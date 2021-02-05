Рост заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области: загруженность больниц превышает 80%, некоторые заполнены почти на 100%, - главный санврач Савчук

На Прикарпатье 5 COVID-больниц заполнены более чем на 80%. Больше всего - Коломыйская районная больница, которая полностью загружена.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самая большая занятость койко-мест в Надворнянской районной больнице, Коломыйская районная больница загружена почти на 100%, инфекционная больница в Коломые - на 92%, Богородчанская больница - 86%, Солотвинская районная больница в Богородчанском районе - на 82% загружена", - сообщил Савчук.

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По его словам, загруженность других COVID-больниц составляет сегодня 57%. Больше всего больных коронавирусом регистрируют в Ивано-Франковске, где госпитализированы 320 человек и более 800 человек лечат коронавирус дома, и в Надворнянском районе, где 136 человек находятся с коронавирусной инфекцией в больнице и больше тысячи - дома.

"Ежедневно в области регистрируют от 5 до 8 летальных случаев от коронавируса. Преимущественно умирают люди, которые имели сопутствующие заболевания, - диабет, ожирение, кардиосклероз и другие. Еще много случаев - это поздние обращения за медпомощью, когда люди в пик заболевания гриппом и ОРВИ списывают все на банальную болезнь и думают, что высокая температура пройдет через 3-5 дней", - отметил главный санврач области.

Он призвал людей не откладывать обращение к медикам при любых симптомах коронавирусной инфекции.

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Савчук отметил, что заболеваемость коронавирусом в Ивано-Франковской области за неделю возросла на 43%. Участились случаи заболевания среди детей, где рост заболеваемости констатируют на уровне 36%.