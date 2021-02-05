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Новости Общество
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Укрзализныця (2639) Омелян (712)

"Укрзализныця" тратит миллиарды на земельный налог и на перевозку льготников, так быть не может, - экс-министр инфраструктуры Омелян

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" платит миллиарды гривен земельного налога и не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки, чего нет ни в одной западной стране, ситуацию нужно менять.

 Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, "Укрзализныця" ежегодно платит миллиарды гривен налога на землю под железнодорожным полотном, и это является уникальным изобретением Украины, ведь такого налога не существует ни в одной стране мира.

"Есть стратегические компании, которые не могут платить стандартные налоги, потому что они выполняют в том числе и социальную функцию. Я напомню, что кроме того, что "Укрзализныця" вынуждена была заплатить почти 4 миллиарда (налога на землю, - ред.) в прошлом году, так она еще не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения, которые должны были поступить в том числе из местных бюджетов. Поэтому фактически это двойная нагрузка ", - пояснил Омелян.

По его мнению, центральная и местная власть вместе должны решить вопрос льготных пассажирских перевозок, от которых "Укрзализныця" терпит существенные убытки и судьбу налога на землю под железнодорожным полотном.

"Пассажирские перевозки являются дотационными. И должен быть совместный вклад со стороны городов, ОТГ, государства и "Укрзализныци" в развитие железнодорожного пассажирского сообщения. И тогда можно сконструировать формулу, или мы полностью отменяем земельный налог, или мы направляем его исключительно на модернизацию вагонов и пассажирских поездов, электричек, или мы находим другую формулировку. То есть, оставляем налог, но условно тогда софинансирование со стороны местных бюджетов и государства минимум 20 млрд гривен в год ", - предложил Омелян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. В свою очередь народный депутат Александр Скичко сообщал, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену этого налога.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныцю" необходимо освободить от уплаты налога на землю под железнодорожным полотном, чтобы компания могла направить эти средства на обновление значительно изношенного подвижного состава. В "Укрзализныце" отмечали, что за оплаченные 4,2 млрд грн земельного налога в 2019 году можно было бы купить 35 новых магистральных локомотивов.
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Топ комментарии
+5
Дайтє ім больше дєнєг(с) . . . . а може спершу хай перестануть красти? Чи може хай Ахметов почне платити нормальну ціну. . . . .а стоп . . .вже скільки років грабують і кожного року одне і те ж . . .
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05.02.2021 15:50
+3
Хочу тебе напомнить, кондомище, что "Укрзализныця" не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения твоя зарплата за никуянеделание 7.5 ляма. *****, урод, ни где не жмет, нет? Тебе только льготники мешают???
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05.02.2021 16:19
+2
"... не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки"
Зато круто поднимает цены на билеты, а условия сохранены прежние. Летом ехал в купе до Днепра. Ни одного кондиционера не было. НИ ОД-НО-ГО! Окна запечатаны, так как вагоны должны были быть уже оборудованы кондиционерами.
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05.02.2021 15:47
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Чому не робив цього коли був при владі ???)))
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05.02.2021 15:44 Ответить
"... не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки"
Зато круто поднимает цены на билеты, а условия сохранены прежние. Летом ехал в купе до Днепра. Ни одного кондиционера не было. НИ ОД-НО-ГО! Окна запечатаны, так как вагоны должны были быть уже оборудованы кондиционерами.
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05.02.2021 15:47 Ответить
Правильно. Землю под полотном продать, льготников на мясокомбинат. Ато ишь ты удумали иждивенцы
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05.02.2021 15:48 Ответить
Льготников расстрелять, землю отобрать
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05.02.2021 15:50 Ответить
Дайтє ім больше дєнєг(с) . . . . а може спершу хай перестануть красти? Чи може хай Ахметов почне платити нормальну ціну. . . . .а стоп . . .вже скільки років грабують і кожного року одне і те ж . . .
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05.02.2021 15:50 Ответить
Экс))))
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05.02.2021 15:54 Ответить
Кстати тоже заметил что екс-министр которого поперли продолжает там что то поп***здывать из под лавки. Улыбает что прошлая мародерская власть требует поднять налоги и тарифы а потом будут визжать сабирайтесь на Майдан будем снасить ЗЕ который паднял тарифы
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05.02.2021 16:01 Ответить
Та да АТОшник має аж один раз на рік два проїзда і то з 50% знижкою.
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05.02.2021 16:01 Ответить
мова йде про приміські потяги забиті пенсіонерами
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05.02.2021 16:05 Ответить
Мова йде про пільговиків! На чому добратись до лікарні пенсіонеру наприклад з Перечина до Ужгорода??
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05.02.2021 16:09 Ответить
Популізм, халява і люмпєни нас *********.
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05.02.2021 16:04 Ответить
Але чомусь військовий з усіма преміальними отримує близько 11 тис.грн. це солдат, а подеякі непотріби в набрадах отримують по 400 тис грн. Ні за що
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05.02.2021 16:07 Ответить
Самі собі спочатку зроблять гемор , а потім думають, у нас не держава а дурдом
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05.02.2021 16:16 Ответить
Хочу тебе напомнить, кондомище, что "Укрзализныця" не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения твоя зарплата за никуянеделание 7.5 ляма. *****, урод, ни где не жмет, нет? Тебе только льготники мешают???
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05.02.2021 16:19 Ответить
Оці всі пільги для пєнсіАнєрів це чисто коммуняцько-совдеповска фішка. З цієї статті крадуться гроші, ніхто не контролює скільки їзде тих пенсіонерів. Добавте людям по 200 грн на проїхзд до пенсії і ніяких пільг. Люди тільки спасибі скажуть.
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05.02.2021 16:37 Ответить
В карманах руководства УЗ ежегодно растворяются миллиарды. Так жить можно? Очевидно такой вопрос Омельяну не приходил в голову.
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05.02.2021 16:44 Ответить
 
 