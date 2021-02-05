В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторного заражения коронавирусом, – Степанов
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В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал чиновник.
По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.
Степанов также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.
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+4 Сергей Антипов 51ab8969
показать весь комментарий05.02.2021 16:01
+3 Cheba AtWork
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Защитная реакция психики по женскому типу?
Да, собственно, а почему должно быть иначе? Есть группа инфекций, которые дают устойчивый пожизненный иммунитет, а есть другая группа, которая дает только временный.
Вызывает вопрос - на сколько временный? Месяц, неделя, день? Может полгода, может сколько? Вы готовы ответить на сколько временный иммунитет вызывает у переболевшего вирус ковида? Если это так. Если это временный, то почему у большинства людей он не проявился повторно? Он временный только для определенной группы людей или таки временный для всех?
Теперь отностительно тестов. А вы абсолютно не допускаете, что человек болел совсем не короной первый раз? Может это был один из штаммов гриппа или какой другой вирус? Вы готовы стопроцентно утверждать, что тест на COVID 19 не дает положительный результат на другие штаммы вирусов? Или все вирусы разбежались когда корона появилась? Вообще-то уже говорилось в прессе что тест на коронавирус может быть ошибочным приблизительно на 20% в сторону "НЕТ", когда он на самом деле есть, и на более 30% в сторону "ЕСТЬ" когда его на самом деле нет.
И если бы вирус ковид давал только временный иммунитет переболевшему, то тогда по логике вещей большая часть тех кто переболел должна была заразиться повторно. Чего покуда не наблюдается. И если взять эти 600 повторных случаев ко всему количеству тестируемых, то получим ничтожно малый процент, объяснимый даже не погрешностью тестов, а даже тупо человеческим фактором бабушки/девушки из лаборатории. Или Вы считаете что там роботы работают и не ошибаются?
1. Временный - это значит от трех месяцев до года. С медианой в районе полугода.
2. Не проявляется массово, потому что нет условий. В США, к примеру, где подвижность населения существенно выше, а бытовые привычки не способствуют общей гигиене, заболевших повторно десятки тысяч.
3. Допускаю, что человек мог болеть не короной. Сын моей знакомой ученый-вирусолог, он утверждает, что у нас ходит две болезни одновременно, MERS-Cov и COVID-19. Опять же, с его слов, тесты будут реагировать на оба вируса абсолютно одинаково. Но вот публично выступить с подобной информацией он отказывается, поскольку он уехал в Германию, а в Украине вообще нет ни одной лаборатории, которая может идентифицировать разные штаммы одного вируса или разные виды одной группы вирусов. Говорит, мол это противоречит научной этике. Так что верить его словам, (да ещё и с моих слов, может я всё переврал) или нет - дело сугубо добровольное.
4. по поводу ошибочности теста - для того и делают несколько последовательных тестов с интервалом в несколько дней. Три теста дают погрешность в районе 5% и это вполне нормальная погрешность.
5. По поводу "бабушки/девушки из лаборатории" - нет, такое маловероятно. Потому что сама методика регистрации заболевших у нас чуток другая. Человек должен дважды обратиться в органы здравоохранения с симптомами заболевания. А не получить дважды положительные тесты. Мой родич, работающий полицейским, нынче за наш счет, в смысле украинских налогоплательщиков, делает тесты каждую неделю. С июня месяца. И у него за это время дважды были положительные тесты. Но он не считается заболевшим. Ни разу. Потому что никаких других симптомов не было.
1. Временный от трех месяцев до года. Это о чем вообще, если к примеру действие вакцины позиционируют от полугода до трех лет, но это не точно.
2. Можно пожалуйста ссылку о десятках тысяч повторно зараженных в Америке.
3. Все ясно. Когда начинают флуд о научных этиках и т.д., извините у меня ответ один - точно никто ничего сказать не может. Равно как и ответить за свои слова. Нет базы практической на чем свой ответ можно было бы однозначно обосновать и доказать. Делаем вывод - ниочем.
4. Три теста у нас в основном не делают. Максимум два. Чаще экспресс и затем ПЦР. Что вообще можно считать за один тест.
5. Эта чейта? Если тест стопроцентно валидный? Если так то он однозначно заражен и является носителем. Не смотря на то, что симптомов заболевания нет. И по логике вещей должен быть изолирован.
2. читал на Science. Cсылку повторно найти не могу, там часть статей видна только в рубрике "Новости" и при пропадании оттуда прочитать их можно только по подписке.
3. Я именно это и сказал - твердых доказательств нет, поэтому зачем плодить сущности без необходимости?
4. Вообще-то нет, по протоколу тестов должно быть минимум 4. А если ты лежишь в больнице с симптомами, то их делают раз в неделю до тех пор, пока ты не умрешь или тесты не покажут отрицательный результат. Или тебя просто не выпрут домой "типа долечиваться". Те,кто сдал тест, получил положительный результат и не попал в больницу, у нас даже в официальную статистику заболевших попадают очень даже нечасто.
5. о-о-о, да ты в какой стране то живешь? Заболевший короной на работе коп получает доп. выплаты. Угадай в какую игру там играет начальство, "давать всем заболевшим выплаты", или "попридержать деньги, они могут понадобиться для иных целей"? Да там вообще, если ты не умираешь, ты здоров. Держись от госслужащих подальше. Это дельный совет.
1. Лично сугубо мое ИМХО, что через три года о ковиде забудут вообще как о том, что когда либо было. Безосновательное утверждение? Да. Возможно. Не претендую как говорится на абсолютную правоту. Посмотрим.
2. В этом случае имею полное право считать что повторно зараженные в Америке как таковые отсутствуют полностью. Иных доказательств покуда не имеем. Все остальное конспирология.
3. Вывод аналогичен пункту 2. Сорри.
4. Честно говоря подобное читаю впервые и только от вас. Обычно для определения заражения экспресс тест и ПЦР для подтверждения, если экспресс тест дал положительный результат.
5. Ноу комментс. Фейспалм. Бабло рулит. Человеческие жизни ничто.
2. Работать с информацией надо уметь. Как и выделять на это время и силы. Проще всего скулить "ты мне ничего в зубах не принес, и в рот не положил". Ну нет, так нет, я не пророк, чтобы в мои слова верили, мне как-то пофиг.
3. Так "таки да, или таки нет"? (с)
4. Не знаю, как везде, вернее знаю, уверен что везде по разному. Я про то, как должно быть. И в больницах Киева этого хоть иногда придерживаются.
5. А то. Поэтому когда ковидоконспирологи заявляют о том, что типа всех заболевших от чего угодно в ковидные записывают, чтобы статистику нагнать, они очень сильно напоминают секту плоскоземельщиков. Неудобный факт состоит в том, что почти никому не выгоден рост числа заболевших короной, но зато есть туча народу, которая прикладывает все усилия, чтобы эту статистику преуменьшить. Во главе с министром Степановым.
По п.3 скорее таки нет чем таки да, что таки тесты скорее игра в рулетку чем что либо определенное.
По пункту 4 откуда сведения, что в больницах Киева таки придерживаются? Или опять цитирую "твердых доказательств нет"
По п.5 вообще не согласен. Если есть какие либо доплаты медикам, зависящие от числа инфицированных с кем они работают, то уверен на 100500 процентов что они это используют. И что занижать показания по ковид больным им не выгодно.
5. Медикам сушат и парят мозги за ковид так, что им проще сказать "ничего не было". Это инфа 100% от первоисточников. И их у меня много. Ты опять о доплатах? Прочитав про то, как дела у ментов, ты не подумал о том, как обстоят дела у медиков? Особенно с учетом того, что даже те выплаты, которые уже даже официально должны быть выплачены, задерживают на 2-3 месяца? Не? Ничего не напоминает? Ну тогда прочти мой пост про копов ещё раз.
пичаль у 73% - зе, ты же обещаль...
Впрочем, аналогичная фигня происходит, когда в одну компанию попадают два сисадмина. Или пару фанатов автомобилей какой-то одной марки
80% всей популяции людей пожизненно заражены вирусом человеческого герпеса, болеют им тысячи, умирают от болезни единицы. Так будет и здесь, пройдет 5-10 лет и человечество приспособится к существованию ещё одного возбудителя..А кто не приспособится, тот вымрет, именно так работает эволюция. Пока население Земли растет, пофиг на эпидемии.
@ukrainesinger
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4 чУвесь #трагізм #зевлади в одній картинці
Докажи, что картинка - фуфло!
Во вторых, нуль он при любом количестве населения - нуль, и в бесконечное число раз меньше любой цифры.
То есть, аргументы абсолютно фуфловые. Гнать ФУФЛО в надежде защитить зельца, мягко говоря, некрасиво, сколько бы смайликов ни совать.