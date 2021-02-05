Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов кума Путина Виктора Медведчука только сейчас появились юридические основания.
Об этом Ткаченко заявил в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный "король темников" господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение.
Хотя в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейками, и ожидали уже давно", - заявил Ткаченко.
Напомним: Ткаченко сообщал, что, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину, которую косвенно финансировал агрессор.
Пожалуйста, подождите...
именно поэтому оно и стало юридическим обоснованием закрытия каналов.
но юридические основания появились только после юридического обоснования.
Железная зелёная юридическая логика.
Непробиваемая !
были
Так почему оно не было тогда принято?
оно было принято
а ты и без закрытия каналов срало в каждом комменте про диктатора и узурпатора Порошенко
Она же и на защиту их грудью вставала. Может даже ты была в рядах защитников.
ту так ты же первая пердела бы в комментах, шо это месть за правду во время выборов
Но он твой дружбан и поэтому этого не сделал.
То, что ты на свободе - лучшее доказательство твоей преданности Пете.
Як це так сталося, що тільки завдяки цим самим 73/43 ці канали нарешті закрили, а от раніше, завдяки тобі - не спромоглися?
Тобто грубо кажучи, Зеленського змусили це зробити, тоді як при Порошенко це було б зроблена за його волі.
Брехати, так брехати - 5 років не вистачило, а от за 2 місяці все б вирішив, ага.
Є така непогана кацапська говірка: "історія не терпить умовного відмінювання" - тому всі ваші "якби" не варті геть нічого - бо ваємо ФАКТИ - Порошенко не закрив Медведчуківські помийки, а Зеленський - закрив.
порохоботы категорически приветствуют и безгранично рады закрытию этих каналов вне зависимости от настоящих причин их закрытия.
Так и запиши.
Ни на Фирташа, ни на Мураева ничего подобного по всей видимости накопать не получилось...пока..
А що, Медведчук володів цими каналами з 2014 року ?
- бо ваємо ФАКТИ
І факти такі:
У Порошенко було близько 4 місяців на дії після знайдення доказів фінансування під час виборчої кампанії, без очевидного реваншу та зростання проросійських настроїв, але з загрозой визнання виборів непрозорими, через блокування смі посеред виборчого процесу.
Зеленському знадобилось аж 22 місяці, що складає майже ДВА роки, щоб прийняти вже готове рішення, яке весь час лежало у нього на столі, при повному контролі за всіма гілками влади, очевидному реванші проросійських сил і лише після сильного тиску із США і абсолютної руйнації його рейтингу. От це факти з якими не посперечаєшся.
Чому зеленський нехтував впровадженням вже готової постанови настільки довгий термін ? Чом у зеленський при готовому рішенні дозволяв працювати аж трьом антиукраїнським каналам ДВА роки ? Тому що його рейтинг не був на підлозі і його депутати виношували ідею про коаліцію між СН та ОПЗЖ )
Якось так
Особливо коли нічого протиставити.
Все це блокування лише додасть бонусів ОПЗЖ та Медведчуку з Бойком.
И ведь находятся идиоты, делающие вид, что ему верят - как, например, в то, что российские десантники реально могли "заблудиться" на территории Украины именно в районе Иловайска именно во время Иловайской операции.
Ранее законодательство предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. Теперь ответственность за просмотр российских телеканалов начнут распространять и на физических лиц. «Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике», - сообщили авторы инициативы.
Хроника одного президента
05.02.2021
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Вопрос о "запрете" телеканалов непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины. Мы обращали на это внимание еще в августе 2019 года. *
* 2019-08-21 Ситуация с каналом 112. Краткое замечание по поводу.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/112.html
Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде
Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21. .
Министр МВД Аваков сообщил, что СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" . Почему об этом сообщает Аваков, а не Баканов - это вопрос перекладывания ответственности.
в даному випадку варто порадіти його сц*кливості