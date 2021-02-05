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МВД (9224) оружие (9393) легализация (160) Шевченко Артем (259)

В МВД выступают против ношения оружия гражданами: Только для защиты жилья

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В МВД выступают против ношения оружия гражданами: Только для защиты жилья

В МВД Украины считают, что нельзя допускать пребывание вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Оружие нужно для самозащиты, да. Но для самозащиты места жительства человека", - сказал он.

В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.

Напомним, ранее в Раде собирались рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75% опрошенных жителей Украины выступают против легализации оружия, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.
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Топ комментарии
+32
У бандюка завжди буде зброя - не зареєстрована, у жертви у цьому випадку без зброї шансів - нуль.
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05.02.2021 13:44
+30
😁😁😁можно только бандюкам и мусорам☝🏻☝🏻☝🏻 а так же молдованам и грузинам )
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05.02.2021 13:44
+27
цікаво, а МВС зможе переконати криміналітет, щоб той теж не носив зброю по вулиціях?
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05.02.2021 13:47
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Наш мудрий нарід не готов ментально, психологічно, навіть фізично для володіти зброєю
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05.02.2021 14:17 Ответить
тогда жители должны разобраться, кто нарид, а кому это давно уже нужно разрешить
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05.02.2021 14:24 Ответить
А володiня та керуваням авто готовий?! Теж ні! А володіє і навіть керує! Яке диво! І вбиває небагато, десь 3000,а інвалідів вагалі не рахують.
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05.02.2021 15:21 Ответить
Але ж не буде брати авто по п'яні, спеціально щоб когось задавити. Я за володіння, нема гарантій що якесь дурне з білкой на плечах буде бігати зі стволом
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05.02.2021 18:12 Ответить
А що в такому стані завадить взяти авто,і почати полюваня у пішоходній зоні?!
Особливо коли візьме вантажівку?!
Діти до школи зброю в батьків візьмуть? А,що не беруть зараз авто?!
Молотком вбити легше ніж ножем! Чому більш вбивають ножем? Ви бачили щоб молотки на столі були поряд з виделками?
Теж за володіня,а от гарантій вам ніхто не дасть. Статистика стверджує,що за допомогою вогнепальної кількість вбивств найменша! Навіть у країнах з вільним володіням. Молдова,Швейцарія,США та багато інших.
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05.02.2021 19:54 Ответить
Что и следовало ожидать!
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05.02.2021 14:21 Ответить
Если МВД выполнит свои обязанности на 99% - никому и в голову не придет носить оружие!
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05.02.2021 14:22 Ответить
Коли аваков забере всю ту зброю яку роздав потенціальним вбивцям таким як кожара,тоді буде щось вимагати.У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4592 От і вся реформа мусарні.
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05.02.2021 14:22 Ответить
Помимо пистолетов есть еще арбалеты, луки и ножи. Причем луки и арбалеты давным давно приветси пора в соответствие к нормативам, скажем Нидералндов.
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05.02.2021 14:24 Ответить
ну можно разнообразиться еще дротиками, духовыми трубками, рогатками, сюрикенами, да хоть банальным булыжником из мостовой
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05.02.2021 14:39 Ответить
Это не шутки. У нас запрет на луки свыше 40фунтов, хотя везже разрешены спортивные до 60. Про ножи вообще любой нож кроме самодельного и стоящпго или бывшего на вооружении нажо запретить а все остальные разрешить. Имхо.
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05.02.2021 14:49 Ответить
*****, и как же мы победили в 2014 году вооружённых до зубов ментов?
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05.02.2021 18:41 Ответить
Вооьбще забавно - позиция мвд - самозащита это защита места жительства а не жизни человека. Вам не кажется что это нарушение права гражданина украины на защиту собственной жизни закрепленное в конституции? мвд нарушает закон?
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05.02.2021 14:26 Ответить
Научись писать Украину с большой буквы для начала, чтобы стоило читать твои комменты.
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05.02.2021 17:20 Ответить
Юридическая опасность для государства одна.
Международное право, Конвенция гражданских прав и свобод, Конституция страны в унисон заявляют: Если гражданам будет дано законом некое право, - отобрать, сузить таковое в последствии недопустимо.
Т.е. если что-то потом пойдёт не так в стране - любой новый запрет будет сметён и собственными судами и международными.
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05.02.2021 17:45 Ответить
Так мало ж обращений от Украины в Европейский суд, да и выплаты из бюджета (кармана рядового шимпанЗЕ)
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06.02.2021 12:24 Ответить
Зато про проект закона о создании частных армий на службе олигархата - ни одного камента от мвд.
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05.02.2021 14:26 Ответить
В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.

Ну, так измените на открытое - может тогда быдло поумнеет?
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05.02.2021 14:27 Ответить
с ношением зброї вне дома наверное правильно.... зато дома можно разрешить иметь арсеналы, в т. ч. и крупнокалиберные пулеметы. вдруг оккупант и враг нагрянет...
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05.02.2021 14:38 Ответить
В стране бардак и безвластие. Как можно разрешать в такой стране ношение огнестрельного оружия недоразвитым дебилам, которые голосуют за клоуна????
Люди настолько нравственно деградировали, а закон сдох, что люди просто перестреляют друг друга.
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05.02.2021 14:41 Ответить
Про 73% ... насправді сильний аргумент.
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05.02.2021 15:06 Ответить
73% это не аргумент вовсе. Если бы были мозги, то они бы подумали, что до этого большинством кто то выбрал Порошенко в Украине. Понимаешь, к чему я клоню? У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 6292
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05.02.2021 17:23 Ответить
То есть если за клоуна голосуют то нельзя им защищаться т.к они же типо все ,,дибилы" ......а вот если за барыгу голосуют ,,вадинтур" ато ,,путеннападет" то .........(( все равно низзя! Просто барыга -,,унеможливить навіть саму можливість для правопорушень" и поставит мента под каждым магазином Рошен . А у клоуна прикинь мозгов хватило просто промычать шо то нечленораздельное на этот вопрос
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05.02.2021 15:09 Ответить
Тут палка о двух концах: дебилы первыми перестреляют дебилов, а потом оставшихся самих себя . Главное нормальным в это время не высовываться)
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05.02.2021 15:10 Ответить
Можно тогда разрешить только тем, кто 25%. Мне, например.
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05.02.2021 17:21 Ответить
Зебилам как раз нужно разрешить, ибо Пеця, когда ему предложили принять закон, наотрез крестился и яростно отказался. Или наоборот.
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06.02.2021 12:28 Ответить
Наівна пропозиція : дозволити тільки травмати, але тількі такі, які чітко відмінні від вогнепальної зброї.
Наприклад зеленого кольору, чи червоного ...
А що, чим не варіант ??
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05.02.2021 15:05 Ответить
А может лучше рогатки ? Специальные такие оттюнингованые рогачи ? Их точно не спутаете .Чем не вариант ? А еще есть малобюджетный вариант для безработных и пенсионеров ( на них тоже нападают !) кирпич или сковородка . Удобно и можно носить с собой в сумке или рюкзаке
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05.02.2021 15:12 Ответить
Можна, звичайно, покривлятися ...
Але є позиція по цьому питанню МВС, нардепів, широкого загалу, військових ...
У кожного своя.
Як привести до одного займенника ??
Як варіант, чому б ні ??
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05.02.2021 15:28 Ответить
И авто запретить. Они убивают!
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05.02.2021 15:29 Ответить
И ток электрический ! А особенно нужно беречься от бельевой веревки .И на мыло чтоб разрешение в Гор исполкоме выдавали .Дома только одноэтажные строить а машины запретить вовсе , шайтанарба это от нечистого . Божий транспорт это лошадка , лисапед , самокат , гироскутер если освященный . Свет - только от свечи и лучины .И огнетушитель чтоб был обязательно "! по одному на каждую свечку , ато пожар может приключиться ....если конечно пожарники их не запретят .Ибо тушением пожара должны заниматься ТОЛЬКО профессионалы , не факт что вы им сможете воспользоваться правильно и не сделаете еще хуже и себе и соседям
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05.02.2021 15:46 Ответить
Потік свідомості ...
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05.02.2021 15:54 Ответить
зараз на авто посвідченя і меддовідки , а скільки пяних дтп. А скільки людей за комуналку не можуть проплатити, а хтось жирує .Зі зброєю людина впевненіша в собі і нагліша , а як згуртуються 4-7 людей навряд чи поліція поможе
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05.02.2021 15:13 Ответить
А може марсіани нападуть!? У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4839
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05.02.2021 15:21 Ответить
1. Починаючи з 1991 року багато "розумників" комуналку не платили, чи не доплачували, користуючись слабкістю законів і влади. Так і маємо розхитане комунальне господарство.
2. Поліція не потрібна - приходить сантехнік і відключає воду. Може і усьому будинку. От тоді проти 4-7 вийдуть 100 озброєних. Весело буде. У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 7596
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05.02.2021 15:34 Ответить
За кожною жертвою злочину відповідає не тільки злочинець, а й влада та поліція, які не дали жертвам навіть шансу захистити себе від насилля і вбивць.
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05.02.2021 15:15 Ответить
До речі, навіть в часи Сраліна та Хрущова влада менше боялася та більше довіряла своїм громадянам і тому в їх часи мисливську зброю, як гладкоствольну так і нарізну та **********, можна було вільно купити в господарчих таварах чи Сільгоспкооперації. А в ЦК КПСС шли розмови про можливість продажу навіть короткоствола для перевірених осіб. І тільки в 1973 році, за часів Брєжнєва народилася "дозвільна система".
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05.02.2021 15:20 Ответить
Хм ... І як влада і поліція, наразі, відповідає ?? Можна взнати ??
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05.02.2021 15:36 Ответить
Та, яка була і та яка забороняє досі.
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08.02.2021 13:58 Ответить
сцат мусора ,лафа ёк ? У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 1712
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05.02.2021 15:22 Ответить
А можно ещё купить машину для езды только по своему двору. Дичь от ментов.

У нас и сейчас можно прекрасно дом защищать с дробовиком, это намного эффективнее пистолетов.
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05.02.2021 15:35 Ответить
когда в кармане будет пистолет мусор 100 раз
подумает чиплятись до тебе чи нi.
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05.02.2021 15:45 Ответить
У кишені не носять - добре видно і незручно ... У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4220
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05.02.2021 15:55 Ответить
К чему приаодит отсутвие оружия у народа прекрасно увидели восток украины когда завезли орков из рф и они начали убивать и грабить жителей. А менты местные просто на это смотрели и молчали.
Видео где раштистский козак порет ремнем связанную девушеку на кровати все помнят?!
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05.02.2021 16:01 Ответить
в нищей стране, где правит в основном необразованное быдло , царит хамство и неуважение друг к другу на каждом шагу, полно бездарей и безысходностей ( воспитанных людей - остались единицы) - все хотят бороться с последствиями и за справедливость не в судах, а имея в руках оружие,огнестрел, .... а может следует бороться с причинами,такими как беззаконие, безработица , разгул криминала,нищета , наркота и пр.беспределы ?...
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05.02.2021 16:07 Ответить
... в основном необразованное быдло , царит хамство и неуважение друг к другу на каждом шагу, ...

От і треба підвищувати (або досягнути хоч якогось) рівень освіченості та культури індивідів, виховувати повагу до інших - працювати над собою.

Але населення не бажає навіть пальцем поворушити, а чекає на все готове, яке має йому зробити чи дати якийсь чужий дядя чи тьотя.
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06.02.2021 04:06 Ответить
"В МВД выступают против ношения оружия гражданами"? Видать с точки зрения МВД не все граждане равны. Например, гражданина Яйценюка за его премьерскую каденцию МВД и МинОбороны наградили пятью стволами (см. Википедию):
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).
Кроме того, награждённые лица не подлежат периодическому освидетельствованию медкомиссиями, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам ни его наличия, ни условий его хранения до смерти награждённого. МВД могло бы и призадуматься - где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика?
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05.02.2021 16:14 Ответить
А наградили-то сего "героя" то за што? Они случайно не засекреченный конструктор как например Королев? Это не он под псевдо Маск ракеты в космос сейчас пущаеть?..
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05.02.2021 17:27 Ответить
шевченко !!Ты или сильно хитрожопый или дурачок на всё голову?? Зачем мёртвому человеку жильё, если его грохнут по дороге на работу или с работы!! Скажи лучше откровенно , что полиция засцала!! И что каждый гражданин Украины, с пистолетом в кармане перестанет боятся взяточника -полицейского!! И,тогда любой человек с пистолетом в кармане сможет грохнуть наглого, придурковатого, жадного и воровитого полицейского!! Представьте себе на минуточку, какие вежливыми и честными станут наши ворюги -полицейские!! как в США!!
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05.02.2021 16:41 Ответить
Не сможет. Любой ствол нарезной при нахождении пули вычислить владельца дело на пару часов.
Но потенциально при попытке скажем похмщения коголибо на улице, отбить и спасти человека гораздо больле шансов чем звонить ментам и пытаться вспомнить марку и краденый-фальшивый номер авто.
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05.02.2021 16:47 Ответить
А учииывая сколько всплыло скандалов про банды из сбу и мвд, занимающиеся разбоем, похищениями и вымогательством этот закон просто необходим. Вспомните кагарлык. Должен быть закон о праве сопротивления незаконному требованию сотрудника мвд.
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05.02.2021 16:49 Ответить
Но только(!) незаконному.
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05.02.2021 17:09 Ответить
Тогда давайте или всем разрешить, или всем запретить. Например, отобрать взад все незаконно выданные наградные стволы.
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05.02.2021 17:22 Ответить
взад Авакову сразу столько не влезет, нужно постепенно засовывать зад растягивая...
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05.02.2021 17:30 Ответить
Давайте изобретать велосипед по новой. Интересно, а как там в развитых странах?
Наверное, все запрещено. В той же Швейцарии, опыт которой мы уже 7й год мечтаем перенести на наше общество и делее трепологии никуда так и не сдвинулись!
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05.02.2021 17:27 Ответить
Mycor мелко серит. У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4138 У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4138 У МВС виступають проти носіння зброї громадянами: Лише для захисту житла - Цензор.НЕТ 4138
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05.02.2021 18:23 Ответить
менты защищают тут сами себя.
в стране где война и мильйон левых стволов нормальный человек отстреливается острым словцом.
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05.02.2021 19:52 Ответить
Да кто бы сомневался
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05.02.2021 19:55 Ответить
дак нафиг тогда тот ствол для обороны дома? есть замечательные охотничьи ружья. там огневая мощь просто заоблачная. нафиг эти пукалки для дома дебилы?
короткоствол он на то и короткоствол, что бы носить и защищаться на улице.

опять всё пересрали легофрены. как буд то туда набирают отборных ....ов. что ни закон - так через жопу. везде блеснут умом.
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05.02.2021 20:48 Ответить
Менты просто бояться что им прибавится работы! А личная безопасность граждан их,я думаю, не сильно безпокоит!
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05.02.2021 23:17 Ответить
Никакого оружия плебеям не давать! Выбить мужиков безработицей, войной и алкоголизмом!. В стране постоянно должно преобладать бабское население с дитями, запуганное и забитое, работающее на коммуналку. И опросы проводить среди них же !
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05.02.2021 23:19 Ответить
В воюющей стране, к тому же с высоким уровнем преступности, деградировавшая мусорня выступает против ношения оружия. Обалдеть...
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05.02.2021 23:23 Ответить
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