Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального

Евросоюз призвал российскую сторону пересмотреть решение о высылке из России троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ.

Об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях", - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля.

"Решение следует пересмотреть. Высокий представитель ЕС подчеркнул единство и солидарность Евросоюза с заинтересованными государствами-членами", - сообщается в коммюнике.

Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ.

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