Мы должны двигаться в направлении разделения "Укрзализныци" и перехода к государственно-частному партнерству, - Криклий
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"Укрзализныця" будет разделена на отдельные компании и будет переходить к государственно-частному партнерству.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".
"Нужно провести анбандлинг, разделение компании на отдельные подразделения. И собственно это в том числе является одним из требований по нашему евроинтеграционному процессу. Инфраструктура - это одна из первых сфер, где мы уверенно шагаем в части передачи полномочий от государства к частному капиталу, который может мобильнее, креативнее, рационально использовать те ресурсы. И страна, и индустрия от этого выиграет. Мы уже сделали определенный прогресс в демонополизации грузовых перевозок. Частный бизнес сможет занять свое место в железнодорожных перевозках и улучшать здесь ситуацию ", - рассказал Криклий.
Он также напомнил, что в текущем году будет выделена рекордная сумма средств из бюджета на финансирование обновления железнодорожной инфраструктуры, что позволит закупить новые вагоны, привести в надлежащее состояние вокзалы.
"Это почти 100 новых пассажирских вагонов. А это примерно на 5% обновление имеющегося подвижного состава, так сказать, еще живого подвижного состава в пассажирских перевозках. Хотим также в эту программу включить и железнодорожные вокзалы, обновления, и инфраструктурную составляющую, в первую очередь то, что касается электрификации отдельных участков. Потому что сейчас украинская железная дорога имеет одну вторую от общей протяженности сети электрифицированной", - сообщил Криклий.
Он напомнил, что есть профильный законопроект, который необходимо принять для реформы УЗ.
"Я буду периодически возвращаться к тому, что без сотрудничества в треугольнике исполнительная ветвь власти и законодательная не все реформы можно сделать на одном желании", - подчеркнул министр.
Часть вокзалов, по словам Криклия, готовится к передаче в концессию. Планируется, что в них будут созданы торговые зоны, как в странах Европы, увеличит количество посетителей.
"Мы шагаем к государственно-частному партнерству. Это первые 6 железнодорожных вокзалов. Со Всемирным банком разработаны соответствующие документы, и уже в этом году будем начинать эти концессионные проекты. И наша цель - чтобы из традиционных железнодорожных вокзалов, которые просто использовались для транзита, это были уже мультифункциональные места, где пассажир может получить и услугу, и сервис, и что-то приобрести", - сказал Криклий.
Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.
В то же время народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отметила, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование "Укрзализныци" нереально.
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Примером может служить шахты Ахметова. Он и шахты вернул, и деньги (более 400млн) за оборудование получил и технологический цикл разорвал( мы добываем и поставляем уголь наверх), а он этот уголь обогащает и получат деньги. Или реорганизация морских портов: тоже разделили на две части. Одна часть отошла в частные руки. Другая нам И теперь государство арендует у частных владельцев свои же причалы и строения.
В своё время В СССР МПС было государство в государстве- уж там воровали. У нас Укрзалізниця ещё похуже. Так что трижды надо подумать с передачей в частные руки. Эта организация имеет стратегическое значение. Вспомните, как партизаны срывали поставки вооружение и войск во время войны, взрывая рельсы. А тут без войны можно будет парализовать всё ж/д сообщение одним саботажником.
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»
Инфраструктура - на плечах налогоплательщиков, а то что приносит живые деньги (поезда или самолеты) - пренадлежит оллигархам-монополистам...
Например, не секрет, что в Украине за счет государственной атомной энергетики дотируются частные: теплогенерация, и "зеленые" ветряные и солнечные электростанции.
То есть частники/олигархи с помощью коррумпированных чиновников "перераспределяют" финансы государства в свою пользу.
Какая такая необходимость в "концессии" приносящих прибыль (!) объектов госсобственности?
Не вижу иных причин, кроме желания близких к власти людей приватизировать прибыль на фоне национализации убытков.