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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Министерство культуры и информационной политики (712) Ткаченко Александр (429) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов кума Путина Виктора Медведчука только сейчас появились юридические основания.

Об этом Ткаченко заявил в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный "король темников" господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение.

Хотя в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейками, и ожидали уже давно", - заявил Ткаченко.

Напомним: Ткаченко сообщал, что, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину, которую косвенно финансировал агрессор.
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Топ комментарии
+9
Смешно.. слышать это после 7 лет войны и неудержимой рашистской пропаганды с этих каналов в воюющей и подвергшейся агрессии стране. В любой другой стране, эти каналы были бы закрыты на второй день, а их кураторы в тот же день в лучшем случае ( для них) грели бы нары.
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05.02.2021 14:11
+7
как зелень переобувается в полёте Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 3781
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05.02.2021 14:12
+6
Хороші російські окупанти мають повернутися до Росії. Хороші в хороших гробах а погані в поганих!
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05.02.2021 14:24
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Это как вакцинация, ожидаем давно и основания есть, вакцины только все нет и нет.
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05.02.2021 14:09 Ответить
естественно оно было юридически необоснованным.

именно поэтому оно и стало юридическим обоснованием закрытия каналов.

но юридические основания появились только после юридического обоснования.

Железная зелёная юридическая логика.

Непробиваемая !
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05.02.2021 14:16 Ответить
Так были юридические обоснования принять решение РНБО в 2018 году?


были


Так почему оно не было тогда принято?



оно было принято

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05.02.2021 14:40 Ответить
ти сперечаєшся з подляковим ботом. Який навіть не в курсі, що, яке саме, суть рішеня РНБО з 2018-го року. Але якому кортить заботити і тебе, і "порохобота".
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05.02.2021 14:59 Ответить
а я не сперечаюся )))
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05.02.2021 15:00 Ответить
ну то посилай його, як я роблю:
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05.02.2021 15:04 Ответить
та нехай людоньки побачать, яке воно тупе
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05.02.2021 15:06 Ответить
нет, у нас, в отличие от вас, такого специального помещения нет.
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05.02.2021 15:13 Ответить
потому что впереди были выборы президента,

а ты и без закрытия каналов срало в каждом комменте про диктатора и узурпатора Порошенко
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05.02.2021 15:12 Ответить
В покупке способствовал не Пэтрык, а Юлия Владимировна.

Она же и на защиту их грудью вставала. Может даже ты была в рядах защитников.
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05.02.2021 15:27 Ответить
Что мешало в апреле-мае ввести в действие свое решение?


ту так ты же первая пердела бы в комментах, шо это месть за правду во время выборов
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05.02.2021 15:29 Ответить
в национальных интересах он должен был тебя лет пять назад сослать на каторжные работы в Желтые Воды на урановые рудники.

Но он твой дружбан и поэтому этого не сделал.

То, что ты на свободе - лучшее доказательство твоей преданности Пете.
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05.02.2021 16:26 Ответить
наверное потому, что ты тупая свирнособака? не?
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05.02.2021 16:09 Ответить
Смешно.. слышать это после 7 лет войны и неудержимой рашистской пропаганды с этих каналов в воюющей и подвергшейся агрессии стране. В любой другой стране, эти каналы были бы закрыты на второй день, а их кураторы в тот же день в лучшем случае ( для них) грели бы нары.
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05.02.2021 14:11 Ответить
а це все "смішно" завдяки вам, всім 73/43%-ним, може і не зебілам, але з мантрою "абинепорох".
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05.02.2021 15:02 Ответить
От тобі на...то це 73/43% завадили твому месії ввести санкції проти цих каналів до квітня 2019го року?
Як це так сталося, що тільки завдяки цим самим 73/43 ці канали нарешті закрили, а от раніше, завдяки тобі - не спромоглися?
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05.02.2021 15:10 Ответить
Для Порошенко було дуже важливо провести чесні вибори, адже він демократ. І вже через місяць-два після його переобрання ці канали були б закриті. Зеленському ж для цього знадобилось 2( два!) роки і дзвінок від нової адміністрації.
Тобто грубо кажучи, Зеленського змусили це зробити, тоді як при Порошенко це було б зроблена за його волі.
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05.02.2021 15:44 Ответить
Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 709

Брехати, так брехати - 5 років не вистачило, а от за 2 місяці все б вирішив, ага.
Є така непогана кацапська говірка: "історія не терпить умовного відмінювання" - тому всі ваші "якби" не варті геть нічого - бо ваємо ФАКТИ - Порошенко не закрив Медведчуківські помийки, а Зеленський - закрив.
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05.02.2021 15:59 Ответить
бо те помыйки уж сильно рейтинг зельцмана обваливают. Наш и Интер он чего то не закрыл
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05.02.2021 16:11 Ответить
Порошки против закрытия рашистских каналов. Так и запишем.
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05.02.2021 17:40 Ответить
как заслуженный порохобот со стажем, ответственно тебе заявляю :

порохоботы категорически приветствуют и безгранично рады закрытию этих каналов вне зависимости от настоящих причин их закрытия.

Так и запиши.
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05.02.2021 18:34 Ответить
Наш и Интер закрыть сложнее - если вы не заметили - закрыли те телеканалы, которые спонсируются напрямую из РФ и номинальный владелец которых засветился в финансировании террористов.
Ни на Фирташа, ни на Мураева ничего подобного по всей видимости накопать не получилось...пока..
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06.02.2021 00:38 Ответить
- 5 років не вистачило

А що, Медведчук володів цими каналами з 2014 року ?

- бо ваємо ФАКТИ

І факти такі:
У Порошенко було близько 4 місяців на дії після знайдення доказів фінансування під час виборчої кампанії, без очевидного реваншу та зростання проросійських настроїв, але з загрозой визнання виборів непрозорими, через блокування смі посеред виборчого процесу.
Зеленському знадобилось аж 22 місяці, що складає майже ДВА роки, щоб прийняти вже готове рішення, яке весь час лежало у нього на столі, при повному контролі за всіма гілками влади, очевидному реванші проросійських сил і лише після сильного тиску із США і абсолютної руйнації його рейтингу. От це факти з якими не посперечаєшся.
Чому зеленський нехтував впровадженням вже готової постанови настільки довгий термін ? Чом у зеленський при готовому рішенні дозволяв працювати аж трьом антиукраїнським каналам ДВА роки ? Тому що його рейтинг не був на підлозі і його депутати виношували ідею про коаліцію між СН та ОПЗЖ )
Якось так
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05.02.2021 19:26 Ответить
Что то дорогой попутал мур - мур.. 7 лет СЕМЬ... а не год - два Считать научись, а не мурчать возле миски с сметаной. С Зели свой спрос, а кто за предыдущие года ответит... Почему не прихлопнули пятую колонну, а только дали ей нарастить " мускулы" и политические и информационные силы. Так что не нужно. Но знаю с подобными "адептами" любой из сект вождизма говорит бесполезно. Так что мурчи дальше.
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05.02.2021 20:56 Ответить
Те що ти розповідаєш, можливо тільки в недокраїні "за порєбріком", та ще в парочкі подібних клоак. В усих інших країнах діють згідно Закону.
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05.02.2021 15:07 Ответить
каналы закрыли только после того как рейтинг опзж обогнал рейтинг партии зеленского,и дело не в рашистской пропаганде, а в попытке удержать власть, только поезд уже ушел..ермак подоляк и зеленский не меньшие пропагандоны русского мира.
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05.02.2021 16:08 Ответить
как зелень переобувается в полёте Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 3781
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05.02.2021 14:12 Ответить
Это не сложно при полном отсутствии совести и нравственных принципов.
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05.02.2021 14:20 Ответить
Решение ожидали уже давно/ Убеждает Зеленского в верноподданности вор государственного значения. Врёт: Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине.04.01.21
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05.02.2021 14:13 Ответить
Ну да, всё думали - а вдрух всётаки Трамп?
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05.02.2021 14:14 Ответить
Ха-ха, він просто маневрує як може, щоб спасти свою дупу. Але Мураєва теж треба посадити на пляшку, адже він такий точно як і Мертветчуки
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05.02.2021 15:39 Ответить
Бросьте, г-н Ткаченко. Это только сейчас ахметовцы подчистили свои старые записи на youtube, когда в 2014 году говорили про местных ублюдков и наемников из расеи: "апалченцы", "павстанцы", "старонники федерализации", "боевые дружины", "защитники дамбаса", "вооруженное местное население". А поверни колесо истории в другую сторону, сейчас ходили бы в героях. Фактов хватает всегда. Не хватает власти с совестью и живущей по законам.
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05.02.2021 14:16 Ответить
В 2018 году решения Рады по "ЗИКу"- не было! Сейчас даже и Рады старой нет, ее Зеленский распустил... Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 6704
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05.02.2021 14:16 Ответить
если найдено основание, то лучше всего не рубить под корень, а вырывать с корнями! )
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05.02.2021 14:18 Ответить
видно опытного огородника )
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05.02.2021 17:14 Ответить
)) после децтва - вааще никакого отношения к садам и огородам. просто почти козьму вспомнил "рви с корнем!"
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05.02.2021 19:16 Ответить
Байден животворящий!
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05.02.2021 14:21 Ответить
а що скаже Ткаченка з приводу каналу "наш"?
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05.02.2021 14:22 Ответить
Чи то я такий розумний, чи то вони такі ідіоти? Підстави для закриття зʼявились тільки зараз? А попередні роки, особливо 2019, 2020 Медведчук не "лив як з відра" кремлівську пропаганду та "дезу"? Чи окуляри були на носі другі, а зараз скорегували? Може їм треба ще підкорегувати фокус-діоптрії, щоб побачили такі канали, як "Наш", "Інтер", щоб побачили ФСБшну агентуру (Портнова, Деркача та інших)?
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05.02.2021 14:22 Ответить
А де слідство за "підривну діяльність та державну зраду" на Медведчука, Портнова, Деркача...?
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05.02.2021 14:25 Ответить
Ну звичайно - правда в очі коле.
Особливо коли нічого протиставити.
Все це блокування лише додасть бонусів ОПЗЖ та Медведчуку з Бойком.
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05.02.2021 14:22 Ответить
Хороші російські окупанти мають повернутися до Росії. Хороші в хороших гробах а погані в поганих!
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05.02.2021 14:24 Ответить
100%
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05.02.2021 14:26 Ответить
От брехни не дохнут, к сожалению. Яркий тому пример - ваш кремлевский фюрер-педофил, который все время нагло брешет и даже сам себя на лжи ловит.
И ведь находятся идиоты, делающие вид, что ему верят - как, например, в то, что российские десантники реально могли "заблудиться" на территории Украины именно в районе Иловайска именно во время Иловайской операции.
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05.02.2021 15:20 Ответить
Та плавать этому Зечучелу на каналы. Им двигал один единственный мотив, хоть как-то спасать свой рейтинг. Вот и хватается за любую спасательную соломинку.
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05.02.2021 14:25 Ответить
зато прямо сейчас есть все основания посадить тебя за решетку. но только никто этого не делает..
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05.02.2021 14:28 Ответить
Латвийский сейм одобрил поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. Об этом сообщает портал Delfi.

Ранее законодательство предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. Теперь ответственность за просмотр российских телеканалов начнут распространять и на физических лиц. «Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике», - сообщили авторы инициативы.
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05.02.2021 14:32 Ответить
И имя этого основания Байден.
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05.02.2021 15:19 Ответить
tZE
Хроника одного президента

‎05.‎02.‎2021

"Центроэнерго" в аварийном порядке запускает под электрогенерацию блоки под газ.

Виртуальная миссия МВФ на уровне персонала продолжает свою работу. Идет по строчный анализ выполнения обязфтельств и бюджета за 2020 год. У Счетной палаты Пацкана запрошены материалы по расходованию специального фонда по борьбе с COVID-19.

Вопрос о "запрете" телеканалов непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины. Мы обращали на это внимание еще в августе 2019 года. *

* 2019-08-21 Ситуация с каналом 112. Краткое замечание по поводу.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/112.html

Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде
Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21. .

Министр МВД Аваков сообщил, что СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" . Почему об этом сообщает Аваков, а не Баканов - это вопрос перекладывания ответственности.
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05.02.2021 15:44 Ответить
сашка за свою дупцю розхвилювався, на папірєдніків киває...
в даному випадку варто порадіти його сц*кливості Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 9616
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05.02.2021 16:51 Ответить
Ждали отмашки Байдена ?
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05.02.2021 17:09 Ответить
а с домишком этого скота все затихло?
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05.02.2021 17:13 Ответить
 
 