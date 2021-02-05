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В конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации обнародовал отчет относительно распределения вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX, и Украина в ближайшее время получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для медиков.

"Кроме того, уже в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 млн доз вакцины от компании AstraZeneca. Эта вакцина доказала свою эффективность и получила подтверждение качества от Европейского агентства по лекарственным средствам. Общий размер поставок вакцины от AstraZeneca может составить до 3,7 млн доз со сроком поставки до конца второго квартала этого года", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил также, что важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах.

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"Параллельно с контрактом в пределах COVAX и контрактом с Sinovac в размере 1,9 млн доз, Правительство ведет переговоры и с другими компаниями, о результатах которых будет сообщено в ближайшем времени", - добавил премьер.

Он также отметил, что план вакцинации в пять этапов уже готов, также подготовлены мобильные бригады, кабинеты прививки, холодовая цепь и вся необходимая инфраструктура для доставки и дистрибуции вакцины.

"Для Министерства здравоохранения поставлена ​​задача до конца года обеспечить доступ к вакцине всем без исключения категориям граждан. Проведение безопасной вакцинации - это наш шанс вернуться к более привычной жизни уже в следующем году, а потому соответствующая кампания остается одним из ключевых приоритетов Правительства в этом году", - написал он.

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Топ комментарии
+4
То обещали в начале февраля начать колоть теперь только поставки в конце февраля. Вы ждете видимо пока все лишьние скопытятся и пенсионный фонд можно будет тратить на дороги?
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05.02.2021 15:39
+2
С нетерпением ждём новости о переносе начала поставок на март...
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05.02.2021 15:34
+2
AstraZeneca основана на аденовирусе шимпанзе, и никакого отношения к "боярышнику" не имеет, кроме намерений исследований эффективности применения 2 вакцин вместе (в 2 дозах). Минусы вакцины: довольно низкая эффективность (относительно Pfizer и Moderna) 72% в среднем, не была протестирована на достаточном количестве лиц 65+, в результате её пока не одобрили к применению в ЕС для лиц 65+, колют только в Англии (типа и так сойдет, выбора что колоть - нет, т.к. дефицит вакцин). Короче средней паршивости.
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05.02.2021 16:04
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Ну звичайно....... В конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5521
Тепер після публікацій в LANCET, багато хто дивиться в сторону російської вакцини. А те що закупили раніше, скидуватимуть країнам третього світу.
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05.02.2021 15:28 Ответить
А вакцинировать с середины собиралися. Опять не срослося?
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05.02.2021 15:28 Ответить
якраз депутатам, міністрам, наближеним,членам родин...ну і ен тисяч простих лікарів отримають для реклами
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05.02.2021 15:29 Ответить
Єта вакцина рекомендована до 55 лет.
А тем кто старше что колоть будут?
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05.02.2021 15:31 Ответить
китайскую однако...
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05.02.2021 15:32 Ответить
В Германии до 64
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05.02.2021 15:35 Ответить
Купола У кінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3640
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05.02.2021 15:50 Ответить
С нетерпением ждём новости о переносе начала поставок на март...
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05.02.2021 15:34 Ответить
Это рос. вакцина под прикрытием.

AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими.

Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос, передает агентство Рейтер.

Он также надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы, при этом Пангалос отметил, что необходимо проводить больше исследований.
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05.02.2021 15:34 Ответить
НЕ совсем. Обе компании "AstraZeneca" и разработчики Спутника V использовали десятилетиями проверенную векторную технологию вызова иммунного ответа организма на вакцину, только разные прототипы генов. Только и всего. Кстати, вскоре выходят на рынок (заканчивается массовое тестирование) еще 5-7 вакцин по этой же технологии. Она доступна, многократно подтверждена, проверена. Неужто, все продались? Или научные знания во времена интернет распространяются мгновенно. Кроме Украины, разумеется, где нет (и не будет?) современный, хорошо оснащенных лабораторий, высокооплачиваемых своих, украинских специалистов.
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05.02.2021 15:39 Ответить
ну они со производителями спутника работают, но пока эффективность так и не поднялась 50-70%, хотя они и пишут средняя 70%.
Англо-шведская AstraZeneca смогла создать рабочую вакцину с высокой эффективностью только после того, как им был передан один из компонентов российского Спутника V. (Волл Стрит Журнал)
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05.02.2021 15:44 Ответить
Вполне возможно, в Европе сейчас немало фармацевтических компаний скупленных россиянами, Словения, Чехия, Словакия и не только, почти вся продукция идет на расею и Украину.
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05.02.2021 15:49 Ответить
Бред, в статье нет такого. AstraZeneca основана на аденовирусе шипанзе, и никакого отношения к "боярышнику" не имеет, кроме намерений исследований эффективности применения 2 вакцин сразу (в 2 дозах).
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05.02.2021 16:00 Ответить
две технологические платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы"

Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.
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05.02.2021 16:23 Ответить
"Похожи" не означает что они одинаковые. И совместимость компонентов тоже не изучена (никем).
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05.02.2021 16:31 Ответить
Бредни не рассказывай. Ничего не куда не добавляли, эффективность и так 72%, хотели провести Исследование на тему эффективности использования 2 разных вакцин вместе, но оно еще не началось даже.
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05.02.2021 16:38 Ответить
Если не будет цифровизована вся эта система вакцинации (признанная Европой, с доступом к БД из Евросоюза по каждому вакционированному), то все будет "коту под хвост".
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05.02.2021 15:35 Ответить
То обещали в начале февраля начать колоть теперь только поставки в конце февраля. Вы ждете видимо пока все лишьние скопытятся и пенсионный фонд можно будет тратить на дороги?
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05.02.2021 15:39 Ответить
Думаю, один-два месяца ничего не решат.
Решит все хорошо продуманная организованная система массовой вакцинации с обязательным ведением национального реестра вакцинированных лиц (чтобы было нельзя, как сегодня) купить липовую правку за 500 грн). Но то такое.
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05.02.2021 15:41 Ответить
ну Блумберг пишут и анализирует, что вакцинация от ковид займет 7 лет, по земному шару. охватив 75% населения.
Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg.

так что вы не торопитесь, все уже рассчитано. в течении 7 лет и вас привьют!
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05.02.2021 15:59 Ответить
AstraZeneca основана на аденовирусе шимпанзе, и никакого отношения к "боярышнику" не имеет, кроме намерений исследований эффективности применения 2 вакцин вместе (в 2 дозах). Минусы вакцины: довольно низкая эффективность (относительно Pfizer и Moderna) 72% в среднем, не была протестирована на достаточном количестве лиц 65+, в результате её пока не одобрили к применению в ЕС для лиц 65+, колют только в Англии (типа и так сойдет, выбора что колоть - нет, т.к. дефицит вакцин). Короче средней паршивости.
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05.02.2021 16:04 Ответить
Опять врёт эта политическая проститутка Шмаркач!!
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05.02.2021 16:29 Ответить
 
 