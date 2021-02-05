В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров по международному соглашению
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Глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Рётген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.
Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
С точки зрения Рёттгена, "перерыв" следует использовать для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.
"Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики", - сказал Рёттген.
"Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - сказал он.
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Скажите, а не посоветует ли скоро нам Европа сотрудничать с Росией в области енергетики, когда по просьбе той самой Европы мы закроем свою последнюю АЕС и перейдем на *зельоную енергию* и европейские тарифы? Куда вы уроды нас тащите?
кацапам верить? - ну ха ха ха...
т.е. при ***** НИКОГДА!!!
Так что пусть мараторят
https://www.newsru.com/russia/05feb2021/veuve_kobzon.html
тогда иди уборщиком в супермаркет или в глово курьером. политика не твоё.