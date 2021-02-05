В МВД выступают против ношения оружия гражданами: Только для защиты жилья
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В МВД Украины считают, что нельзя допускать пребывание вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Оружие нужно для самозащиты, да. Но для самозащиты места жительства человека", - сказал он.
В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.
Напомним, ранее в Раде собирались рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.
Пожалуйста, подождите...
Особливо коли візьме вантажівку?!
Діти до школи зброю в батьків візьмуть? А,що не беруть зараз авто?!
Молотком вбити легше ніж ножем! Чому більш вбивають ножем? Ви бачили щоб молотки на столі були поряд з виделками?
Теж за володіня,а от гарантій вам ніхто не дасть. Статистика стверджує,що за допомогою вогнепальної кількість вбивств найменша! Навіть у країнах з вільним володіням. Молдова,Швейцарія,США та багато інших.
Международное право, Конвенция гражданских прав и свобод, Конституция страны в унисон заявляют: Если гражданам будет дано законом некое право, - отобрать, сузить таковое в последствии недопустимо.
Т.е. если что-то потом пойдёт не так в стране - любой новый запрет будет сметён и собственными судами и международными.
Ну, так измените на открытое - может тогда быдло поумнеет?
Люди настолько нравственно деградировали, а закон сдох, что люди просто перестреляют друг друга.
Наприклад зеленого кольору, чи червоного ...
А що, чим не варіант ??
Але є позиція по цьому питанню МВС, нардепів, широкого загалу, військових ...
У кожного своя.
Як привести до одного займенника ??
Як варіант, чому б ні ??
2. Поліція не потрібна - приходить сантехнік і відключає воду. Може і усьому будинку. От тоді проти 4-7 вийдуть 100 озброєних. Весело буде.
У нас и сейчас можно прекрасно дом защищать с дробовиком, это намного эффективнее пистолетов.
подумает чиплятись до тебе чи нi.
Видео где раштистский козак порет ремнем связанную девушеку на кровати все помнят?!
От і треба підвищувати (або досягнути хоч якогось) рівень освіченості та культури індивідів, виховувати повагу до інших - працювати над собою.
Але населення не бажає навіть пальцем поворушити, а чекає на все готове, яке має йому зробити чи дати якийсь чужий дядя чи тьотя.
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).
Кроме того, награждённые лица не подлежат периодическому освидетельствованию медкомиссиями, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам ни его наличия, ни условий его хранения до смерти награждённого. МВД могло бы и призадуматься - где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика?
Но потенциально при попытке скажем похмщения коголибо на улице, отбить и спасти человека гораздо больле шансов чем звонить ментам и пытаться вспомнить марку и краденый-фальшивый номер авто.
Наверное, все запрещено. В той же Швейцарии, опыт которой мы уже 7й год мечтаем перенести на наше общество и делее трепологии никуда так и не сдвинулись!
в стране где война и мильйон левых стволов нормальный человек отстреливается острым словцом.
короткоствол он на то и короткоствол, что бы носить и защищаться на улице.
опять всё пересрали легофрены. как буд то туда набирают отборных ....ов. что ни закон - так через жопу. везде блеснут умом.