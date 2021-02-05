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Прививку тех, кто переболел COVID-19, могут отложить на полгода из-за дефицита вакцины, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Прививку тех, кто переболел COVID-19, могут отложить на полгода из-за дефицита вакцины, - Ляшко

При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть ограниченный доступ к вакцине. Если у нас не будет сбоя в графике поставок, или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей, которые переболели, на 3-6 месяцев, поскольку после болезни у них может быть защита в этот конкретный период времени", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что в целом вакцинироваться людям, которые переболели коронавирусом, можно, если это не будет прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов.

По словам Ляшко, болезнь в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации.
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т.е. семью клована вакцинировать не будут?) они же типа переболели....
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05.02.2021 13:22 Ответить
Всі хитродупі вже "перехворіли".
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05.02.2021 14:56 Ответить
Ляшко, вас всех надо самых первых вакцинировать. Начиная от зели и заканчивая степашкой с рабиновичем.
Вас синоваком, рабиновича нович спутником
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05.02.2021 13:27 Ответить
Так, я теж вважаю, в першу чергу і в примусовому порядку треба зберегти методом багатоетапних щеплень українську еліту: Зеленського з сім'єю, працівників офісу преЗЕдента з сім'ями, усіх олігархів з сім'ями, 95-й квартал, правлячі еліти з ВР, кабмін, суди, прокуратуру, верхівку ОПЗЖ, як найбільш рейтингової партії, з сім'ями. В другу чергу електорат правлячої більшості, ОПЗЖ. А якщо ще якісь вакцини залишаться, то всім іншим - за бажанням, і враховуючи їх близкість до СН і ОПЗЖ.
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05.02.2021 14:30 Ответить
как не хватает вакцин Степанов уже собрался вакцинировать ОРДЛО
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05.02.2021 13:33 Ответить
А ветеринарный паспорт для поездок выдадуд?
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05.02.2021 13:53 Ответить
Вопрос - Зачем вакцинировать тех кто уже переболел !? Чтобы уже наверняка они не проскочили с побочками !? Бред ***... Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6682
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05.02.2021 14:30 Ответить
..Так как я ни куда не езжу и в планах нет, отдам больному,если дождусь, свою дозу...я могу подождать....
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05.02.2021 14:42 Ответить
Больному она как раз противопоказана.
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05.02.2021 15:20 Ответить
Блин вакцины еще даже нет, а дефицит уже есть Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3768
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05.02.2021 14:43 Ответить
 
 