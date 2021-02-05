Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк
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Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк рассказала, что, кроме заблокированных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", огромное количество предупреждений за нарушение стандартов журналистики получил и канал "НАШ".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Герасимьюк заявила в эфире "Право на владу".
"Телеканал "НАШ", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.
По ее словам, каждый из этих каналов имеет не один десяток предупреждений.
"В прошлом году только штук шесть было "112"," ZiK" - пять предупреждений. Во-первых, мы следуем закону. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор", - отметила руководительница Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания.
Также Герасимьюк заявила, что на "каналах Медведчука" было абсолютно нивелировано понятие экспертного мнения.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Даже не знаю как тебя назвать... Ты же каналы не удалил,значит ты их смотрел.. ..
Ну что, есть у Вас задатки экстрасенсорики или так себе?
И она, это схавала и согласилась! И весело ухмылялась Мосейчук. Это после выступления Авакова.
Між іншим, цей канал нині - рупор партії ригів (азірова) і його отростка - "опоблоку" (рижої мразі)
Але ворога треба знати в лице, тобто дивитись і знати, хто єсть хто!
Паразити на тілі Держбюджету, ні хріна роками не роблять, а зарплату жеруть!
И прошу зашиты государства от финансиста страны террориста, так как по закону новому зашита положена. Мне кажется: от МИНФИНА, торговый оборот составляет 3 ю часть всего оборота Украины с страной агрессором и это за период войны, Финансирование терроризма! Предлагаю РНБО срочно вынести обвинение и отобрать всю собственность у Порошенко и поделить. На Заводы не претендую, хватит и наличных.
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови національної ради україни з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки?
Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.