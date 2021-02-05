Россия тестирует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич

Работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму открыто угрожают увольнением за отказ прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил постпред, на фоне начала иммунизации населения российской вакциной от COVID-19 "Спутник V" остро встала проблема принуждения к этой вакцинации.

"Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя, просто не имеют возможности сказать:" Нет, я не хочу получать эту вакцину ". Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят ", - заявил Кориневич.

В то же время основания отказываться от иммунизации российской вакциной у жителей Крыма вызваны, в частности, недостаточной проверкой ее клинических данных, подчеркнул он. "Крым является местом, где, прежде всего, тестируют вакцину, потому что эта вакцина не является протестированной, нет результатов по ее эффективности или воздействия на здоровье человека", - отметил Кориневич.

Также читайте: Граждане Украины из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Ляшко