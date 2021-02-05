В конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Об этом Шмыгаль написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации обнародовал отчет относительно распределения вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX, и Украина в ближайшее время получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для медиков.
"Кроме того, уже в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 млн доз вакцины от компании AstraZeneca. Эта вакцина доказала свою эффективность и получила подтверждение качества от Европейского агентства по лекарственным средствам. Общий размер поставок вакцины от AstraZeneca может составить до 3,7 млн доз со сроком поставки до конца второго квартала этого года", - отметил Шмыгаль.
Шмыгаль отметил также, что важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах.
"Параллельно с контрактом в пределах COVAX и контрактом с Sinovac в размере 1,9 млн доз, Правительство ведет переговоры и с другими компаниями, о результатах которых будет сообщено в ближайшем времени", - добавил премьер.
Он также отметил, что план вакцинации в пять этапов уже готов, также подготовлены мобильные бригады, кабинеты прививки, холодовая цепь и вся необходимая инфраструктура для доставки и дистрибуции вакцины.
"Для Министерства здравоохранения поставлена задача до конца года обеспечить доступ к вакцине всем без исключения категориям граждан. Проведение безопасной вакцинации - это наш шанс вернуться к более привычной жизни уже в следующем году, а потому соответствующая кампания остается одним из ключевых приоритетов Правительства в этом году", - написал он.
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Тепер після публікацій в LANCET, багато хто дивиться в сторону російської вакцини. А те що закупили раніше, скидуватимуть країнам третього світу.
А тем кто старше что колоть будут?
AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими.
Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос, передает агентство Рейтер.
Он также надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы, при этом Пангалос отметил, что необходимо проводить больше исследований.
Англо-шведская AstraZeneca смогла создать рабочую вакцину с высокой эффективностью только после того, как им был передан один из компонентов российского Спутника V. (Волл Стрит Журнал)
Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.
Решит все хорошо продуманная организованная система массовой вакцинации с обязательным ведением национального реестра вакцинированных лиц (чтобы было нельзя, как сегодня) купить липовую правку за 500 грн). Но то такое.
Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg.
так что вы не торопитесь, все уже рассчитано. в течении 7 лет и вас привьют!