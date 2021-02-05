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Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк

Сейчас лучшее время для украинской власти и для президента Украины - выйти с инициативой, с призывом к Европе и миру, как бороться с дезинформацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что когда семь лет назад Россия напала на Украину, она напала на весь демократический мир: "Годами Россия врет о "зеленых человечках в Крыму, о том, как произошел захват Донецка и Луганска".

Он подчеркнул, что Кремль также вмешивался в выборы в США и американо-украинские отношения, "когда начал массированную кампанию против президента Соединенных Штатов Байдена".

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По словам экс-премьера, цель России - подорвать доверие: "У них нет цели просто сформировать свою повестку дня. В них цель - уничтожить повестку дня для мира и для Европы. Поэтому у нас нет времени ждать".

"Потом, когда мозги уже прошиты пропагандистской машиной, можно даже выборы в Донецке и Луганске проводить. Разумеется, чем они закончатся. Это не выборы. Это будет уже выбор, который был решен в Кремле", - подчеркнул он.

Яценюк считает, что Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой. Украина должна обратиться в ООН, в ОБСЕ "с конкретным планом по борьбе с пропагандой, дезинформацией, фейками, различными заговорами и злоупотреблениями со стороны не средств массовой информации, а средств массового инфицирования населения".

"Президент Зеленский знает, как работает телевидение. И если он начнет этот процесс, у Украины есть все шансы не просто возглавить эту борьбу, а выиграть борьбу против дезинформации, лжи и кремлевской российской пропаганды", - подчеркнул Яценюк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Благодаря пропаганде и дезинформации он стал президентом...
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05.02.2021 16:34
+5
в нас він очолює ту саму дезінформацію, і лише коли держдеп починає яйки в лещата заносити- тоді починається рух в зворотню сторону
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05.02.2021 16:29
+5
Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7819
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05.02.2021 16:36
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в нас він очолює ту саму дезінформацію, і лише коли держдеп починає яйки в лещата заносити- тоді починається рух в зворотню сторону
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05.02.2021 16:29 Ответить
Благодаря пропаганде и дезинформации он стал президентом...
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05.02.2021 16:34 Ответить
ФСБ РФ вікорістовує українські ресурси для дестабілізації ситуации в Україні всіма можливими засобами. Мільйони доларів в рік витрачають спецслужби РФ, щоб створювати в Україні керований з Кремля хаос і повернути Україну в «комуністичне стійло» і «Тайговий союз» і, таким чином, Путін має намір «закрити українське питання».
Присутність правди в російських ЗМІ навіть не мається на увазі. Безмежна за цинізмом брехня стала нормою життя православних росіян. У російських новинах показали прибуття індійського потягу на столичний вокзал Нью-Делі.Дахи вагонів були обліплені пасажирами з баулами. Жінки одягнені в сарі. Це традиційний жіночий одяг на Індійському субконтиненті.
Російський диктор Дмитро Кисельов при цьому коментує картинку: «Біженці з фашистською України продовжують прибувати в Ростов на Дону».
Щоб підтримати окупацію Криму авторитетними прізвищами, діти батька брехні використовують імена навіть небіжчиків. У списку: «На підтримку позиції президента В. Путіна по Україні і Криму» під номером 469 було внесено прізвище заслуженого художника Росії В.Є. Цигаля, який помер дев'ять років назад до окупац ії Крима. Коли перестав включати зомбоящик, став спокійно спати, з'явився апетит, частіше тепер посміхаюсь і краще виглядаю.
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05.02.2021 16:59 Ответить
Внимание! Увага! Attention! В комментариях на этой странице преобладают руськоясычные, лишнехромосомные «повара обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет им 11 руплей 80 копеек. В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить ордынцев и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Путинская система, по которой «промывают мозги» россиян Средства Массовой Дезинформации из Залесья работает так: на Ютубе или на Фейсбуке помещается абсолютная ложь с фотографиями и видео, как это было с фейком ФСБ, что, якобы «Петр Порошенко (пятый президент Украины) зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома родного брата и съел его «Сникерс» или вброс журналистов «ЛАЙНОНЬЮС», о «мальчике в трусиках, прибитом «карателями» к дереву в Славянске».
Присутствие правды в российских СМИ даже не подразумевается. Беспредельная по цинизму ложь стала нормой жизни православных россиян. В российских новостях показали прибытие индийского поезда на столичный вокзал Нью-Дели. Крыши вагонов были облеплены пассажирами с баулами. Женщины одеты в сари. Это традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте.
Российский диктор Дмитрий Киселев при этом комментирует картинку: «Беженцы из фашистской Украины продолжают прибывать в Ростов на Дону».
Чтобы поддержать оккупацию Крыма авторитетными фамилиями, дети отца лжи используют имена даже покойников. В списке: «В поддержку позиции президента В. Путина по Украине и Крыму» под номером 469 внесена фамилия заслуженного художника России В.Е. Цигаля, который умер девять лет назад.
Для того, чтобы окончательно дискредитировать Гетьмана Украины, тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирали нужную фотографию президента, ретушеры добавляли под его глазами мешки и фингалы (гематомы), вместо носа рисовали свиной пятачок, одевали его в эсэсовскую форму обергруппенфюрера и вешали под ней текстовую «лапшу». Далее группа «поваров Путина» с ботофермы Пригожина, обычно от тридцати до пятидесяти ботов начинают злословить жертву по сценарию методички присланной с Лубянки. Таким образом, они создают иллюзию «обсуждения» в этом «междусобойчике» и формируют нужное Кремлю общественное мнение: «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО». Все комментарии, авторы которых не согласны с фейком агентов Бортникова - немедленно удаляются. Расстрелянный оппозиционер князя Темнейшего Борис Немцов отметил, что большинство граждан РФ получают информацию по телевидению, которое полностью контролирует Владимир Путин. «Две трети граждан РФ получают информацию по телевидению, а телевидение работает как «дерьмомет». В головах людей возникла перевернутая картина мира: украинцы - фашисты, в Киеве бандиты, везде бандеровцы и жидобандеровцы, Россия борется с фашизмом. Эта ужасная картина, напоминающая зарисовку из сумасшедшего дома, это картина, которая парализовала мозг миллионам россиян», - сказал Немцов.
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05.02.2021 17:02 Ответить
предлагаю Яценюка в министры антирашистской пропаганды !
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05.02.2021 16:31 Ответить
не, и этот министр будет в его подчинении
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05.02.2021 16:33 Ответить
Яйценюка не можна! У нього суїцидальні настрої, може Кулю в Лоб пустить.
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05.02.2021 17:54 Ответить
Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7528
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05.02.2021 16:35 Ответить
Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7819
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05.02.2021 16:36 Ответить
На пороші можуть триматись тільки медведчуківські канали і ахмєтівські схеми.
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05.02.2021 16:40 Ответить
Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7457
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05.02.2021 16:51 Ответить
тогда кива - это плод гомосексуальной любви
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06.02.2021 08:45 Ответить
воно дитина п'яної ночі...
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07.02.2021 01:38 Ответить
не подобається народ України- вали собі деінде
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05.02.2021 16:48 Ответить
Для того, щоб із каки робити цяцю, росія, щорічно, виділяє біля двох мільярдів справжніх баксів. Вірогідно, що і канали кума за ці кошти утримують.
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05.02.2021 16:37 Ответить
Ти його в двері , а воно у вікно.
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05.02.2021 16:38 Ответить
Завдяки цьому *** з його ************* радами, з українського бюджету, один тільки Коболев, невідомо за що, викачав більше двох мільярдів гривень
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05.02.2021 17:58 Ответить
опять вошь пархатая вылезла, да объясните ему, БОЛЬШЕ К КОРЫТУ НЕ ПРОБИТСЯ, все помнят про газ
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05.02.2021 16:40 Ответить
1%- яйценюх зараз розкаже як треба жити
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05.02.2021 16:41 Ответить
Терміново потрібно будувати ще одну "стіну" !!

Знаємо, як же ж...
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05.02.2021 16:44 Ответить
Яценюк в лоб та в лоб ))) ты откуда появилса на экране )))) ааа авакян потягывает сваих ))) и авакяну и всем осталным кто ПРОДАЛ УКРАИНУ В 2013-2014-15-16-17-18-19-20-21 ДОСТИГНЕТ КАРА НЕБЕСНОЙ СОТНИ !!! вы и в правду думали что МЫ-УКРАИНЦЫ как руссята забываем предатерство ))) тогда вы не хрена не понели шо УКРАИНЦЫ С РОЖДЕНИЕ СВОБОДНЫ !!! МЫ УКРАИНЦЫ ОТ КИЕВСКОЙ РУСИ ДО УКРАИНЕ НЫНЕШНОГО ОСТАЯЛИ СВАЮ МОВУ,ВЕРУ В ПРАВДУ И ДОСТОЙНСТВО !!!
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05.02.2021 17:01 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.02.2021 17:02 Ответить
Сеня Кролик - это не только ценный скальп, но и несколько десятков лимонов надежно спрятанных баксов.
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05.02.2021 17:14 Ответить
И пять "наградных" стволов в придачу.
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05.02.2021 17:59 Ответить
ЯЦЕК . А ты кто был до Пети и Вовы?? Что х-й с бугра . Сиди уже ЧМО и не гавкай.
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05.02.2021 20:01 Ответить
сеня ты эаборчик достроил
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05.02.2021 21:35 Ответить
 
 