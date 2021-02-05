В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил, что назначение почетного консула Никарагуа в оккупированном Россией Крыму грубо нарушило украинское законодательство и международное право, санкции были введены в ответ на это.

Об этом Николенко написал в Twitter, комментируя российские укоры относительно санкций Украины против Никарагуа, передает Цензор.НЕТ.

"Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь - это якобы субъекты РФ. Назначение почетного консула Никарагуа грубо нарушило украинское законодательство и международное право", - отметил Николенко.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Украины ввести санкции против Никарагуа "актом отчаяния" и заявила, что оно "выглядит смехотворно".

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