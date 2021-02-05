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Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из России из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из России из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ

МИД России объявил personaе non grata дипломатов из Швеции, Польши и Германии, которые участвовали в Петербурге и Москве в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Зафиксировано участие "дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года", уточнили в МИД РФ.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Какое еще нужно доказательство Западу, что они имеют дело с варварами средних веков?
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05.02.2021 16:58
+9
Невелика потеря покинуть Помойку.
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05.02.2021 17:01
+5
Ну хоть дипломаты вздохнули. Интересно, за какие такие грехи их отправли работать в Лаптестан ?
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05.02.2021 17:08
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Какое еще нужно доказательство Западу, что они имеют дело с варварами средних веков?
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05.02.2021 16:58 Ответить
_ Контрольный в пузо, без этого голова категорически отказывается думать, глаза - видеть, а уши слышать. Язык телепается во всю, безотказно.
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05.02.2021 20:44 Ответить
Невелика потеря покинуть Помойку.
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05.02.2021 17:01 Ответить
І нехай радіють, що мєнти не примусили їх штовхати заглохлий автозак
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05.02.2021 17:46 Ответить
А дипломати так зажурились ,аж страшно !!!!))))
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05.02.2021 17:02 Ответить
Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из РФ из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8961
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05.02.2021 17:03 Ответить
Вот это и есть фашизм!
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05.02.2021 17:03 Ответить
Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из РФ из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4088
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05.02.2021 17:06 Ответить
реабилитацию фашизма шьют )
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05.02.2021 17:09 Ответить
Хехехе
Козломордые нарываются
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05.02.2021 17:11 Ответить
На кого нарываются. Они типа у себя в огороде буянят (не считая конечно того что влезли в Украину, но за это они дополнительно не отгребут).
То что на них растет негатив, конечно хорошо, плохо что негатив переносится не на саму Рашку а на Путина (главное мол убрать Путина, а дальше и санкции снимать можно).
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05.02.2021 17:22 Ответить
Улыбаюсь я с вас.
А дерево посмотреть?
Я например писал вот к этому 05.02.2021 17:06

Ну и?
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05.02.2021 17:25 Ответить
Ну хоть дипломаты вздохнули. Интересно, за какие такие грехи их отправли работать в Лаптестан ?
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05.02.2021 17:08 Ответить
так они потому и участвовали, шо бы сдрыснуть с етой лаптеногии поскорее и уже не важно каким способом
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05.02.2021 17:44 Ответить
Привет.
Кстати, у Макса Мурзы вроде жена так же имеет корни с Волыни. Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8643
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05.02.2021 20:27 Ответить
да? - не слышал, може пропустил де то...
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05.02.2021 20:30 Ответить
Тебе ближе, спроси про ег кобру.
Кстати, пусть ищет Beretta M 34. Интереснейшая штуковина. В коллекции пригодится..
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05.02.2021 20:33 Ответить
ты его скорее тут встретишь, я последнее время не так часто тут,
но если пересечемся передам...
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05.02.2021 20:38 Ответить
Ок
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05.02.2021 20:46 Ответить


Вал Мишель



Вассерман назвал Навального открытым агентом натовских разведок. Онотоле бросил вызов Соловьеву в борьбе за звание мудака номер один среди русских евреев.


Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из РФ из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9939
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05.02.2021 17:11 Ответить
Ну, как по мне - этот дроцефал вне конкуренции
Пернатое хоть размножится успело
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05.02.2021 17:12 Ответить
Та хрен его знает. Может у него и в презервативе карманы. Это просто больной человек. Зазубривший для эрудиции стандарты.
Сдохнет, и ни кто о нем не вспомнит.
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05.02.2021 20:31 Ответить
повні кишені гівна.
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06.02.2021 09:58 Ответить
Стесняюсь спросить . жюрналисты с "тех" каналов уже уехали ? с Саркисьян ?
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05.02.2021 17:13 Ответить
Всіх вислати і, обов'язково железный забор,від усіх, і навсегда!
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05.02.2021 17:23 Ответить
А что дипломатам разрешено участие в каких- то акциях в чужих странах? Это что за новые правила для дипкорпуса?
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05.02.2021 17:31 Ответить
а кто сказал, что они участвовали? Хйло говорило, что их и на Донбассе нет, а потом сказало, что есть
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05.02.2021 18:19 Ответить
Евроимпотенты кацапы публично ноги вытирают а те их терпят в ПАСЕ и не исключают и про Навального только озабоченность,санкций и не думают
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05.02.2021 17:37 Ответить
Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7449Прелестно
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05.02.2021 19:13 Ответить
 
 