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Выявлены организаторы схемы по присвоению 3,9 млн грн бюджетных средств на Волыни, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Выявлены организаторы схемы по присвоению 3,9 млн грн бюджетных средств на Волыни, - СБУ

Служба безопасности Украины выявила на Волыни директора местного государственного предприятия Национальной академии аграрных наук Украины и трех представителей львовской коммерческой структуры, которые присвоили миллионы государственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, оперативники СБУ задокументировали, что по разработанной противоправной схеме организаторы завладели государственными деньгами в размере 3,9 миллиона гривен. Часть суммы злоумышленники успели легализовать, однако их "бизнес" оперативно заблокировали правоохранители.

"Сотрудники спецслужбы установили, что с целью реализации фиктивной сделки представители агропредприятия заключили с коммерческой структурой договор на обеспечение сельхозуслуг. Согласно подписанному соглашению, коммерсанты должны были обеспечить проведение работ по обработке государственных сельскохозяйственных угодий. Однако, никакие услуги госучреждению не предоставлялись. Для "прикрытия" сделки фигуранты вносили в отчетную документацию заведомо ложные сведения", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный организованной группой), ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом, совершенное организованной группой), ч.ч. 2 и 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование в отношении участников организованной группы завершено, материалы с обвинительным актом направлены в суд.

Автор: Ірина Дашківська
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Опять где схемы и денежные махинации тут как тут СБУ. Ребята, может уже начнете заниматься своими прямыми обязанностями? Кто тогда выявляет и ловит всякую кацапскую нечесть, в то время когда СБУ занято дележкой баблишка. Это бесконечно выгодная тема, поэтому никто ни кого не садит, а только выявляет.
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05.02.2021 15:01 Ответить
Пане Бутусов! Будь-ласка скеровуйте своїх працівників на оприлюднення новин, які заслуговують на увагу.А від СБУ почути новину про затримання і викриття московитських шпигунів на Волині.А ця справа може виявитись економічним аналогом справи Шеремета.Хотіли кришувати -- отримали відмову-- зліпили справу--отримай проблеми і розпишись. Кілька слів про колишні діяння СБУ. В 2004 році на Майдані в Луцьку розговорився з відставним майором СБУ, який розповів що зробив заслон контрабанді людей зека на Волинській митниці. Отримав за це кулю в спину, чудом вижив ,і старшим начальством був відправлений у відставку. Тому і був на Майдані. Отака то муйня, малята.
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05.02.2021 20:44 Ответить
 
 