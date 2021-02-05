"Укрзализныця" тратит миллиарды на земельный налог и на перевозку льготников, так быть не может, - экс-министр инфраструктуры Омелян

"Укрзализныця" платит миллиарды гривен земельного налога и не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки, чего нет ни в одной западной стране, ситуацию нужно менять.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



По его словам, "Укрзализныця" ежегодно платит миллиарды гривен налога на землю под железнодорожным полотном, и это является уникальным изобретением Украины, ведь такого налога не существует ни в одной стране мира.



"Есть стратегические компании, которые не могут платить стандартные налоги, потому что они выполняют в том числе и социальную функцию. Я напомню, что кроме того, что "Укрзализныця" вынуждена была заплатить почти 4 миллиарда (налога на землю, - ред.) в прошлом году, так она еще не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения, которые должны были поступить в том числе из местных бюджетов. Поэтому фактически это двойная нагрузка ", - пояснил Омелян.



По его мнению, центральная и местная власть вместе должны решить вопрос льготных пассажирских перевозок, от которых "Укрзализныця" терпит существенные убытки и судьбу налога на землю под железнодорожным полотном.



"Пассажирские перевозки являются дотационными. И должен быть совместный вклад со стороны городов, ОТГ, государства и "Укрзализныци" в развитие железнодорожного пассажирского сообщения. И тогда можно сконструировать формулу, или мы полностью отменяем земельный налог, или мы направляем его исключительно на модернизацию вагонов и пассажирских поездов, электричек, или мы находим другую формулировку. То есть, оставляем налог, но условно тогда софинансирование со стороны местных бюджетов и государства минимум 20 млрд гривен в год ", - предложил Омелян.



Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. В свою очередь народный депутат Александр Скичко сообщал, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену этого налога.



В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныцю" необходимо освободить от уплаты налога на землю под железнодорожным полотном, чтобы компания могла направить эти средства на обновление значительно изношенного подвижного состава. В "Укрзализныце" отмечали, что за оплаченные 4,2 млрд грн земельного налога в 2019 году можно было бы купить 35 новых магистральных локомотивов.