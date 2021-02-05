Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не имеет юридических оснований и возможностей для запуска процедуры импичмента президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Оснований и возможностей для начала реализации процедуры импичмента у "Оппозиционной платформы - За жизнь" нет и не будет", - сказал нардеп.

При этом он уточнил, что юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления, а указ главы государства о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны - это "действие, которое полностью соответствует конституционным полномочиям президента, закону о санкциях и закону о СНБО".

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"Более того, президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование. И, соответственно, это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях", - подчеркнул представитель президента в КС.

Вместе с тем, политик также обратил внимание на то, что согласно закону об импичменте, для запуска соответствующей процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады.

"226 голосов являются основанием для начала процедуры импичмента. То есть ни 226 голосов, ни 150, которые необходимы для создания временной следственной комиссии, сейчас ОПЗЖ точно не соберёт. Потому что другие оппозиционные политические силы парламента всячески поддерживают решение президента и решение СНБО, о чем они неоднократно заявили" , - объяснил Вениславский.

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