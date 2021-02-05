Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз призвал российскую сторону пересмотреть решение о высылке из России троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ.
Об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях", - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля.
"Решение следует пересмотреть. Высокий представитель ЕС подчеркнул единство и солидарность Евросоюза с заинтересованными государствами-членами", - сообщается в коммюнике.
Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ.
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поэт Некрасов
Делай выводы!
такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
ПРИМЕЧАНИЕ. Индульге́нция / indulgentia от лат. indulgeo, в долгу, «терпеть, позволять» - в католической церкви освобождение от временного наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди, в частности разрешение от наложенной Церковью епитимьи.
В эпоху Возрождения получило распространение индульгенции как отпущения грехов за деньги, причем независимо от таинства исповеди. - полностью у W