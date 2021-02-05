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Новости За рубежом
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События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель

Несмотря на то, что географически Россия является частью Европы, события последних лет затмили двусторонние отношения между ЕС и Россией и сделали более сложной задачей развитие Европы "от Лиссабона до Владивостока", мечты о которой существовали еще 20-30 лет назад.

Об этом сегодня в Москве во время пресс-конференции по итогам первой части переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение прошлых лет наши отношения затмевались фундаментальными расхождениями и недостатком доверия. Мы видели друг друга больше как соперников и противников, чем как партнеров.... Россия является нашим самым крупным соседом, она является частью Европы, и отношения с Россией продолжают иметь ключевое значение для Европейского Союза. Вместе с тем, учитывая как внутренние события (в России - Ред.), так и за пределами, нам сложно иметь отношения, о которых мы мечтали в 90-е годы, - когда говорили о Европе от Лиссабона до Владивостока. Сейчас это сделать намного сложнее, чем 20-30 лет назад", - отметил Боррель.

Он напомнил, что, несмотря на существующую напряженность в отношениях, Европейский Союз остается для России первым торговым партнером и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Российские студенты - в числе наибольших групп, которые пользуются преимуществами программы ERASMUS+ и университетских обменов. Большинство Шенгенских виз ЕС выдает именно российским гражданам.

"Мой визит совпал с арестом и заключением Алексея Навального, с арестами и санкциями против участников демонстраций. Я выразил министру Лаврову нашу глубокую обеспокоенность и повторил наш призыв освободить его (Навального) и начать независимое расследование его отравления", - отметил высокий представитель ЕС.

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Он отдельно остановился на вопросах, где ЕС и Россия могут работать сообща для достижения хороших результатов. Это касается таких сфер, как культура, исследования, здравоохранение, преодоление COVID-19, вопрос Арктики, климатических изменений, цифрового развития и пр.

По словам Борреля, стороны также могут сотрудничать по международным делам, например, вокруг совместного всеобъемлющего плана действий относительно "ядерного" соглашения Ирана, мирного процесса на Ближнем Востоке, в возобновлении работы международного "квартета" по ближневосточному урегулированию и в приглашении к участию в этих усилиях новой Администрации США.

"Наше амбициозное "Зеленое соглашение" по борьбе с климатическими изменениями также предоставляет много возможностей для сотрудничества. Мы рассчитываем на Россию, чтобы добиться успеха на следующей (климатической) конференции в Глазго и сотрудничать над тем, чтобы создать новую среду, где потребление ископаемого топлива будет снижаться", - сказал Боррель.

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Он особо подчеркнул, что такое сотрудничество между ЕС и Россией должно основываться на положениях Хельсинкского заключительного акта, на уважении к территориальной целостности и суверенитету государств, к правам человека и фундаментальным свободам.

"В этих рамках мы должны искать пространство для понимания и для развития взаимного доверия. Это цель моего визита. Это первый шаг. Разногласиля относительно нескольких вещей сохраняются, но мы должны посмотреть на те места, где мы можем найти согласие и сотрудничать", - добавил Боррель.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
граница Европы проходит на Донбассе . по линии наших окопов Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 3118
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05.02.2021 15:10
+11
Если хотите лицезреть в Лиссабоне пьянство, мордобой и обосранные подъезды, можете помечтать!
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05.02.2021 15:03
+8
какая "Европа от Лиссабона до Владивостока"?
деда походу реально хворый...
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05.02.2021 15:06
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Если хотите лицезреть в Лиссабоне пьянство, мордобой и обосранные подъезды, можете помечтать!
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05.02.2021 15:03 Ответить
был. Больше ни ногой. Хватило трех дней. В Лиссабон - больше ни ногой. Юг, север Португалии, думаю, еще не раз.
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05.02.2021 15:11 Ответить
События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 1328 События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 2157
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05.02.2021 15:05 Ответить
какая "Европа от Лиссабона до Владивостока"?
деда походу реально хворый...
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05.02.2021 15:06 Ответить
Коли єврочиновник розказує про Європу від Лісабона до Владивостока то він не сповна розуму або куплений московітами наймит(типа Шрьодера).
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05.02.2021 22:54 Ответить
и я ж про то, не понимаю почему он тока по длине пошел и на восток?
можно было еще и вширь до юга Африки, Лиссабон - Претория например.та и во всех направлениях от Лиссабона...
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05.02.2021 23:07 Ответить
Угу. Словакия сегодня: За 14 последних дней 468,4 новых заболеваний Ковидом на 100 т населения (при том, что проводили глобальное полное тестирование всех и вся - и что оно дало?),
в Украине - 142. Но эпидемия - "это в Украине". Украинцев никуда не пускают (кроме как рабов на работу).

"Ассоциация союзов работодателей Словакии в связи с недостатком в стране вакцин против COVID-19 призвала правительство республики срочно зарегистрировать и предложить для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Растислав Махунка.

По словам Махунки, члены ассоциации с большой обеспокоенностью наблюдают за процессом вакцинации населения против COVID-19, который в последнее время значительно замедлился из-за недостаточного количества поставляемых в страну вакцин. В то же время, подчеркнул он, на рынке имеется российская вакцина "Спутник V", которая в клинических тестах показала высокую эффективность (91,6%), а при использовании она не нуждается в процессе глубокой заморозки."
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05.02.2021 15:08 Ответить
"вакцина "Спутник V", которая в клинических тестах показала высокую эффективность (91,6%)" - а клинические тесты проводили в студии ЛайфНьюс ? Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 2474
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05.02.2021 15:12 Ответить
Я понимаю, что сейчас и вакцина стала элементом войны РФ с Украиной, но так уж вышло, что в РФ работают немало специалистов вирусологов, биологов с Украины. Я склонен им доверять. Тем более, что AstraZeneca использовала ту же, что и РФ, проверенную годами векторную технологию вызова иммунного ответа. В РФ нет стабильных технологий производства качественного продукта в больших масштабах. Полагаю, вскоре, именно Спутник V заполнит весь фармацевтический рынок стран третьего мира, где и начнут производить эту вакцину сотнями миллионов доз.
(Прошу не рассматривать это как агитацию, только факты)
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05.02.2021 15:28 Ответить
Даже не мечтайте, никто здесь не купит вашу бодягу.
Во первых потому, что страна падающих спутников и глохнущих на параде танков, явно не способна произвести что-нибудь толковое. В лучшем случае эта "вакцина" окажеться безвредной водичкой, в худшем - опасным ядом. Но точно не лекарством.
Во вторых нам не с руки финансировать своего врага, который потратит наши же деньги на войну против нас.
В третьих стоит Украине купить хоть одну ампулу этой "вакцины", как это немедленно будет использовано в информационной войне против нас. На всех ваших каналах начнеться пропагандистский шабаш - мол хохлы приползли на коленках к Великой России моля о спасении от ковида. Эту тему Симоньяны, Кеосаяны и проиче Соловьевы будут обсасывать года три подряд.
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05.02.2021 15:46 Ответить
Узбагойся. Я живу и работаю в Киеве.
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05.02.2021 15:51 Ответить
Ага, на улице Украинского Прокси.
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05.02.2021 15:53 Ответить
Убейся, дурилка. Никому не интересно твое мнение.
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05.02.2021 16:08 Ответить
в том то и дело что вакцины стали частью гибридной войны ( не только против Украины ) . и для москалей было принципиально важно что бы у них была своя вакцина . и желательно появилась бы первой в мире . так и вышло . какие бы ни были у них светочи науки и медицины но уверен что Спутник неполноценен . потому что делался в большой спешке

выражу свое личное мнение . прививаться конечно же буду . но заливать в себя Новичек . пардон .Спутник нет . дурных нема Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 8876
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05.02.2021 16:00 Ответить
Я рассматриваю только существо вопроса в разработке вакцин. РФ поступает сообразно своей политике: огромная страна , больше 100 млн населения, если и прививаться, то своим, проверенным, а не покупать кота в мешке, тем более, биологическую бомбу в виде мРНК вакцин...
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05.02.2021 16:16 Ответить
"если и прививаться, то своим, проверенным" - особенно смешно что проверенным Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 6322
в целом я не против . это их дело . хотят пускай хоть щами хоть рассолом прививаются Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 6322 но исключительно в своем лепрозории
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05.02.2021 16:24 Ответить
из большого круга моих друзей , местных немцев в Германии,ни один не собирается вакцинироваться российской вакциной, даже,если Германия пойдёт на поводу подонка Гришки Шрёдера, дружка обнулённого, и закупит эту вакцину...у чиновников от медицины будут большие проблемы по использованию налоговых денег по назначению...
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05.02.2021 18:26 Ответить
"Полагаю, вскоре, именно Спутник V заполнит весь фармацевтический рынок стран третьего мира" - Германия, к счастью, к третьему миру не относится. А в самом третьем мире рады хоть чему-то, так думаю... А купленных с потрохами немецких политиков, как "собак нерезаных".
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05.02.2021 19:07 Ответить
а зачем тут ссылки на российские сайты они могут и 146% эффективности написать у себя Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 7211
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05.02.2021 15:14 Ответить
Вы правы, рос.ссылки попали случайно. Копировал из тлг канала киевлянки (внж Словакии), не проверил.
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05.02.2021 15:23 Ответить
ничего, бывает
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05.02.2021 16:20 Ответить
Тролльчина лоховатый! Ты со своей методичкой не в ту ветку влез. Где пригожин вас, тупых баранов, набирает? В глаз себе свой спутник впендюрь, дебил. И на бутылку, млеть от скрепного трепета.
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05.02.2021 15:24 Ответить
Глупый, глупый дурашка Владимир Иванец. Кто ж тебе так глаза засс*л?
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05.02.2021 15:31 Ответить
Иди вакцинируйся, коцабчег! И на бутылку. Вопросы оно тут задает.
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05.02.2021 15:35 Ответить
Ты скучен. И не оригинален. Бутылка из твоих влажных фантазий. ПНХ.
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05.02.2021 15:42 Ответить
Ты отклонился от методички, несешь отсебятину. Накажут ведь, отнимут бутылку.
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05.02.2021 15:53 Ответить
граница Европы проходит на Донбассе . по линии наших окопов Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 3118
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05.02.2021 15:10 Ответить
Можно і так сказати, але я думаю, що справжній кордон у мізках українців... В принципі, ми на 24% вже європейська країна!
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05.02.2021 15:19 Ответить
Це залежить від лікувального закладу. Якщо там суворий контроль за пацієнтами, то там можно і мріяти про Європу до Владивостоку...
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05.02.2021 15:18 Ответить
Деньги Газпрома, сэр. Они помрачают рассудок сильнее всего.
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05.02.2021 15:32 Ответить
Ну тогда уж и до Пхеньяна, бо кремлядям без хомячка Ына, мелкого братишки, в ихней "Европе" скучно будет. А там и до Венесуэлы рукой подать. Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 2392
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05.02.2021 15:18 Ответить
единая европа до владивостока ! Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 8349 кацапы обомлели наверное а куда денут рускай мир и скрепу
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05.02.2021 15:27 Ответить
Озвучил старые занафталиненные лубянские нарративы . Видно ему за это хорошо перепало .
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05.02.2021 15:30 Ответить
А будете сопли жевать - получите от Владивостока до Лиссабона.
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05.02.2021 15:31 Ответить
Імпотентну Європу історія не вчить що домовленості з Московією не варті і паперу на яких вони викладені. Ви вже маєте вбивства і отруєння агентами Кремля в Європі, заворушення в Франції, Іспанії, Німеччині..., втручання в виборчі процеси ... Скоро московіти начнуть гвалтувати ваших рідних і гадити на порозі а Ви будете мовчати. БАБЛО, БАБЛО ЩО ТИ РОБИШ З ЛЮДЬМИ!?
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05.02.2021 15:36 Ответить
дополнительная 6-7-8 значная $€сумма может облегчить мечты борреля?
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05.02.2021 16:03 Ответить
Никакое совместное пространство от Лиссабона до Владивостока невозможно до ПОЛНОГО РАСФОРМИРОВАНИЯ российской федерации и перезапуска этой территории в режиме набора независимых национальных государств (в т. ч. государства русских в центральной части европейской части россии, в радиусе сколько-то сотен километров от Москвы).

россия должна перестать быть империей и только когда она сосредоточится на других пунктах повестки дня, скучных, типа социальная политика, экология, транспорт, здравоохранение, культура, сельское хозяйство, образование - вот тогда в Евразии можно будет говорить о каких-то совместных пространствах. Оценочно - где-то к 2100-му году, не раньше.
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05.02.2021 16:06 Ответить
Маразмат, *****(((
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05.02.2021 16:14 Ответить
Сегодня ?))))))) А где ты был простетутка в 2014 году когда рашка оккупировала Крим и част Донбасса ?
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05.02.2021 16:15 Ответить
Сибирь и ДВ уже под Китаем. Какая такая Европа?!
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05.02.2021 16:25 Ответить
а кто мечтал ?...только такие идиоты как представители стран в Евросоюзе, которые неровно дышали и дышат по отношению к кремлёвской мафии....всё, придурки...слазьте...приехали...паровоз дальше донбасса не пойдёт....
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05.02.2021 18:31 Ответить
"Он напомнил, что, несмотря на существующую напряженность в отношениях, Европейский Союз остается для России первым торговым партнером и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций."
_На их деньги людоеды убивают нас и других! Мрази и подельники. Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 7349
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05.02.2021 20:06 Ответить
отвезите этого престарелого имбицила на дурку. все европейские дипломаты говорят что вступление паРаши в ЕС невозможно ни при кааих условиях. шо несет это чудо?! какая европа от лиссабона до владивостока?!! территория владивостока, это ужэ далеко не европа! территориальная европа заканчивается у урала . геополитическая на границе Украины с мокшандией. дайте этому дебилу лопату галоперидола! а лучше две
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05.02.2021 21:43 Ответить
 
 