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Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Верещук (470) Кравчук Евгения (362)

"Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В "Слуге народа" считают, что заявления ОПЗЖ о возможном обострении ситуации на Донбассе можно расценивать как шантаж.

Об этом сказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Как раз Банковая меньше заинтересована, чтобы деструктивные действия, в том числе людей, которые присутствуют в парламенте (даже пусть в оппозиции, но которые настроены на деструктив и на обструкцию власти) работали так, чтобы, не дай Бог, пролилась кровь и погибли наши украинские воины. Потому что сегодня недопустим шантаж войной, усилением агрессии. Тогда это работа СБУ и спецслужб, которые должны проверить такие заявления, и сделать соответствующие выводы. И выводы должны быть в юридической плоскости. Считаю такие заявления недопустимыми и расцениваю это как провокацию", - сказала Верещук.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что боевые действия - любимый элемент шантажа со стороны России. "Я тревожно могу такое воспринимать. Возможно, они что-то знают от российской стороны, что это российская сторона готовит такие обострения на фронте? А вообще обострения боевых действий - любимый элемент шантажа со стороны России. Вспомните, что, если посмотреть статистически, перед важными заседаниями ТКГ часто происходит обострение на фронте. Это такой элемент шантажа", - сказала нардеп.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал заявление ОПЗЖ относительно того, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Верещук- берёшь зонтик, Зелю- и оба в боевой вылет на Ростов.
"Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления" - Цензор.НЕТ 3863
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05.02.2021 13:21
+7
А зонтиком да по рабиновичской харе.
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05.02.2021 13:15
+7
"В "Слуге народа" считают, что заявления ОПЗЖ о возможном обострении ситуации на Донбассе можно расценивать как шантаж." Це не шантаж, це спільні дії з російськими окупаційними військами щодо військової агресії проти України.
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05.02.2021 13:46
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Щасс, Баканов соберет своих прокурорских откормышей и те метнутся кабанчиками...
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05.02.2021 13:13 Ответить
А зонтиком да по рабиновичской харе.
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05.02.2021 13:15 Ответить
Обезьянник цирка Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ "Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов./ Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете.
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05.02.2021 13:19 Ответить
они могут и расформироваться
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05.02.2021 14:52 Ответить
Верещук- берёшь зонтик, Зелю- и оба в боевой вылет на Ростов.
"Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления" - Цензор.НЕТ 3863
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05.02.2021 13:21 Ответить
Верещук из спячки проснулась, или зализывала РАНы после успешных выборов в Киеве ?
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05.02.2021 13:22 Ответить
хоть какая-то польза от Верещук, если она инициирует заяву в СБУ. Это будет большой плюс. Доигрались с ОПзажоповцами!!!
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05.02.2021 14:51 Ответить
і без тебе знаємо.
це ж верещучка з медвечуком працювала ?
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05.02.2021 13:25 Ответить
верещук працює з медведчуком
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05.02.2021 13:43 Ответить
"В "Слуге народа" считают, что заявления ОПЗЖ о возможном обострении ситуации на Донбассе можно расценивать как шантаж." Це не шантаж, це спільні дії з російськими окупаційними військами щодо військової агресії проти України.
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05.02.2021 13:46 Ответить
ЇХНІЙ ВИСТУП ЦЕ НАКАЗ ТЕРОРИСТАМ НА ВІДНОВЛЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ,
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05.02.2021 14:17 Ответить
А председатель ВР был против закрытия этих унитазных аналов рашизма. Надо не упускать и это. Получается Разумков заодно с этим гавном! "Слуга народу" Верещук про погрози ОПЗЖ щодо загострення ситуації на Донбасі: "Шантаж війною неприпустимий, СБУ має перевірити такі заяви" - Цензор.НЕТ 466
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05.02.2021 14:54 Ответить
СБУ має розглянути заяви опзжистів.Тут Верещук права.
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05.02.2021 16:33 Ответить
Евгения Кравчук заявила, что боевые действия - любимый элемент шантажа со стороны России.Источник: https://censor.net/ru/n3246208

Барышне нужно бы интернет использовать не только для размещения в мордакниге фоток с импортных курортов и поиска подходящей недвижимости в забугорье, но и для расширения своих знаний в части знания значения разных слов.
Шанта́ж (фр. chantage) - угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.

В то время как напоминание об обострении военных действий, это немного не шантаж, это называется
Терроризм - один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма - насилие с целью устрашения.

Терро́р (лат. terror «страх, ужас») - устрашение политических противников путём физического насилия[1]. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства
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05.02.2021 18:27 Ответить
Это косвенное подстрекательство к войне---в нашей реальной ситуации. Здесь Рада может сразу себе рейтинг закрепить до конца каденции. Вынести на голосование решение о лишении статуса депутата всех кто к такому заявлению имел прямое отношение. И лишить мандата. А разбиратся юридически в суде просто нет смысла. В таких судах как у нас. Выпал шанс великолепный. А если не воспользуются--то нам такие все там не надо!
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05.02.2021 20:30 Ответить
 
 