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Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Максимом Степановым относительно поставок вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Министр здравоохранения сообщил Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", - отметил Зеленский.

Глава Минздрава сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
это как "Мальборо",купленное в Лондоне и на Троещине - этикетка одна,но курится по-разному.. Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 4546
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05.02.2021 17:34
+5
Лариса - это дежурный бот-антиковидник. Отправляйте сразу в спам
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05.02.2021 18:05
+3
Я так раз купил палку копченой колбасы з красивою этикеткою. Ну начали есть- вкуснятина. Дошли до самой этикетки, а под ней еще одна,не очень привлекательная, и название другое. Ну дальше ели-но уже не казалась такой вкусной.
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05.02.2021 20:05
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это как "Мальборо",купленное в Лондоне и на Троещине - этикетка одна,но курится по-разному.. Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 4546
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05.02.2021 17:34 Ответить
Степанова, Ляшка и Кабмин нужно посадить в тюрьму. Они тратят огромные средства с бюджета на вакцину, которая будет не предохранять от короны, а распространять ее. В Америке в доме престарелых, где за 2020 год не было короны, в конце декабря привили людей и там вспыхнула эта инфекция, при чем около 30 человек умерло. В Испании недавно привили людей в доме престарелых и там сразу же вспышка коронавируса после вакцинации. А нашей власти эти данные пох. Им здоровье украинцев пох. Они даже не будут выплачивать компенсации умершим от вакцинации. Это же убийцы чистой воды.
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05.02.2021 17:46 Ответить
Кошмар нужно было просто сдохнуть от короны, а не сдохнуть в доме пристарелых с прививками. И почему люди в доме пристарелых дохнут они ж только жить начали ещё вся жизнь впереди.
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05.02.2021 17:59 Ответить
Лариса - это дежурный бот-антиковидник. Отправляйте сразу в спам
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05.02.2021 18:05 Ответить
Он бот сатанист. Говорить на людей дохнут может только нечисть.
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05.02.2021 20:23 Ответить
ЗНОВУ В ТЕМІ ШАБАШ ДУРАНТИНОФІЛІВ.. Отримано підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 6254
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05.02.2021 22:37 Ответить
от гниды вцепились во власть как блохи в собачий хвост и пью кровь украинцев! Ничего не могут без коррупции и воровства!!! Только одни схемы..схемы схемы..где и как украсть и как откат получить...будь оружие (привет Свинарчукам и Порошенкам) , маски, лекарства вакцина (Зеленский, Степановы, Бахтеевы и Ко)...на всем будуть красть !
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05.02.2021 17:40 Ответить
давай ка Свинарчуки и Порошенки отдельно от мух ЗЕльоных и Степашек Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 9315
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05.02.2021 18:15 Ответить
глаза мутные а на лбу так и написано "ВОР"))) Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 3229
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05.02.2021 17:41 Ответить
У нас вже були індійські прививки. Схоже нас хочуть розвести тими ж граблями.
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05.02.2021 18:25 Ответить
Еще бы доплатили и то нельзя непроверенну Китайское вакцину колоть - себе вредить , а у AstraZeneca насколько известно побочные эфекты и в самом ЕС ее не применяют,а для колоний , что бы сырье нашару себе для переработки у зависимого от побочных болезней населнния колоний,вот и задутили для этого весь этот короновирус та еще закупили 12 мил.доз на народные деньги? Пусть себе для начала ВР,КМУ с Президентом кольнут в полном составе,как руководство других стран Pfizer, что она безопасная,но для клоунов ни чего не стоит обмануть очередной раз людей ,поменяв итикетку на вакцине на Pfizer который они для себя уже закупили.
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05.02.2021 18:55 Ответить
Я так раз купил палку копченой колбасы з красивою этикеткою. Ну начали есть- вкуснятина. Дошли до самой этикетки, а под ней еще одна,не очень привлекательная, и название другое. Ну дальше ели-но уже не казалась такой вкусной.
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05.02.2021 20:05 Ответить
Американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали вещество-адъювант, повышающее эффективность вакцин от COVID-19. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.
Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты.
Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.
Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.
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05.02.2021 22:36 Ответить
 
 