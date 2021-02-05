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В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторного заражения коронавирусом, – Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторного заражения коронавирусом, – Степанов

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал чиновник.

По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Степанов также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

Также читайте: Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Невже в одного мене не виникло б відчуття жалю якби цього дурника хто-небудь повісив за ногу?
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05.02.2021 16:01
+3
Так нет никакого лечения от короны. Вообще нет. Вот совсем никакого. Врачи в больницах сейчас борются не с вирусом, а только с его последствиями. Собственный иммунитет важен в любом случае.
80% всей популяции людей пожизненно заражены вирусом человеческого герпеса, болеют им тысячи, умирают от болезни единицы. Так будет и здесь, пройдет 5-10 лет и человечество приспособится к существованию ещё одного возбудителя..А кто не приспособится, тот вымрет, именно так работает эволюция. Пока население Земли растет, пофиг на эпидемии.
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05.02.2021 16:35
+2
Да неужели. А то что тесты дают правдивый результат 50 на 50 даже не учитываем.
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05.02.2021 16:02
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Невже в одного мене не виникло б відчуття жалю якби цього дурника хто-небудь повісив за ногу?
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05.02.2021 16:01 Ответить
Да неужели. А то что тесты дают правдивый результат 50 на 50 даже не учитываем.
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05.02.2021 16:02 Ответить
Клинически подтвержденные случаи повторного заболевания - это не когда два раза сделали тесты и два раза они оказались положительными. Нет, это когда человек заболел, у него появились характерные симптомы, ему сделали тест, он был положительным, потом ему ещё сделали несколько тестов, они все были положительные, наблюдали течение болезни, потом симптомы пропали, сделали ещё тесты, они были отрицательны и человека признали выздоровевшим. А через полгода этот процесс повторился один в один. Вот только тогда это клинически подтвержденные случаи повторного заболевания. А людей, которые заболели дважды, на самом деле больше, гораздо больше. Да, собственно, а почему должно быть иначе? Есть группа инфекций, которые дают устойчивый пожизненный иммунитет, а есть другая группа, которая дает только временный. В борьбе с первой группой задействуется один биохимический механизм в организме, в борьбе со второй - совсем другой, который просто физически не состоянии быть длительным. Мы просто опытным путем выяснили, что данный коронавирус относится ко второй группе, как и грипп, кстати. Зачем это пытаться отрицать, мне непонятно.
Защитная реакция психики по женскому типу?
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05.02.2021 16:17 Ответить
Нет, не защитная реакция женщины, а жесткая логика и жизненный опыт. Вот к примеру Ваше утверждение.
Да, собственно, а почему должно быть иначе? Есть группа инфекций, которые дают устойчивый пожизненный иммунитет, а есть другая группа, которая дает только временный.

Вызывает вопрос - на сколько временный? Месяц, неделя, день? Может полгода, может сколько? Вы готовы ответить на сколько временный иммунитет вызывает у переболевшего вирус ковида? Если это так. Если это временный, то почему у большинства людей он не проявился повторно? Он временный только для определенной группы людей или таки временный для всех?
Теперь отностительно тестов. А вы абсолютно не допускаете, что человек болел совсем не короной первый раз? Может это был один из штаммов гриппа или какой другой вирус? Вы готовы стопроцентно утверждать, что тест на COVID 19 не дает положительный результат на другие штаммы вирусов? Или все вирусы разбежались когда корона появилась? Вообще-то уже говорилось в прессе что тест на коронавирус может быть ошибочным приблизительно на 20% в сторону "НЕТ", когда он на самом деле есть, и на более 30% в сторону "ЕСТЬ" когда его на самом деле нет.
И если бы вирус ковид давал только временный иммунитет переболевшему, то тогда по логике вещей большая часть тех кто переболел должна была заразиться повторно. Чего покуда не наблюдается. И если взять эти 600 повторных случаев ко всему количеству тестируемых, то получим ничтожно малый процент, объяснимый даже не погрешностью тестов, а даже тупо человеческим фактором бабушки/девушки из лаборатории. Или Вы считаете что там роботы работают и не ошибаются?
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05.02.2021 18:13 Ответить
Отвечаю по тексту:
1. Временный - это значит от трех месяцев до года. С медианой в районе полугода.
2. Не проявляется массово, потому что нет условий. В США, к примеру, где подвижность населения существенно выше, а бытовые привычки не способствуют общей гигиене, заболевших повторно десятки тысяч.
3. Допускаю, что человек мог болеть не короной. Сын моей знакомой ученый-вирусолог, он утверждает, что у нас ходит две болезни одновременно, MERS-Cov и COVID-19. Опять же, с его слов, тесты будут реагировать на оба вируса абсолютно одинаково. Но вот публично выступить с подобной информацией он отказывается, поскольку он уехал в Германию, а в Украине вообще нет ни одной лаборатории, которая может идентифицировать разные штаммы одного вируса или разные виды одной группы вирусов. Говорит, мол это противоречит научной этике. Так что верить его словам, (да ещё и с моих слов, может я всё переврал) или нет - дело сугубо добровольное.
4. по поводу ошибочности теста - для того и делают несколько последовательных тестов с интервалом в несколько дней. Три теста дают погрешность в районе 5% и это вполне нормальная погрешность.
5. По поводу "бабушки/девушки из лаборатории" - нет, такое маловероятно. Потому что сама методика регистрации заболевших у нас чуток другая. Человек должен дважды обратиться в органы здравоохранения с симптомами заболевания. А не получить дважды положительные тесты. Мой родич, работающий полицейским, нынче за наш счет, в смысле украинских налогоплательщиков, делает тесты каждую неделю. С июня месяца. И у него за это время дважды были положительные тесты. Но он не считается заболевшим. Ни разу. Потому что никаких других симптомов не было.
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05.02.2021 22:33 Ответить
Оппонирую по тексту:
1. Временный от трех месяцев до года. Это о чем вообще, если к примеру действие вакцины позиционируют от полугода до трех лет, но это не точно. В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 9049
2. Можно пожалуйста ссылку о десятках тысяч повторно зараженных в Америке.
3. Все ясно. Когда начинают флуд о научных этиках и т.д., извините у меня ответ один - точно никто ничего сказать не может. Равно как и ответить за свои слова. Нет базы практической на чем свой ответ можно было бы однозначно обосновать и доказать. Делаем вывод - ниочем.
4. Три теста у нас в основном не делают. Максимум два. Чаще экспресс и затем ПЦР. Что вообще можно считать за один тест.
5. Эта чейта? Если тест стопроцентно валидный? Если так то он однозначно заражен и является носителем. Не смотря на то, что симптомов заболевания нет. И по логике вещей должен быть изолирован.
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05.02.2021 22:52 Ответить
1. Вот через три года и посмотрим. Опять таки, мой знакомый вирусолог весьма скептично относится к "три года" вот вообще. И начинает скатываться в "заговор фармакологов". Странно, но я больше верю ему, чем не верю.
2. читал на Science. Cсылку повторно найти не могу, там часть статей видна только в рубрике "Новости" и при пропадании оттуда прочитать их можно только по подписке.
3. Я именно это и сказал - твердых доказательств нет, поэтому зачем плодить сущности без необходимости?
4. Вообще-то нет, по протоколу тестов должно быть минимум 4. А если ты лежишь в больнице с симптомами, то их делают раз в неделю до тех пор, пока ты не умрешь или тесты не покажут отрицательный результат. Или тебя просто не выпрут домой "типа долечиваться". Те,кто сдал тест, получил положительный результат и не попал в больницу, у нас даже в официальную статистику заболевших попадают очень даже нечасто.
5. о-о-о, да ты в какой стране то живешь? Заболевший короной на работе коп получает доп. выплаты. Угадай в какую игру там играет начальство, "давать всем заболевшим выплаты", или "попридержать деньги, они могут понадобиться для иных целей"? Да там вообще, если ты не умираешь, ты здоров. Держись от госслужащих подальше. Это дельный совет.
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05.02.2021 23:13 Ответить
Ну продолжим также попунктово В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 830 :
1. Лично сугубо мое ИМХО, что через три года о ковиде забудут вообще как о том, что когда либо было. Безосновательное утверждение? Да. Возможно. Не претендую как говорится на абсолютную правоту. Посмотрим. В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 451
2. В этом случае имею полное право считать что повторно зараженные в Америке как таковые отсутствуют полностью. Иных доказательств покуда не имеем. Все остальное конспирология. В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 451
3. Вывод аналогичен пункту 2. Сорри.
4. Честно говоря подобное читаю впервые и только от вас. Обычно для определения заражения экспресс тест и ПЦР для подтверждения, если экспресс тест дал положительный результат.
5. Ноу комментс. Фейспалм. Бабло рулит. Человеческие жизни ничто.
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05.02.2021 23:35 Ответить
1. Про три года полностью согласен. Думаю, что за два года максимум эпидемия сама собой угаснет, зато туча народа нацепит себе медалек "спасение утопающих". Думаю, продавцы вакцин об этом тоже знают, и следуют знаменитому "или ишак сдохнет, или падишах..."
2. Работать с информацией надо уметь. Как и выделять на это время и силы. Проще всего скулить "ты мне ничего в зубах не принес, и в рот не положил". Ну нет, так нет, я не пророк, чтобы в мои слова верили, мне как-то пофиг.
3. Так "таки да, или таки нет"? (с)
4. Не знаю, как везде, вернее знаю, уверен что везде по разному. Я про то, как должно быть. И в больницах Киева этого хоть иногда придерживаются.
5. А то. Поэтому когда ковидоконспирологи заявляют о том, что типа всех заболевших от чего угодно в ковидные записывают, чтобы статистику нагнать, они очень сильно напоминают секту плоскоземельщиков. Неудобный факт состоит в том, что почти никому не выгоден рост числа заболевших короной, но зато есть туча народу, которая прикладывает все усилия, чтобы эту статистику преуменьшить. Во главе с министром Степановым.
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05.02.2021 23:49 Ответить
По п. 2 - обычно тот кто сказал А должен быть готовым подтвердить это сказав Я. Отправлять оппонента в далекое эротическое путешествие по инету как-то не комильфо, согласитесь. В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1354
По п.3 скорее таки нет чем таки да, что таки тесты скорее игра в рулетку чем что либо определенное.
По пункту 4 откуда сведения, что в больницах Киева таки придерживаются? Или опять цитирую "твердых доказательств нет" В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4444
По п.5 вообще не согласен. Если есть какие либо доплаты медикам, зависящие от числа инфицированных с кем они работают, то уверен на 100500 процентов что они это используют. И что занижать показания по ковид больным им не выгодно.
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06.02.2021 00:05 Ответить
по пункту 4 - по личному опыту и наблюдениям.
5. Медикам сушат и парят мозги за ковид так, что им проще сказать "ничего не было". Это инфа 100% от первоисточников. И их у меня много. Ты опять о доплатах? Прочитав про то, как дела у ментов, ты не подумал о том, как обстоят дела у медиков? Особенно с учетом того, что даже те выплаты, которые уже даже официально должны быть выплачены, задерживают на 2-3 месяца? Не? Ничего не напоминает? Ну тогда прочти мой пост про копов ещё раз.
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06.02.2021 00:47 Ответить
Защитная реакция психики по зеленскому типу?
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05.02.2021 19:08 Ответить
Вас клинит на счет зеленского? Пичаль...
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05.02.2021 22:53 Ответить
мне на зеленского пох.

пичаль у 73% - зе, ты же обещаль...
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06.02.2021 06:01 Ответить
Не обманывайте себя. Большинство из этих 73% не настолько наивны и тупы как бы Вам хотелось бы видеть. И в отличие от адептов сивочелого реформатора кумиров себе не создают. Так что у большинства из них никакой печали - маєм те шо маєм. И соответственные выводы уже сделали.
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06.02.2021 14:14 Ответить
...а тріпером?
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05.02.2021 16:05 Ответить
Это не вирус, это бактерия. И ей можно заражаться хоть каждые три недели. Именно столько проходит от начала заболевания, до проявления симптомов, лечения и выздоровления. Против неё пока ещё действуют некоторые антибиотики, так что пока этим процессом можно развлекаться некоторое время. Но вот ранее широко применявшийся азитромицин уже не действует совсем, инфекция научилась с ним бороться.
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05.02.2021 16:26 Ответить
Энциклопедические познания в сфере лечения и профилактики венерических заболеваний при полном отсутствии чувства юмора говорит о тяжело прожитой жизни...
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05.02.2021 16:42 Ответить
Или о медицинском образовании
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05.02.2021 19:00 Ответить
Или o большoм количестве медиков в друзьях и знакомых. Вы никогда не пробовали пить или есть шашлыки на природе в компании хирурга, вирусолога и кардиолога?
Впрочем, аналогичная фигня происходит, когда в одну компанию попадают два сисадмина. Или пару фанатов автомобилей какой-то одной марки
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05.02.2021 22:38 Ответить
Почему о "тяжело"? Всякое было, но на то, что жизнь тяжелая была, не жалуюсь.
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05.02.2021 22:34 Ответить
А что тебе с того, Степанов? Отката все равно с них не получишь.
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05.02.2021 16:05 Ответить
Что только подтверждает мнение наших, украинских, вирусологов-инфекционистов со стажем, что то лечение лишь ослабило вирус в организме, а при подходящих условиях, он снова взял свое. Единственное 100% лекарство от ковида - собственный иммунитет.
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05.02.2021 16:10 Ответить
Так нет никакого лечения от короны. Вообще нет. Вот совсем никакого. Врачи в больницах сейчас борются не с вирусом, а только с его последствиями. Собственный иммунитет важен в любом случае.
80% всей популяции людей пожизненно заражены вирусом человеческого герпеса, болеют им тысячи, умирают от болезни единицы. Так будет и здесь, пройдет 5-10 лет и человечество приспособится к существованию ещё одного возбудителя..А кто не приспособится, тот вымрет, именно так работает эволюция. Пока население Земли растет, пофиг на эпидемии.
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05.02.2021 16:35 Ответить
а маски всеодно не носять
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05.02.2021 16:11 Ответить
Тебе б, дружок, алюминиевая кастрюлька не помешал на головке. Она у тебя слабая, а защита единственной извилины от космического излучения тебе жизненно необходима.
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05.02.2021 16:18 Ответить
Так дай свою, чи зняти неможешь.
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05.02.2021 16:27 Ответить
Я дурачков ресурсами не обеспечиваю.
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05.02.2021 16:44 Ответить
Ох і ресурси в тебе.
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05.02.2021 16:54 Ответить
все кастрюльки на голове у Лизы богуцкой
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06.02.2021 06:32 Ответить
Так те, кто маски носят, заболевают чаще остальных. Я маску в АТБ и на почте одеваю, если что.
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05.02.2021 17:18 Ответить
Користуйся електронною поштою і не ходи в АТБ магазин бомжів. А маску носи правильно, 100 років проживешь.
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05.02.2021 17:20 Ответить
Зачем Вы так об АТБ. И, если не секрет, Вы в каких элитных магазинах таретесь? В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1404
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05.02.2021 23:39 Ответить
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·
4 чУвесь #трагізм #зевлади в одній картинці
В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 7402
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05.02.2021 16:25 Ответить
Ну с аутсайдерами ясно. Кто впереди планеты то всей по вакцинации? И с каким числом вакцинированных? В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 2363 Или страшные фуфло-картинки легче постить? В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 2363
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05.02.2021 23:37 Ответить
По картинке не видно, кто впереди? И с каким числом?
Докажи, что картинка - фуфло!
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06.02.2021 00:58 Ответить
Ахах. Картинка фуфло уже по двум причинам. Во-первых клик по ней не ведет на сайт с данной офф информацией. Во-вторых в графике на картинке берется абсолютное число вакцинированных, а не процент к общей численности населения. Посему картинка ОТФОТОШОПЛЕННОЕ ФУФЛОООООО!!!!! В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 6643 В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 6643 В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 6643
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06.02.2021 01:03 Ответить
Во-первых, на данном сайте клик по любой картинке с форума никуда не ведет.
Во вторых, нуль он при любом количестве населения - нуль, и в бесконечное число раз меньше любой цифры.
То есть, аргументы абсолютно фуфловые. Гнать ФУФЛО в надежде защитить зельца, мягко говоря, некрасиво, сколько бы смайликов ни совать.
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06.02.2021 01:30 Ответить
Да мне чего его защищать. Он мне ни кум, ни сват, ни брат. Оказался на поверку фуфлометом не лучше сивочелого барыги. А относительно вакцинации у меня вообще свое видение. Как по мне то этот самый нуль скорее в плюс чем в минус в данной ситуации с вакцинами. А под картинкой никто на этом сайте никто не запрещает ИМХО линк на сайт разместить. Ну то такое....
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06.02.2021 01:53 Ответить
Міністр Шкарпєт (Стєпанов в міру), взагалі з катушок з'їхав. Лепече, як несповна розуму.
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05.02.2021 17:11 Ответить
Був раза три,ну повний НОЛЬ. Сільпо і Новас будуть краще.
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06.02.2021 00:15 Ответить
 
 