Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк
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Сейчас лучшее время для украинской власти и для президента Украины - выйти с инициативой, с призывом к Европе и миру, как бороться с дезинформацией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
Яценюк подчеркнул, что когда семь лет назад Россия напала на Украину, она напала на весь демократический мир: "Годами Россия врет о "зеленых человечках в Крыму, о том, как произошел захват Донецка и Луганска".
Он подчеркнул, что Кремль также вмешивался в выборы в США и американо-украинские отношения, "когда начал массированную кампанию против президента Соединенных Штатов Байдена".
По словам экс-премьера, цель России - подорвать доверие: "У них нет цели просто сформировать свою повестку дня. В них цель - уничтожить повестку дня для мира и для Европы. Поэтому у нас нет времени ждать".
"Потом, когда мозги уже прошиты пропагандистской машиной, можно даже выборы в Донецке и Луганске проводить. Разумеется, чем они закончатся. Это не выборы. Это будет уже выбор, который был решен в Кремле", - подчеркнул он.
Яценюк считает, что Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой. Украина должна обратиться в ООН, в ОБСЕ "с конкретным планом по борьбе с пропагандой, дезинформацией, фейками, различными заговорами и злоупотреблениями со стороны не средств массовой информации, а средств массового инфицирования населения".
"Президент Зеленский знает, как работает телевидение. И если он начнет этот процесс, у Украины есть все шансы не просто возглавить эту борьбу, а выиграть борьбу против дезинформации, лжи и кремлевской российской пропаганды", - подчеркнул Яценюк.
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Присутність правди в російських ЗМІ навіть не мається на увазі. Безмежна за цинізмом брехня стала нормою життя православних росіян. У російських новинах показали прибуття індійського потягу на столичний вокзал Нью-Делі.Дахи вагонів були обліплені пасажирами з баулами. Жінки одягнені в сарі. Це традиційний жіночий одяг на Індійському субконтиненті.
Російський диктор Дмитро Кисельов при цьому коментує картинку: «Біженці з фашистською України продовжують прибувати в Ростов на Дону».
Щоб підтримати окупацію Криму авторитетними прізвищами, діти батька брехні використовують імена навіть небіжчиків. У списку: «На підтримку позиції президента В. Путіна по Україні і Криму» під номером 469 було внесено прізвище заслуженого художника Росії В.Є. Цигаля, який помер дев'ять років назад до окупац ії Крима. Коли перестав включати зомбоящик, став спокійно спати, з'явився апетит, частіше тепер посміхаюсь і краще виглядаю.
Путинская система, по которой «промывают мозги» россиян Средства Массовой Дезинформации из Залесья работает так: на Ютубе или на Фейсбуке помещается абсолютная ложь с фотографиями и видео, как это было с фейком ФСБ, что, якобы «Петр Порошенко (пятый президент Украины) зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома родного брата и съел его «Сникерс» или вброс журналистов «ЛАЙНОНЬЮС», о «мальчике в трусиках, прибитом «карателями» к дереву в Славянске».
Присутствие правды в российских СМИ даже не подразумевается. Беспредельная по цинизму ложь стала нормой жизни православных россиян. В российских новостях показали прибытие индийского поезда на столичный вокзал Нью-Дели. Крыши вагонов были облеплены пассажирами с баулами. Женщины одеты в сари. Это традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте.
Российский диктор Дмитрий Киселев при этом комментирует картинку: «Беженцы из фашистской Украины продолжают прибывать в Ростов на Дону».
Чтобы поддержать оккупацию Крыма авторитетными фамилиями, дети отца лжи используют имена даже покойников. В списке: «В поддержку позиции президента В. Путина по Украине и Крыму» под номером 469 внесена фамилия заслуженного художника России В.Е. Цигаля, который умер девять лет назад.
Для того, чтобы окончательно дискредитировать Гетьмана Украины, тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирали нужную фотографию президента, ретушеры добавляли под его глазами мешки и фингалы (гематомы), вместо носа рисовали свиной пятачок, одевали его в эсэсовскую форму обергруппенфюрера и вешали под ней текстовую «лапшу». Далее группа «поваров Путина» с ботофермы Пригожина, обычно от тридцати до пятидесяти ботов начинают злословить жертву по сценарию методички присланной с Лубянки. Таким образом, они создают иллюзию «обсуждения» в этом «междусобойчике» и формируют нужное Кремлю общественное мнение: «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО». Все комментарии, авторы которых не согласны с фейком агентов Бортникова - немедленно удаляются. Расстрелянный оппозиционер князя Темнейшего Борис Немцов отметил, что большинство граждан РФ получают информацию по телевидению, которое полностью контролирует Владимир Путин. «Две трети граждан РФ получают информацию по телевидению, а телевидение работает как «дерьмомет». В головах людей возникла перевернутая картина мира: украинцы - фашисты, в Киеве бандиты, везде бандеровцы и жидобандеровцы, Россия борется с фашизмом. Эта ужасная картина, напоминающая зарисовку из сумасшедшего дома, это картина, которая парализовала мозг миллионам россиян», - сказал Немцов.
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