на сайте Президента, введены санкции на 3 года против компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, владеющей 10% акций компании "Мотор Сич", китайской компании Beijing Skyrizon, которая хочет купить акции предприятия, а также связанных с ними предприятий.

В списке санкций находятся Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, которые принадлежат Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., которая контролирует Beijing Skyrizon.

Кроме того, под санкции попал гражданин Китая Ван Цзин - основной акционер Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.
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Топ комментарии
+3
Лучшеб повлияли ведь синовак это китайское гавно как и спутник кацапское
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05.02.2021 12:59
+2
Навіть, якщо і вплине, то будемо вважати, що "ой як пощастило!" (Ну, нема довіри до того Sinovac! ІМХО)
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05.02.2021 13:01
+1
ты шо.. степанов там такой гешефт имеет..
Даже если эффективность будет минус 100% со 100% смертностью - степанов все равно будет протаскивать "синяк" в Украину.. чисто бизнес на крови.
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05.02.2021 13:09
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Лучшеб повлияли ведь синовак это китайское гавно как и спутник кацапское
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05.02.2021 12:59 Ответить
ты шо.. степанов там такой гешефт имеет..
Даже если эффективность будет минус 100% со 100% смертностью - степанов все равно будет протаскивать "синяк" в Украину.. чисто бизнес на крови.
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05.02.2021 13:09 Ответить
Лучшеб, канешна, штобэ!
"...о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык..." Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 1544 (А мовою спілкуватись ми не будемо принципово!!!)
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05.02.2021 13:42 Ответить
Навіть, якщо і вплине, то будемо вважати, що "ой як пощастило!" (Ну, нема довіри до того Sinovac! ІМХО)
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05.02.2021 13:01 Ответить
Санкции против китайцев это было лишнее. Байден этого ему не приказывал. Зеленский бежит впереди американского паровоза. Чтобы не задавил.
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05.02.2021 13:06 Ответить
Байденко зна шо робе... Санкции против китайских инвесторов "Мотор Січ" не повлияют на поставки COVID-вакцины Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 5511
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05.02.2021 13:06 Ответить
Не парьтесь Мавзолейное,ФБР следит за делом Мотор-Сичи с утроенной энергией...
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05.02.2021 13:07 Ответить
Кинули зеленые китайцев а те в замен впарят свою ширку. Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 7323
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05.02.2021 13:11 Ответить
Китайские сопли очень вонючие на сегодня... Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 9288экспансия налицо...,но Байден умнейший и тонкий политик с солидным стажем,именно политик а не клоун Трамп... Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 7279
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05.02.2021 13:14 Ответить
Це падло тишком все одно купує китайське лайно! А може і руське. Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 264
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05.02.2021 13:18 Ответить
Это зедебильный министр ,тебе Си Цзиньпинь лично доложил? Что то подсказывает ,что опять брехня.
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05.02.2021 13:23 Ответить
А як вони повпливають?
Бабло ж поділили вже.
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05.02.2021 13:35 Ответить
І слава Богу!
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05.02.2021 17:10 Ответить
 
 