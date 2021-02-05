Прививку тех, кто переболел COVID-19, могут отложить на полгода из-за дефицита вакцины, - Ляшко
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При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть ограниченный доступ к вакцине. Если у нас не будет сбоя в графике поставок, или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей, которые переболели, на 3-6 месяцев, поскольку после болезни у них может быть защита в этот конкретный период времени", - сказал Ляшко.
Он отметил, что в целом вакцинироваться людям, которые переболели коронавирусом, можно, если это не будет прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов.
По словам Ляшко, болезнь в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации.
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