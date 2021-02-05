Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из России из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
МИД России объявил personaе non grata дипломатов из Швеции, Польши и Германии, которые участвовали в Петербурге и Москве в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Зафиксировано участие "дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года", уточнили в МИД РФ.
"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Козломордые нарываются
То что на них растет негатив, конечно хорошо, плохо что негатив переносится не на саму Рашку а на Путина (главное мол убрать Путина, а дальше и санкции снимать можно).
А дерево посмотреть?
Я например писал вот к этому 05.02.2021 17:06
Ну и?
Кстати, у Макса Мурзы вроде жена так же имеет корни с Волыни.
Кстати, пусть ищет Beretta M 34. Интереснейшая штуковина. В коллекции пригодится..
но если пересечемся передам...
Вал Мишель
Вассерман назвал Навального открытым агентом натовских разведок. Онотоле бросил вызов Соловьеву в борьбе за звание мудака номер один среди русских евреев.
Пернатое хоть размножится успело
Сдохнет, и ни кто о нем не вспомнит.