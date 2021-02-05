Нардеп "Голоса" Железняк об импичменте Зеленского: Плохая новость для ОПЗЖ, что закон об импичменте не работает и никогда не будет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Импичмент президента Владимира Зеленского, который обещает инициировать фракция ОПЗЖ, невозможно реализовать по действующему законодательству.
Об этом сказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что тот вид законопроекта, в котором Рада приняла его 29 августа 2019 года, не позволит применить процедуру.
"Плохая новость для ОПЗЖ в том, что закон, который принимался об импичменте не работает и никогда не будет работать. А хорошая новость для нас, наверное, что очередное заявление ОПЗЖ - это их политический пиар, а теперь у них на три канала меньше, где этот пиар можно показать", - сказал Железняк.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Собрать 150 голосов за импичмент можно. Только в СН 150 депутатов не принадлежащие к партии СН, среди которых наверняка найдется 40-50 человек Коломойского. Зажоп -44 чел.
За майбутнэ -20.Довіра - 20. Позафракційні - 18. Итого 142. Кроме того возможен союз с Батьківщиною и даже с ЕС.
Создание комиссии которая будет проводить расследование. А вот с раследованием-то как раз самое интересное! Какое обвинение должно быть? В государственной измене? если да то будет очень интересно посмотреть как зажопенцы будут трактовать его действия и какие. Возможно будет рассматриваться вопрос по Вагнеровцам и по отводу войск. Будет смешно на это посмотреть.
"Какая разница! Хоть по ржем"
"Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. У разі неприйняття постанови про імпічмент президента головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом."
Таким образом для начала следствия необходимо простое большинство.
Обвинят не обвинят - дело третье, но интересно было бы посмотреть на резульеаеы следствия.
Тем более, что в данном случае будут выдвигаться не уголовные а политические обвинения - в Государственной измене.
Вывсеврети!
Але головний агітатор, це - реалії життя.