Санкции против китайских инвесторов "Мотор Січ" не повлияют на поставки COVID-вакцины Sinovac, - Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что санкции, введенные Украиной в отношении отдельных китайских компаний, не повлияют на поставки в страну вакцины Sinovac от коронавируса.
Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никаких сбоев в поставках вакцин не предвидится", - сказал Степанов.
Как сообщалось, в конце декабря 2020 года украинские власти объявили о контракте на поставку около 2 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac.
Между тем Украина ввела санкции против ряда юридических и физического лица, среди которых инвесторы корпорации "Мотор Сич".
Согласно документам, опубликованным на сайте Президента, введены санкции на 3 года против компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, владеющей 10% акций компании "Мотор Сич", китайской компании Beijing Skyrizon, которая хочет купить акции предприятия, а также связанных с ними предприятий.
В списке санкций находятся Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, которые принадлежат Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., которая контролирует Beijing Skyrizon.
Кроме того, под санкции попал гражданин Китая Ван Цзин - основной акционер Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.
Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.
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Даже если эффективность будет минус 100% со 100% смертностью - степанов все равно будет протаскивать "синяк" в Украину.. чисто бизнес на крови.
"...о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык..." (А мовою спілкуватись ми не будемо принципово!!!)
Бабло ж поділили вже.