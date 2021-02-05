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В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил, что назначение почетного консула Никарагуа в оккупированном Россией Крыму грубо нарушило украинское законодательство и международное право, санкции были введены в ответ на это.

Об этом Николенко написал в Twitter, комментируя российские укоры относительно санкций Украины против Никарагуа, передает Цензор.НЕТ.

"Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь - это якобы субъекты РФ. Назначение почетного консула Никарагуа грубо нарушило украинское законодательство и международное право", - отметил Николенко.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Украины ввести санкции против Никарагуа "актом отчаяния" и заявила, что оно "выглядит смехотворно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада ввела санкции против Никарагуа. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Та фиолетово на винторогию.
Просто пусть издохнет и все.
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05.02.2021 17:34
+8
почетный консул Никарагуа в Крыму..... В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 4169 В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 7209
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05.02.2021 17:34
+5
В 70-х и начале 80-х никарагуанский режим сандинистов изо всех сил изображал из себя великого друга ссср и поднимал на совковых лохах неплохие бабки.Когда в совка закончились деньги,сандинисты плюнули с высокой башни на ссср,примирились с "контрас" и спокойно стали жить себе дальше.Сейчас они пристроились доить рашку.
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05.02.2021 17:46
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Та фиолетово на винторогию.
Просто пусть издохнет и все.
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05.02.2021 17:34 Ответить
Ничего не фиолетово... Надо разобраться, по всей видимости в Никарагуа думают что они открыли консульство во Флориде. Кацапы так умеют.
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05.02.2021 19:46 Ответить
почетный консул Никарагуа в Крыму..... В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 4169 В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 7209
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05.02.2021 17:34 Ответить
Долго вспоминал, что я живьем видел из Ни кара-ни гуа
Кроме бананов ниче вспомнить не удалось.
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05.02.2021 17:38 Ответить
В 70-х и начале 80-х никарагуанский режим сандинистов изо всех сил изображал из себя великого друга ссср и поднимал на совковых лохах неплохие бабки.Когда в совка закончились деньги,сандинисты плюнули с высокой башни на ссср,примирились с "контрас" и спокойно стали жить себе дальше.Сейчас они пристроились доить рашку.
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05.02.2021 17:46 Ответить
Я все это прекрасно помню, ибо был уже достаточно взрослым
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05.02.2021 17:49 Ответить
А ШАЛАВУ ЗАХАРОВУ ??? ЧТО ??? Не узнал???
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05.02.2021 18:38 Ответить
Шо? Она из Ни кара-ни гуа?
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05.02.2021 19:27 Ответить
Это при Трампе рашка в Южной Америке разгулялась. Бразилия, Никарагуа, Венесуэла за деньги путлера, начали "независимую" политику проводить. Но Байден не Трамп, с проститутками в Москве не фестивалил.
В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 3762
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05.02.2021 18:15 Ответить
На захерову, пора мендель натравить! =)
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05.02.2021 18:31 Ответить
Наша -лучше..
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05.02.2021 20:05 Ответить
ну ваша то ясно..а вот нашеі украінськоі нема...
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05.02.2021 20:49 Ответить
Що маємо -то і ******** ......
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05.02.2021 23:00 Ответить
судя по інтелекту вони рівні.. мови не та нета незнае..географіі теж..вот тіки подивитись як ця мандель калинку танцюе .теж ні хіба сім сорок тіки.
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05.02.2021 20:48 Ответить
Там у них свое обнуленное ***** - марионетка Ортега.
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05.02.2021 19:04 Ответить
укріна занимае друге місце в світі по зерновим...а нікорагуа стоіт задуматься..а жрать то что будем. автомати калашникова і протипіхотні міни расеі. чи хліб...
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05.02.2021 20:45 Ответить
 
 