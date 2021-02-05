События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель
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Несмотря на то, что географически Россия является частью Европы, события последних лет затмили двусторонние отношения между ЕС и Россией и сделали более сложной задачей развитие Европы "от Лиссабона до Владивостока", мечты о которой существовали еще 20-30 лет назад.
Об этом сегодня в Москве во время пресс-конференции по итогам первой части переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение прошлых лет наши отношения затмевались фундаментальными расхождениями и недостатком доверия. Мы видели друг друга больше как соперников и противников, чем как партнеров.... Россия является нашим самым крупным соседом, она является частью Европы, и отношения с Россией продолжают иметь ключевое значение для Европейского Союза. Вместе с тем, учитывая как внутренние события (в России - Ред.), так и за пределами, нам сложно иметь отношения, о которых мы мечтали в 90-е годы, - когда говорили о Европе от Лиссабона до Владивостока. Сейчас это сделать намного сложнее, чем 20-30 лет назад", - отметил Боррель.
Он напомнил, что, несмотря на существующую напряженность в отношениях, Европейский Союз остается для России первым торговым партнером и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Российские студенты - в числе наибольших групп, которые пользуются преимуществами программы ERASMUS+ и университетских обменов. Большинство Шенгенских виз ЕС выдает именно российским гражданам.
"Мой визит совпал с арестом и заключением Алексея Навального, с арестами и санкциями против участников демонстраций. Я выразил министру Лаврову нашу глубокую обеспокоенность и повторил наш призыв освободить его (Навального) и начать независимое расследование его отравления", - отметил высокий представитель ЕС.
Он отдельно остановился на вопросах, где ЕС и Россия могут работать сообща для достижения хороших результатов. Это касается таких сфер, как культура, исследования, здравоохранение, преодоление COVID-19, вопрос Арктики, климатических изменений, цифрового развития и пр.
По словам Борреля, стороны также могут сотрудничать по международным делам, например, вокруг совместного всеобъемлющего плана действий относительно "ядерного" соглашения Ирана, мирного процесса на Ближнем Востоке, в возобновлении работы международного "квартета" по ближневосточному урегулированию и в приглашении к участию в этих усилиях новой Администрации США.
"Наше амбициозное "Зеленое соглашение" по борьбе с климатическими изменениями также предоставляет много возможностей для сотрудничества. Мы рассчитываем на Россию, чтобы добиться успеха на следующей (климатической) конференции в Глазго и сотрудничать над тем, чтобы создать новую среду, где потребление ископаемого топлива будет снижаться", - сказал Боррель.
Он особо подчеркнул, что такое сотрудничество между ЕС и Россией должно основываться на положениях Хельсинкского заключительного акта, на уважении к территориальной целостности и суверенитету государств, к правам человека и фундаментальным свободам.
"В этих рамках мы должны искать пространство для понимания и для развития взаимного доверия. Это цель моего визита. Это первый шаг. Разногласиля относительно нескольких вещей сохраняются, но мы должны посмотреть на те места, где мы можем найти согласие и сотрудничать", - добавил Боррель.
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деда походу реально хворый...
можно было еще и вширь до юга Африки, Лиссабон - Претория например.та и во всех направлениях от Лиссабона...
в Украине - 142. Но эпидемия - "это в Украине". Украинцев никуда не пускают (кроме как рабов на работу).
"Ассоциация союзов работодателей Словакии в связи с недостатком в стране вакцин против COVID-19 призвала правительство республики срочно зарегистрировать и предложить для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Растислав Махунка.
По словам Махунки, члены ассоциации с большой обеспокоенностью наблюдают за процессом вакцинации населения против COVID-19, который в последнее время значительно замедлился из-за недостаточного количества поставляемых в страну вакцин. В то же время, подчеркнул он, на рынке имеется российская вакцина "Спутник V", которая в клинических тестах показала высокую эффективность (91,6%), а при использовании она не нуждается в процессе глубокой заморозки."
(Прошу не рассматривать это как агитацию, только факты)
Во первых потому, что страна падающих спутников и глохнущих на параде танков, явно не способна произвести что-нибудь толковое. В лучшем случае эта "вакцина" окажеться безвредной водичкой, в худшем - опасным ядом. Но точно не лекарством.
Во вторых нам не с руки финансировать своего врага, который потратит наши же деньги на войну против нас.
В третьих стоит Украине купить хоть одну ампулу этой "вакцины", как это немедленно будет использовано в информационной войне против нас. На всех ваших каналах начнеться пропагандистский шабаш - мол хохлы приползли на коленках к Великой России моля о спасении от ковида. Эту тему Симоньяны, Кеосаяны и проиче Соловьевы будут обсасывать года три подряд.
выражу свое личное мнение . прививаться конечно же буду . но заливать в себя Новичек . пардон .Спутник нет . дурных нема
в целом я не против . это их дело . хотят пускай хоть щами хоть рассолом прививаются но исключительно в своем лепрозории
россия должна перестать быть империей и только когда она сосредоточится на других пунктах повестки дня, скучных, типа социальная политика, экология, транспорт, здравоохранение, культура, сельское хозяйство, образование - вот тогда в Евразии можно будет говорить о каких-то совместных пространствах. Оценочно - где-то к 2100-му году, не раньше.
_На их деньги людоеды убивают нас и других! Мрази и подельники.