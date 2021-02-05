Выявлены организаторы схемы по присвоению 3,9 млн грн бюджетных средств на Волыни, - СБУ

Служба безопасности Украины выявила на Волыни директора местного государственного предприятия Национальной академии аграрных наук Украины и трех представителей львовской коммерческой структуры, которые присвоили миллионы государственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, оперативники СБУ задокументировали, что по разработанной противоправной схеме организаторы завладели государственными деньгами в размере 3,9 миллиона гривен. Часть суммы злоумышленники успели легализовать, однако их "бизнес" оперативно заблокировали правоохранители.

"Сотрудники спецслужбы установили, что с целью реализации фиктивной сделки представители агропредприятия заключили с коммерческой структурой договор на обеспечение сельхозуслуг. Согласно подписанному соглашению, коммерсанты должны были обеспечить проведение работ по обработке государственных сельскохозяйственных угодий. Однако, никакие услуги госучреждению не предоставлялись. Для "прикрытия" сделки фигуранты вносили в отчетную документацию заведомо ложные сведения", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный организованной группой), ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом, совершенное организованной группой), ч.ч. 2 и 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование в отношении участников организованной группы завершено, материалы с обвинительным актом направлены в суд.