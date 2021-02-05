В Украине нет ограничений на партнерские роды, но надо сделать тест на антиген коронавируса, - Степанов
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В Украине не было установлено никаких ограничений на партнерские роды, но при доступе в соответствующее медицинское учреждение надо сделать тест на антиген к коронавирусу.
Это подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никаких ограничений не было установлено в нашем государстве. Единственная вещь, которая существовала, - при доступе в соответствующее учреждение здравоохранения надо было сделать тест. Сейчас, когда есть быстрые тесты на антиген, это делается за 15 минут. Все эти тесты куплены за государственный счет, почти 6 млн тестов, которые распределены по больницам, в родильные дома именно для проведения таких вещей", - сказал чиновник, отвечая на вопрос народного депутата Марины Бардиной об ограничении прав на партнерские роды во время карантина.
Степанов добавил, что Минздрав дополнительно даст соответствующее разъяснение. "Мы еще дополнительно дадим соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения и еще раз дополнительно посмотрим, каким образом нормативно обязать, чтобы не было таких вещей относительно отмены партнерских родов", - отметил министр.
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