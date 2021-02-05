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Новости Политика Украины
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импичмент (536) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Железняк Ярослав (337)

Нардеп "Голоса" Железняк об импичменте Зеленского: Плохая новость для ОПЗЖ, что закон об импичменте не работает и никогда не будет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Импичмент президента Владимира Зеленского, который обещает инициировать фракция ОПЗЖ, невозможно реализовать по действующему законодательству.

Об этом сказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что тот вид законопроекта, в котором Рада приняла его 29 августа 2019 года, не позволит применить процедуру.

"Плохая новость для ОПЗЖ в том, что закон, который принимался об импичменте не работает и никогда не будет работать. А хорошая новость для нас, наверное, что очередное заявление ОПЗЖ - это их политический пиар, а теперь у них на три канала меньше, где этот пиар можно показать", - сказал Железняк.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Читайте: Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
А чому він так радіє? Якщо цей закон не буде діяти то ніхто не зможе оголосити *********** імпічмент. Бубачка вам не лох якийсь. Лохи ті хто його обрав.
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05.02.2021 13:44
+9
Зеленые шулера. Вы и принимали специально такой закон, чтобы он не работал. Как и лишение депутатской неприкосновенности. Гопота -- она и в Африке гопота.
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05.02.2021 13:47
+8
"Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше" - и делали это с огромным удовольствием!!!
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05.02.2021 13:36
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Зажоповцам снова поводили детородным органом по губам )))
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05.02.2021 13:35 Ответить
"Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше" - и делали это с огромным удовольствием!!!
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05.02.2021 13:36 Ответить
Зеленые,да вы шулера.Может,и закон о референдуме никогда работать не будет.От зедроты.
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05.02.2021 13:37 Ответить
А чому він так радіє? Якщо цей закон не буде діяти то ніхто не зможе оголосити *********** імпічмент. Бубачка вам не лох якийсь. Лохи ті хто його обрав.
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05.02.2021 13:44 Ответить
Чисто теоритически.
Собрать 150 голосов за импичмент можно. Только в СН 150 депутатов не принадлежащие к партии СН, среди которых наверняка найдется 40-50 человек Коломойского. Зажоп -44 чел.
За майбутнэ -20.Довіра - 20. Позафракційні - 18. Итого 142. Кроме того возможен союз с Батьківщиною и даже с ЕС.
Создание комиссии которая будет проводить расследование. А вот с раследованием-то как раз самое интересное! Какое обвинение должно быть? В государственной измене? если да то будет очень интересно посмотреть как зажопенцы будут трактовать его действия и какие. Возможно будет рассматриваться вопрос по Вагнеровцам и по отводу войск. Будет смешно на это посмотреть.
"Какая разница! Хоть по ржем"
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05.02.2021 14:11 Ответить
По перше Рада повинна звернутись до КС. По друге потрібно 3/4 голосів. А чия більшість ми знаємо.
"Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. У разі неприйняття постанови про імпічмент президента головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом."
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05.02.2021 14:33 Ответить
не путайте себя и других.Для инициирования процедуры импичмента необходимо "Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України." После чего создается следственная комиссия со своим прокурором и следователями. Далее вопрос расматривается ВР и в случае если есть основания необходимо 2/3 голосов ВР для обвинения. Следующий этап "Отстранение от власти" тоже требует 2/3 голосов ВР. Конституция Украины Статья 111.

Таким образом для начала следствия необходимо простое большинство.
Обвинят не обвинят - дело третье, но интересно было бы посмотреть на резульеаеы следствия.
Тем более, что в данном случае будут выдвигаться не уголовные а политические обвинения - в Государственной измене.
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05.02.2021 14:57 Ответить
Зеленые шулера. Вы и принимали специально такой закон, чтобы он не работал. Как и лишение депутатской неприкосновенности. Гопота -- она и в Африке гопота.
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05.02.2021 13:47 Ответить
Зате, як нарід радів.
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05.02.2021 13:57 Ответить
А Вова обещал!
Вывсеврети!
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05.02.2021 13:49 Ответить
самое забавное что с этих гавнопомейке лилась пропаганда за зетим и за ваву Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 1448Развели как котят Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 7899
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05.02.2021 13:53 Ответить
Таке ляпнути міг тільки повний дебіл. Закони повинні працювати! І президент повинен працювати,щоб на імпічмент не змогли знайти причин навіть вороги.А писати закони щоб сховати себе від відповідальності,то не перемога,то шулерство і брудні маніпуляції.Зовсім за лохів людей приймають.Хоча, до влади янелоха якраз і привели лохи, як показав час .
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05.02.2021 13:58 Ответить
Це не ляп, а констатація факту того, що бубочка своїм "законом про імпічмент" розвів 73/43%лохів
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05.02.2021 14:11 Ответить
Какая неожиданность, да зебилята? И дело даже не втом, что клоуну не объявят импичмент. А дело в том, что вы оказались не шибко умными людьми, которым лапшу на уши повесить проще, чем выпить стакан томатного сока(чая) у Коли Тищенко
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05.02.2021 13:59 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 3972
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05.02.2021 14:04 Ответить
Байден пояснил песюнисту про то что с анкл семом шутить не стоит- грозит ломиком в заду Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 1161
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05.02.2021 14:07 Ответить
пока кокоши вавы зажаты в ручках дядьки Сема он к сожалению не может играть на пианино Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 4354И зе тим крошится как сепарские блиндажи после работы 3йсилы Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 510
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05.02.2021 14:05 Ответить
Хто захоче дивитись - той знайде можливість.
Але головний агітатор, це - реалії життя.
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05.02.2021 14:08 Ответить
ПАРТИЯ ГОЛОС НОРМАЛЬНАЯ.
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05.02.2021 18:42 Ответить
Добра новина для зажоп - жоден закон в нас не працює(((
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05.02.2021 19:30 Ответить
 
 