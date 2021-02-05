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Новости За рубежом
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Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального

Евросоюз призвал российскую сторону пересмотреть решение о высылке из России троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ.

Об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях", - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля.

"Решение следует пересмотреть. Высокий представитель ЕС подчеркнул единство и солидарность Евросоюза с заинтересованными государствами-членами", - сообщается в коммюнике.

Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ.

Читайте также: События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Боррель, ты разве не понял, что это плевок именно тебе в морду сразу после посещения московии?

Делай выводы!
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05.02.2021 17:24
+7
Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4738
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05.02.2021 17:21
+5
Походу еврочиновники
такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
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05.02.2021 17:31
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Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4738
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05.02.2021 17:21 Ответить
Они не прочь и бутылку (пустую) с собой принести если менты попросят
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05.02.2021 17:24 Ответить
Им лишь бы видосики в Инстаграме размещать.
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05.02.2021 17:34 Ответить
"этот стон у них РЕВОЛЮЦИЕЙ звется"
поэт Некрасов Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 3730
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05.02.2021 18:18 Ответить
Боррель, ты разве не понял, что это плевок именно тебе в морду сразу после посещения московии?

Делай выводы!
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05.02.2021 17:24 Ответить
Рос Быдло по возможности везде нужно сокращать. Меньше навоза -свежей воздух.
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05.02.2021 18:42 Ответить
Походу еврочиновники
такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
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05.02.2021 17:31 Ответить
Микрон призывает к диалогу, Орбан с итальяшками вообще за *****, так чего от них ждать.
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05.02.2021 17:35 Ответить
чо за дикость - высылать дипломатов, участвовавших в мирных акциях протестов... Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 7698 такое только у москалей еще осталось...
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05.02.2021 17:38 Ответить
Он не забыл сказать, что ЕС, как и вся Европа озабочены!? Это озабочены как отпущение грехов, тех которые совершены и еще будут совершаться. Это ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 21-го века, выдаваемой ЕС и другими... от имени Европы... А денег в Кремля достаточно
ПРИМЕЧАНИЕ. Индульге́нция / indulgentia от лат. indulgeo, в долгу, «терпеть, позволять» - в католической церкви освобождение от временного наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди, в частности разрешение от наложенной Церковью епитимьи.
В эпоху Возрождения получило распространение индульгенции как отпущения грехов за деньги, причем независимо от таинства исповеди. - полностью у W
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05.02.2021 17:43 Ответить
"от Лиссабона до Вадивостока" мечтали-реагировали? )))
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05.02.2021 17:49 Ответить
Боррель - ничтожество, олицетворение ЕС.
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05.02.2021 20:49 Ответить
походу имеем - +1дебил...
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06.02.2021 00:19 Ответить
 
 