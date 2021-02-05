Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов
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Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Максимом Степановым относительно поставок вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Министр здравоохранения сообщил Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.
"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", - отметил Зеленский.
Глава Минздрава сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.
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Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты.
Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.
Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.