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Новости Политика Украины
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Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, -

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не имеет юридических оснований и возможностей для запуска процедуры импичмента президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Оснований и возможностей для начала реализации процедуры импичмента у "Оппозиционной платформы - За жизнь" нет и не будет", - сказал нардеп.

При этом он уточнил, что юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления, а указ главы государства о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны - это "действие, которое полностью соответствует конституционным полномочиям президента, закону о санкциях и закону о СНБО".

Также читайте: Решение СНБО относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" юридически полностью безупречно, - "слуга народа" Вениславский

"Более того, президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование. И, соответственно, это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях", - подчеркнул представитель президента в КС.

Вместе с тем, политик также обратил внимание на то, что согласно закону об импичменте, для запуска соответствующей процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады.

"226 голосов являются основанием для начала процедуры импичмента. То есть ни 226 голосов, ни 150, которые необходимы для создания временной следственной комиссии, сейчас ОПЗЖ точно не соберёт. Потому что другие оппозиционные политические силы парламента всячески поддерживают решение президента и решение СНБО, о чем они неоднократно заявили" , - объяснил Вениславский.

Читайте: В отношении Козака есть уголовные производства, они расследуются, - "слуга народа" Вениславский рассказал, когда нардепу объявят о подозрении

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6243 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 3079
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05.02.2021 14:45
+4
А хто там обіцяв нам закон про імпічмент президента? Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 835
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05.02.2021 14:24
+4
Прювет Вовку, тьфу, Зеленскому:

По состоянию на 05.02.2021 г. 12:00 не отозваны лицензии санкционных каналов, не отозваны разрешения на использование частот, органами финансового контроля не блокированы счета.
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05.02.2021 14:26
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А хто там обіцяв нам закон про імпічмент президента? Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 835
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05.02.2021 14:24 Ответить
Зеленые кидалы. Лохов не кинуть - себя не уважать.
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05.02.2021 14:26 Ответить
Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8661 Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8917
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05.02.2021 14:29 Ответить
Так закон є. Імпічменту нема! Бо то закон для запобігання імпічменту! Тільки зебіли слово "запобігання" не бачать. Щоб його побачити, треба уважно читати закон, а не лише шапку з його назви. 😊
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05.02.2021 14:42 Ответить
Основания есть у народа.
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05.02.2021 14:25 Ответить
Прювет Вовку, тьфу, Зеленскому:

По состоянию на 05.02.2021 г. 12:00 не отозваны лицензии санкционных каналов, не отозваны разрешения на использование частот, органами финансового контроля не блокированы счета.
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05.02.2021 14:26 Ответить
Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8890 Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 4363
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05.02.2021 14:30 Ответить
Це ти в зеркало дивишся.
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05.02.2021 14:38 Ответить
тв не работает, но без закрытия всего, что с ним связано, кина не будет. Надо же закрыть, а не делать вид, что закрыто.
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05.02.2021 14:41 Ответить
такие юридические "мелочи" позволят включить эти телеканалы через несколько дней/недель. А шаг дурацкий. Точнее, тупое шоу рассчитанное на дурней. Так правильней.
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05.02.2021 14:57 Ответить
Ой, зачем оно надо возится с этим импичментом. Вздернуть шута оманского на дереве и всего делов. Но сначала жопоблоковцев.
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05.02.2021 14:31 Ответить
І навіщо ця черговість? Можна всих разом, і на одному дереві.
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05.02.2021 14:56 Ответить
Надо добавить - и желания нет Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 378
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05.02.2021 14:33 Ответить
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2212 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 9468
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05.02.2021 14:38 Ответить
Не тупи........ ПРоксове !..Сарказм не доходить ?
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05.02.2021 14:54 Ответить
Гадаю, що тобі давно пора до лікаря.
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05.02.2021 14:38 Ответить
Строить Новоотсоссию от Харькова до Одессы буцдуть разом.. Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 446
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05.02.2021 14:39 Ответить
Байден был на встрече в Госдепе США,где сказал следующее...
США возвращаются в большую Мировую политику,времена бездельника Трампа закончились... Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 861
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05.02.2021 14:37 Ответить
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2068
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05.02.2021 14:42 Ответить
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6708 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 4148Мистер Порошенко,мы завалим дохлый СССр ,Мавзолей и РАБссию одним выстрелом из Арбалета...
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05.02.2021 14:43 Ответить
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6243 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 3079
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05.02.2021 14:45 Ответить
Вже *харчі * в космосі ПРосють !? Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 7579
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05.02.2021 14:56 Ответить
Начать процедуру импичмента они смогут.
А вот закончить ее смогут только в случае естественной смерти Зеленского,или других участноков процесса.
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05.02.2021 14:59 Ответить
В цій країні імпічмент Вові може оголосити лишень український народ. І для цього вже є більш ніж достатньо підстав. Але біда в тому, що тупуваті хохли вже ні на що не здатні... Їх скоро залишать без загальнонародного надбання, без землі, і почнуть проводити над ними медичні експерименти, а вони до цього часу не можуть підняти дупи з диванів і захистити своє життя, свободу і право вибору, яке їм гарантує нині діюча Конституція і здоровий глузд вільної людини...
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05.02.2021 15:37 Ответить
90% партии ОПЗЖ должно сидеть на нарах , а не отдыхать на КАНАРАХ И ЭТО НЕДОРАБОТКА СБУ и других ПРОЖАЖНЫХ" органов "
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05.02.2021 20:14 Ответить
 
 