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Россия тестирует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Россия тестирует вакцину

Работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму открыто угрожают увольнением за отказ прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил постпред, на фоне начала иммунизации населения российской вакциной от COVID-19 "Спутник V" остро встала проблема принуждения к этой вакцинации.

"Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя, просто не имеют возможности сказать:" Нет, я не хочу получать эту вакцину ". Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят ", - заявил Кориневич.

В то же время основания отказываться от иммунизации российской вакциной у жителей Крыма вызваны, в частности, недостаточной проверкой ее клинических данных, подчеркнул он. "Крым является местом, где, прежде всего, тестируют вакцину, потому что эта вакцина не является протестированной, нет результатов по ее эффективности или воздействия на здоровье человека", - отметил Кориневич.

Также читайте: Граждане Украины из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Ляшко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8414
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05.02.2021 16:45
+6
...у вас в "Великобритании" до сих пор существует милиция? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4623
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05.02.2021 16:43
+6
...ну вот, дружище, спалил ты тему, а я так надеялся поглумиться над проксенышем... Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5364 Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3084
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05.02.2021 16:46
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Вот это правильно
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05.02.2021 16:37 Ответить
Есть в России такой камнеобрабатывающий завод "спутник"
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05.02.2021 16:39 Ответить
...у вас в "Великобритании" до сих пор существует милиция? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4623
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05.02.2021 16:43 Ответить
Та то сєпар 2014 ;Йожиг;. Деактивований за російську пропаганду.
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05.02.2021 16:45 Ответить
...ну вот, дружище, спалил ты тему, а я так надеялся поглумиться над проксенышем... Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5364 Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3084
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05.02.2021 16:46 Ответить
В Росії також поліція...
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05.02.2021 22:38 Ответить
звучит обнадёживающе...!
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05.02.2021 16:43 Ответить
Все равно на всех воды нет..
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05.02.2021 16:46 Ответить
датаммореводы - не врите...)
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05.02.2021 16:49 Ответить
Учителя, врачи не из бюджета зарплаты получают, сами зарабатывают? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5578
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05.02.2021 16:44 Ответить
Зачем ты еще жив? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6648
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05.02.2021 16:45 Ответить
бютжетники те еще рабы, так что вполне заслуживают
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05.02.2021 16:40 Ответить
Принуждение к "здоровью". Апологеты "принуждения к миру", "принуждения к дружбе" и "принуждения к родственности" пора уже привыкнуть.
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05.02.2021 16:40 Ответить
россия обяжет пройти вакцинацию даже тех крымчан, кого украина вакцинирует бесплатно пфайзером...

так нужны ли эти бездарные траты?, ведь бесплатно можно было вакцинировать стариков, инвалидов, беременных девушек и малозабезпечених
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05.02.2021 16:45 Ответить
Пока 1 солдат чуть кони не двинул там + другие случаи в других городах когда заражались вирусом после укола и в больничку попадали, так же есть случай заражения после 3 недель от 1 укола. И это только то, что всплыло на поверхность. Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4592
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05.02.2021 16:41 Ответить
Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2882...или чушь несешь? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2631
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05.02.2021 16:44 Ответить
сколько вы её продали - и кому...?
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05.02.2021 16:44 Ответить
Всяким отсталым странам (диктатурам и прочим коррупционериям) за откаты смешное количество доз. Пытаются везде договориться о производстве (сами всрались).
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05.02.2021 16:45 Ответить
да я жду ответа от кацапа с цифрами...
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05.02.2021 16:46 Ответить
Только сперва рассийскую вакцину испытают на крымчанах, потом на крысах, а уже потом будут колоть людям рассеянам.
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05.02.2021 16:52 Ответить
в Подмосковье на 11 января привились всего 17 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - всего 14 тысяч, в Нижегородской области - всего 1,5 тысячи человек получили вакцину.

колько человек сделали прививки от COVID-19 в Москве, неизвестно. Мэр города Сергей Собянин называл цифру 50 тысяч к новому году

Независимый аналитик Александр Драган собрал данные по 44 регионам России - на них приходится почти 60% населения страны. Он пишет, что на 11 января в этих регионах привито всего 111 тысяч человек. "Для 20 регионов есть данные о числе людей, прошедших полный курс вакцинации, - таких 8,5 тысяч, или 19% от всех привитых в этих регионах"
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05.02.2021 16:57 Ответить
Кацапотварь,я тебе данные со ссылками выложил. А ты,кукарека, просто насрал и пытаешся размазать.
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05.02.2021 17:17 Ответить
Кацап, ті спалился, лахтинский. В той части статью, которую можно прочитать без подписки - єтого нет
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05.02.2021 16:53 Ответить
...вася, ты перепутал, Волт - это Дисней, а издание называется в транскрипции "УоллСтритДжорнэл" Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6044
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05.02.2021 16:58 Ответить
ты решил тут меня рассмешить кловун...?
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05.02.2021 17:09 Ответить
Очень прикольно тут было читать, как один лахтинский рвал анус на Юнион Джек,вереща, что Израиль купил полтора миллиона доз.
Оказалось - для палестинской автономии.
Ну типа, как для домашнего скота...
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05.02.2021 17:01 Ответить
Ти вже щепився?
Комітет солдатскіх матєрєй РФ плачеться що у синочків тепер все повисло.
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05.02.2021 16:46 Ответить
так это же прекрасно...!
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05.02.2021 16:47 Ответить
Что крайне немного учитывая количество уже привитых.
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05.02.2021 16:45 Ответить
Копрофил,я могу терпеть кацапотварей только в подохшем виде.
Иди вздергнись Потом бреши
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05.02.2021 17:19 Ответить
И ты что, в глаза трахаешся? Не видишь источник?
Буратино, попробуй научится читать
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05.02.2021 17:20 Ответить
Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8414
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05.02.2021 16:45 Ответить
просто, в заповедниках раSSеи закончились абезьяны Россия тестирует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6412
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05.02.2021 16:48 Ответить
Поэтому вместо обезьян используются крымнаши и лугандонцы. Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6514
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05.02.2021 17:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KreoK5jH_4I
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05.02.2021 16:48 Ответить
Как же я рад за них! Как я рад! На крысах не испытывали, а на крымчанах да. Крыс больше любят, чем вас, крысчане.
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05.02.2021 16:48 Ответить
Что-то не хочет работать боярышник: Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 835 https://pikabu.ru/story/oslozhnenie_ot_privivki_ili_kovid_7978556#comments
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05.02.2021 17:04 Ответить
паддєржіваю! хош щось корисне в ліквідації ватників
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05.02.2021 17:26 Ответить
Нє, так не пойдєть. Надо проверить на опытных бойцах Славного чернаморскага флота.
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05.02.2021 17:28 Ответить
 
 