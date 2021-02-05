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В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров по международному соглашению

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Бундестаге предложили ввести мораторий на

Глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Рётген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

С точки зрения Рёттгена, "перерыв" следует использовать для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.

"Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики", - сказал Рёттген.

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"Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - сказал он.
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Топ комментарии
+10
...и за время действия моратория разбирайте его к чертям
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05.02.2021 15:25
+9
мораторий - ето хорошо, но если тока для того, шо бы с кацапми поболтать и получить от них гарантии, "что проект не будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы", то глупо и наивно.
кацапам верить? - ну ха ха ха...
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05.02.2021 15:28
+6
Бабу косатую в советчицы возьмите, будете и с трубой, и немецкой малороссией.
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05.02.2021 15:26
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...и за время действия моратория разбирайте его к чертям
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05.02.2021 15:25 Ответить
Удивительно, что до сих пор никто трубу не взорвал, это же как два пальца
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05.02.2021 19:28 Ответить
Бабу косатую в советчицы возьмите, будете и с трубой, и немецкой малороссией.
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05.02.2021 15:26 Ответить
"Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики", - сказал Рёттген
Скажите, а не посоветует ли скоро нам Европа сотрудничать с Росией в области енергетики, когда по просьбе той самой Европы мы закроем свою последнюю АЕС и перейдем на *зельоную енергию* и европейские тарифы? Куда вы уроды нас тащите?У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 3541У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 3541У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 3541
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05.02.2021 15:27 Ответить
мораторий - ето хорошо, но если тока для того, шо бы с кацапми поболтать и получить от них гарантии, "что проект не будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы", то глупо и наивно.
кацапам верить? - ну ха ха ха...
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05.02.2021 15:28 Ответить
Чтобы развеять эти опасения небходимо: освобождение Крыма, Донбаса, Навального и т.д. и т.п...
т.е. при ***** НИКОГДА!!!
Так что пусть мараторят У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 2789
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05.02.2021 18:26 Ответить
знову домовлятися з рашкою!?!?!!?!!? саме з ху.йловатою рашкою?!?!?!?
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05.02.2021 15:29 Ответить
Достраивайте. С такими крепкими хозяйственниками на расее скоро и газа не останется. Немцы смогут качать по этой трубе газ в расею. Американский. И арабский. Втридорога.
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05.02.2021 15:30 Ответить
Досить юлити. І так зрозуміло, що в цьому питанні інтереси ЄС не співпадають з інтересами піндосів. Тому хто б там що не казав, а цей газопровід буде добудовано.
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05.02.2021 15:30 Ответить
На слові "піндоси" вата спалилася...
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05.02.2021 16:21 Ответить
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 6193
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05.02.2021 15:36 Ответить
Даже Рентген уже Увидел, что это за проект.
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05.02.2021 15:44 Ответить
С рашкой не договариваться надо, а выжигать ее напалмом к херам
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05.02.2021 15:44 Ответить
в кругах высокопоставленных российских чиновников и госменеджеров стало традицией угощать вином, произведенным на собственных российских винодельнях, и дарить его по случаю. Это увлечение усилилось после присоединения Крыма в 2014 году, когда появилась возможность создавать собственные виноградники на участках, отобранных у украинских властей и бизнеса.
https://www.newsru.com/russia/05feb2021/veuve_kobzon.html
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05.02.2021 16:02 Ответить
ренген какие договоры и гарантии от орков? тебя дед бисмарк чему учил? бумаги не стоят те договора. тебя дебила будапештский не научил?
тогда иди уборщиком в супермаркет или в глово курьером. политика не твоё.
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05.02.2021 22:39 Ответить
Хе-хе! Сокира уже возле шеи а германские гномы все ровно думают о золоте!
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05.02.2021 23:07 Ответить
 
 