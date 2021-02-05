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В Украине нет ограничений на партнерские роды, но надо сделать тест на антиген коронавируса, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине нет ограничений на партнерские роды, но надо сделать тест на антиген коронавируса, - Степанов

В Украине не было установлено никаких ограничений на партнерские роды, но при доступе в соответствующее медицинское учреждение надо сделать тест на антиген к коронавирусу.

Это подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никаких ограничений не было установлено в нашем государстве. Единственная вещь, которая существовала, - при доступе в соответствующее учреждение здравоохранения надо было сделать тест. Сейчас, когда есть быстрые тесты на антиген, это делается за 15 минут. Все эти тесты куплены за государственный счет, почти 6 млн тестов, которые распределены по больницам, в родильные дома именно для проведения таких вещей", - сказал чиновник, отвечая на вопрос народного депутата Марины Бардиной об ограничении прав на партнерские роды во время карантина.

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Степанов добавил, что Минздрав дополнительно даст соответствующее разъяснение. "Мы еще дополнительно дадим соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения и еще раз дополнительно посмотрим, каким образом нормативно обязать, чтобы не было таких вещей относительно отмены партнерских родов", - отметил министр.
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Знайшли проблему. Ти краще поясни, чом МОЗ перешкоджає розбудові приватних пологових будинків та приватних стаціонарних мед.закладів?
Самі не здатні і іншим не даєте...
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05.02.2021 13:51 Ответить
Нашо? Деякі державні пологові не гірше - тільки плати. З рештою медзакладів складніше, звісно.
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05.02.2021 14:54 Ответить
 
 