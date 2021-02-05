Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Максимом Степановым относительно поставок вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Министр здравоохранения сообщил Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", - отметил Зеленский.

Глава Минздрава сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

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