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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Герасимьюк (53) Нацсовет_ТРВ (568)

Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк рассказала, что, кроме заблокированных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", огромное количество предупреждений за нарушение стандартов журналистики получил и канал "НАШ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Герасимьюк заявила в эфире "Право на владу".

"Телеканал "НАШ", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, каждый из этих каналов имеет не один десяток предупреждений.

"В прошлом году только штук шесть было "112"," ZiK" - пять предупреждений. Во-первых, мы следуем закону. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор", - отметила руководительница Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания.

Читайте: Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов. ВИДЕО

Также Герасимьюк заявила, что на "каналах Медведчука" было абсолютно нивелировано понятие экспертного мнения.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+51
Вы просто не представляете, с каким удовольствием я нажимаю на кнопки пульта, те, на которых были эти медведчуковско-парашные помойки. Нажимаю, а их там НЕТ. Ещё бы Г+Г закрыли, и всю эту Падлу МосиМазурЧУКовскую вышвырнуть из страны туда, где им и место, - в Парашу.
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05.02.2021 16:55
+25
А непогано запрягли оті проросійську наволоч викорінювати... Мені подобається! але ще багато тієї сволоти у раді сидить... і відкрито співають гімно болотної, в незаконний спосіб за допомогою зброї утворення "россії"
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05.02.2021 16:55
+25
Пора валить и этот прокремлевский гнойник.
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05.02.2021 16:56
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дієго ******** це як диспетчер карлос
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05.02.2021 17:05 Ответить
Ни чатла бородатой бабушке и его ЗЕлёной Буратине. НИ ЧАТЛА. АИ национализировать не надо ВСЁ СМИ. Я в своё время вместо пипифакса пользовался советскими СМИ, а более не желаю. Так же, как и смотреть говнище аля Совок. Впрочем, я и сейчас по ТВ практически ни чего не смотрю. Брезгую.
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05.02.2021 17:17 Ответить
А непогано запрягли оті проросійську наволоч викорінювати... Мені подобається! але ще багато тієї сволоти у раді сидить... і відкрито співають гімно болотної, в незаконний спосіб за допомогою зброї утворення "россії"
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05.02.2021 16:55 Ответить
"обратились в суд" - хотіли б викорінити викорінили б без суду - у них є всі права і можливості..
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05.02.2021 17:05 Ответить
Герасимьюк волала раніше : "Немає заакооонууу.." и ничего не делала
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05.02.2021 18:35 Ответить
)
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06.02.2021 06:38 Ответить
Не дуже спокушайтесь. Зачекаєм, чим це все закінчиться. Може бути просто чергова "багатоходовочка" від преЗЕдента. Не можна стати за один день офігенним патріотом України. Ну не повірю я.
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05.02.2021 17:59 Ответить
У Зелі тепер вибору нема. Вся рашка і Пуйло особисто його тепер ненавидять.
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06.02.2021 03:21 Ответить
Почекаєм. Побачимо, як там вони його ненавидять.
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06.02.2021 09:44 Ответить
Вы просто не представляете, с каким удовольствием я нажимаю на кнопки пульта, те, на которых были эти медведчуковско-парашные помойки. Нажимаю, а их там НЕТ. Ещё бы Г+Г закрыли, и всю эту Падлу МосиМазурЧУКовскую вышвырнуть из страны туда, где им и место, - в Парашу.
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05.02.2021 16:55 Ответить
"с каким удовольствием я нажимаю на кнопки пульта, те, на которых были эти медведчуковско-парашные помойки. Нажимаю, а их там НЕТ. Ещё бы Г+Г закрыли"
Даже не знаю как тебя назвать... Ты же каналы не удалил,значит ты их смотрел.. ..
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05.02.2021 17:29 Ответить
Ты что, дурак? Что за логика дебильная? Это не логика, а понос. У меня тоже висели эти помойки, но я их не видел, потому, как есть "Избранные каналы". И как только закрыли эти три помойки я начал мониторить "НАШ" (несколько раз в сутки включаю на пару минут). Мне интересно, что сейчас на этом канале творят. А там ватный шабаш и истерия.
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05.02.2021 18:10 Ответить
Логика у него обыкновенная, ватно-парашная.
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05.02.2021 19:52 Ответить
на ютубе захожу в чат канала наш со словами "здарова ущербньіе". Жду повода 1-2 мин, не больше, фиксирую тайм код и отправляю жалобу за пропаганду нетерпимости или терроризма. И так 2-3 раза в день.
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06.02.2021 03:24 Ответить
Ну, если не знаете, что сказать, то зачем варежку разевать? Молчали бы, и ладненько, а так просто тупость свою продемонстрировали, на счёт удаления и дурноватость, на счёт, что я их смотрел. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 9294
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05.02.2021 18:27 Ответить
и "Прямий" та еще помойка
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05.02.2021 19:36 Ответить
Вижу, вижу, вы у нас любитель Параши. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 5494
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05.02.2021 19:51 Ответить
Пропаганда бывает очень тупой и прямолинейной - любой кацапский канал. Скажем так, это один сорт говна. Бывает с попыткам "анализа сложившейся ситуации" и конечно пропагондоским выводом. Это уже другой сорт того же говна. Прямый можно отнести к нечто посередине. В одних выпусках идет анализ сложившейся ситуации в стране, потом ток шоу с Миколой Вереснем, пригласивших в студию "блохеров и эхспердов" и этот сюр лично для меня вообще ничем не отличается от 112-го или любой кацапска-скобеевской помойки. Пропоганда не бывает "патриотической" Это всегда накручивание и стравливание определенных слоев людей друг с другом. И когда типо полностью проукраинский канал начинает сталкивать украинцев, то для меня это помойка. В сортах говна не разбираюсь
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07.02.2021 11:38 Ответить
Ну зачем эже вы так утруждались пытаясь наморщить правое и левое полушарие в своей голове? И так видно, чьей пропагандой вы тут оперируете и какое говно потребляете. Без разбора.
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07.02.2021 11:44 Ответить
Мда? Да Вы прям экстрасенс, возможно даже потомственная гадалка. И где что видно? Я телевизор стараюсь смотреть крайне редко. Он у меня стоит еще древний на холодильнике. Иногда, по забывчивости, готовя еду, включаю - испытываю блевотный рефлекс и быстро выключаю. Последний раз я охренел от уровня дерьма именно от пахабной передачки Миколи Вересня. Сильно он мне напомнил киселева кацапского. Так, попердывает, но на "уровень" отбитого пропогандона не тянет. И очень стало обидно, что порох на своем канале опустился до такого дерьма. Гораздо приятней для ушей и мозга включить на планшете блогеров. Из наших Стерненко, Казанский (кстати его книгу "Як Україна встрачала Донбас" приобрел с большим удовольствием), Плинский. Из кацапских "Александр Балу", "Новости сверхдержавы", иногда Потапенко и Демура
Ну что, есть у Вас задатки экстрасенсорики или так себе?
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07.02.2021 12:28 Ответить
Тю... в мене навіть таких кнопок немає - видалив зі списку каналів та й по всьому. Все їх "концентроване лайно" є в ютюбі в якості ілюстрації дебілізму і таких "мікродоз" більш ніж достатньо.
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06.02.2021 03:56 Ответить
Пора валить и этот прокремлевский гнойник.
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05.02.2021 16:56 Ответить
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 2175
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05.02.2021 19:35 Ответить
А Мартиросян там до сих пор в штате?
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05.02.2021 16:57 Ответить
на очереди гундяйская бесосекта и ЖОПА за життя.
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05.02.2021 16:57 Ответить
Молодцы! Гоните кремлевскую погань с украинских экранов!
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05.02.2021 16:58 Ответить
И теперь у нас президент - клоун, слуга хозяина 1+1. А это намного хуже зика в силу своей хитрозадости. Те были открытые враги ,эти - скрытые. Только не все хотят это видеть именно за красками ярких шоу: не лез бы беня в политику - ладно. Но он использует всю эту шнягу для влияния на парламент, кабмин и президента, и избирателей под видом скрытой агитации. Потому - это также чисто пропагандистский канал с перерывами на дискотеку.
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05.02.2021 17:06 Ответить
Суд? Вся надежда на суд, который откажет и вернет? РНБО на что? Почему одно идет через РНБО, а другое через суд? И почему никто не обращает внимание на 8,8% медведчуковских(точнее марченковских, шо по сути то же) акций в 1+1?
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05.02.2021 16:59 Ответить
Да и на остальные 91,2% тоже неплохо бы внимание обратить. Или тут беня не велит?
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05.02.2021 17:00 Ответить
Пройдет? У нас такие суды, что и убийц отпускают. А кто не при делах, сидят. Поскольку так сказал президент. Им можно верить?
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05.02.2021 17:08 Ответить
А почему Герасимюк на 1+1 не наложила санкции? В прямом эфире с ней, гость на чистом украинском, её назвал и всех журналистов шлюхами и что им безразлично у кого отсосать, а когда ему сделали замечание, он ещё несколько раз повторил это, а телезрителей обозвал и сравнил тоже с...
И она, это схавала и согласилась! И весело ухмылялась Мосейчук. Это после выступления Авакова.
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05.02.2021 20:29 Ответить
Я давненько не смотрю 1+1, уже пару лет, и не знаю ничего о произошедшем. Такое даже для этого быдла - перебор. Но и без того, чтобы смотреть этот бедлам, могу предсказать, никаких санкций не будет. Там беня и он пытается подмять под себя оставшуюся часть эфира. А клоун, конечно, против хозяина не попрет.
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05.02.2021 20:35 Ответить
осталось Г+Г и Байден может рисовать звездочку на фюзеляж)
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05.02.2021 17:02 Ответить
ДАВНО ПОРА!
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05.02.2021 17:05 Ответить
Закрывайте, а потім до суду. А заодно і Інтер треба підзакрить
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05.02.2021 17:12 Ответить
Где-то там, в окопах наши бойцы защищают Украину, гибнут и как хочется им услышать родное радио, знать, что страна помнит о них и гордится ими. И тут вдруг новости передает так называемое «Русское радио Украины». Нельзя ли его переименовать на более патриотическое название. Например, просто радио Украины, Свободной Украины, Голос Украины, и т.д.
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05.02.2021 17:20 Ответить
давите ядовитых рашистских гнид до конца! и телевизор станет чище и смотреть станет - приятней !
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05.02.2021 17:20 Ответить
Andy Jumeirach а Ви не пробували не вмикати телевізор на ці канали?
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05.02.2021 17:34 Ответить
пенси не володіють інтернетом, тому на виборах ставлять галочку сам знаєш де. 73% чого з"явилися, бо телевізор і там був голобородько.
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05.02.2021 18:24 Ответить
пробував, але одразу - перемикав...
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05.02.2021 20:14 Ответить
після вчорашнього (акції С14) ці "наш"исти стали якщо не шовковими, то вже не такими наглими...
Між іншим, цей канал нині - рупор партії ригів (азірова) і його отростка - "опоблоку" (рижої мразі)
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05.02.2021 17:30 Ответить
Ой! Як шкода що в мене нічого не зміниться! У людей просто свято, а я дурень ще два роки тому в цифровому кабельному вимкнув «Интер», «Ньс Ван», «Г+Г» 112 Україна», «Наш», «Україна» і «Zik», як тільки його купив Медведчук. Дуже прикро мені на цьому святі. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 7864 Но Байдена я почав поважати. Крутий мужик!
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05.02.2021 17:33 Ответить
Г+Г я не дивлюсь років п'ять, а всі інші , названі вами ніколи й не дивився. Але у мене також свято. І велике свято!
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05.02.2021 17:51 Ответить
аналогічно)
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05.02.2021 19:36 Ответить
Респект що немає парашних каналів!
Але ворога треба знати в лице, тобто дивитись і знати, хто єсть хто!
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05.02.2021 17:59 Ответить
Ворога краще роздивлятись в приціл і ще краще оптичний.
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05.02.2021 18:03 Ответить
О. теперь не отвертятся и никакой ВС им не поможет.
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05.02.2021 17:36 Ответить
Так і зпитися від радощів можна
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05.02.2021 17:39 Ответить
Что-то вот никак не пойму. То ли Оленька кинулась вдогонку делать видимость "работы", то ли просто, по привычке, брешет, указыая цифры "с потолка". Главное, что с уверенным видом. Нифига типа пять лет последние не делала, а тут вот выясняется, что пахала типа в поте лица. Да и не Глава она там уже, поскольку сидит лишние минимум три года на должности, которую меняют. Она даже бумаги подписывать не может - не будут иметь юридической силы. Понятия, кстати, не имею, кто там ее ****, но конкурс точно "под нее" не объявляют. Или тупо чтиобы Совет был нелигитимным и неюридичным. Она, похоже, всего этого не знает. Вот только вопрос - про кто ***** тоже?
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05.02.2021 17:41 Ответить
Якщо звернулись в оаск (суд з окружної) - рішення точно буде не на користь України.
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05.02.2021 17:42 Ответить
Ольга пізно знала труси, вже упав, діла не буде!!!...))...
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05.02.2021 18:03 Ответить
Это не просто пропагандистские каналы, это откровенно враждебные каналы к государству Украина!!!
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 6085
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05.02.2021 18:04 Ответить
От на хріна тепер молоть язиком, коли потяг пішов без Нацради ТРМ!
Паразити на тілі Держбюджету, ні хріна роками не роблять, а зарплату жеруть!
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05.02.2021 18:09 Ответить
правильно...нужно врагов Украины сметать всех сразу одной ссанной метлой...пока не опомнились...
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05.02.2021 18:12 Ответить
Давно пора.
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05.02.2021 18:22 Ответить
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 5079"
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05.02.2021 18:26 Ответить
Быстрее бы по закрывали все эти кремлевские помойки!!!
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05.02.2021 18:27 Ответить
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 567
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05.02.2021 18:33 Ответить
Ну уббрали эти 4 антиукраинские каналы.очень хорошо!Можно еще 3-4 добавитьть к ним.Но Остался росийский спутник который почти целый день пропагандирует ту хрень что ТАМ У ХОХЛОВ? Что делать с этим? Туда на эти программы ездят и наши довольно известные политтехнологи эксперты и т д и несут такую ХРЕЬ.Я Бы их после этого не пускал назад вУКРАИНУ!
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05.02.2021 19:10 Ответить
Сателит дело такое. Хер собьешь. Тогда зачем на сателите (спутнике) нужно было делать платными украинские каналы? Да сделайте в SD качечестве, бесплатно, в HD платно.
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05.02.2021 19:39 Ответить
Интер приготовится! Затем Г+Г)))
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05.02.2021 19:42 Ответить
При Порошенко вся ця єврейсько-кацапська мерзота повтікала,, в т. ч. і беня,портнов, А скільки було бруда,брехні, фейков., полуправди в адрес Порошенко. а тепер .думаю,що просто розіграли багатоходівку. хтілось помилитись,але побачимо,чим це закінчиться. Але те що це піар,то !00%
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05.02.2021 19:42 Ответить
Спешу Стукануть! Так как желаю успеть на делёжь. Претендую хоть на малую часть от наличных задекларированным как прибыль от времени правления, хотя бы на 100кг долярив.
И прошу зашиты государства от финансиста страны террориста, так как по закону новому зашита положена. Мне кажется: от МИНФИНА, торговый оборот составляет 3 ю часть всего оборота Украины с страной агрессором и это за период войны, Финансирование терроризма! Предлагаю РНБО срочно вынести обвинение и отобрать всю собственность у Порошенко и поделить. На Заводы не претендую, хватит и наличных. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 3568
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05.02.2021 20:51 Ответить
Зараз на гав-наш зборище явних гнид їх приспішників. Хороший момент примінити до них в живу постійної гепи. Ярош ...баш точкою... ну ви зрозуміли. Досить давати інтерв"ю. Ну блін! Якого біса там Леся Яхно робить? Термінова евакуація і попередження!
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05.02.2021 21:21 Ответить
А в дупі не залипне від чужого майна ?
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06.02.2021 05:56 Ответить
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 9199
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05.02.2021 21:53 Ответить
Ну-да.А что взамен. Украинская экономика рушится, население уже не беднеет, а нищает. С этим ростом цен, тарифами. И что дальше. Мы таскаем для амеров каштаны из огня и за свой же счет. Почему бы США не простить за верную службу Украине долги МВФ. Они ведь непосильны для нас. Добавим к этому еще десятки тысяч убитых украинцев в ОРДЛО. Что их жизни и 20% экономики Украины ничего не стоят?
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05.02.2021 22:34 Ответить
Які каштани конкретно?
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06.02.2021 00:22 Ответить
Что такое для США 70-80 миллиардов зеленых. Они себе еще напечатают. А для Украины это глоток свежего воздуха и надежда на лучшую жизнь
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05.02.2021 22:36 Ответить
говорят наплюсах колым...ий продал долю медведч....и он основной акционер
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05.02.2021 23:47 Ответить
Еще бы Мурлоева посадить.
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06.02.2021 00:01 Ответить
шо ж такое. ипут не прекращая
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06.02.2021 00:21 Ответить
Виступ актора та художнього керівника студії «квартал-95» володимира зеленського в латвійській юрмалі під час фестивалю перед в основному російською публікою з пародійним номером у ньому він назвав україну «жебраком», а також «актрисою німецького фільму для дорослих», яка «готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку ».
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.


Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови національної ради україни з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки?
Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
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06.02.2021 01:02 Ответить
Это все, что надо знать про эту старую медиа-проститутку.
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06.02.2021 02:34 Ответить
 
 