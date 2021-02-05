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15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала "Данные карателей Беларуси"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала

Молодой человек собирал и публиковал информацию о сотрудниках белорусских правоохранительных органов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

О задержании подростка МВД сообщало в конце октября. По данным ведомства, молодой человек подтвердил милиции, что он обновлял и размещал информацию с данными сотрудников правоохранительных органов.

По словам подростка, в августе ему написал неизвестный и предложил работу – создать и администрировать телеграм-канал "Данные карателей Беларуси". По его словам, он создал этот канал для заработка и набора подписчиков.

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Ведомство тогда указывало, что полученные создателем канала деньги пойдут в доход государства, а телеграм-канал теперь контролируется правоохранителями. В МВД заявляли, что они выявили подписчиков, которые отправляли сведения о силовиках, и их действиям будет дана оценка.

Отдельно белорусские силовики подчеркивают, что подросток обещал направлять полученные от подписчиков средства на развитие канала, но сам использовал их на собственные нужды — купил скутер. Сообщается, что он якобы собрал 1,5 тысячи белорусских рублей ($569) и более 5 тысяч российских рублей ($66).

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Спочатку ти даруєш душогубам квіти, а потім вони пожирають твоїх дітей.
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05.02.2021 17:39
+11
бацька уже с детишками воюет. Герой.
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05.02.2021 17:40
+9
Не пользуйтесь всякими "Телеграмами" это все ГБшные поделки. Он сам себя сдал, когда стал в нем канал администрировать. Чеченцев сколько погорело на этом, их потом похищали и вывозили в Чечню. Подозреваю что и "работу" это ему предложили лица из гбухи.
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05.02.2021 17:44
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15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" - Цензор.НЕТ 3131 15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" - Цензор.НЕТ 3401
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05.02.2021 17:37 Ответить
Спочатку ти даруєш душогубам квіти, а потім вони пожирають твоїх дітей.
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05.02.2021 17:39 Ответить
Я в такие годы зарабатывал бабушкам помогая.
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05.02.2021 17:40 Ответить
Если зарабатывал то не помогал а наживался на бабушках.
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05.02.2021 17:43 Ответить
Совести у тебя нет, деньги брать со стариков.
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05.02.2021 17:44 Ответить
Бабушки родные были, они бы мне и так велосипед купили. Однако я и грядки полол, и воду носил, и дрова колол .
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05.02.2021 17:56 Ответить
Так ты с родных бабушек за помощь им деньги брал? И еще хвастаешься этим? 15-річного білоруського підлітка засудили до 2 років позбавлення волі за модерацію телеграм-каналу "Дані карателів Білорусі" - Цензор.НЕТ 9744
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05.02.2021 19:22 Ответить
Нет денег не брал. Они мне велосипед купили. Даже если бы не купили, то все равно я бы им помогал. Я и родителям помогал и сестре. Да всем людям помогал(и сейчас помогаю).
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05.02.2021 19:57 Ответить
бацька уже с детишками воюет. Герой.
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05.02.2021 17:40 Ответить
Конечно же, речь как раз и идет о противостоянии двух разных менталитетов. Батьке не нравится что молодежь поддерживает его в меньшей степени чем люди старших поколений, вот он и борется силовыми методами, как может, отстаивая свою умирающую реальность. Ему же нечего больше предложить молодежи, на развитие его авторитарная система не способна. Это с одной стороны, а с другой, я часто вижу как люди старшего возраста негативно воспринимают все новое в силу того, что уже не могут гибко приспосабливаться к быстро изменяющемуся миру. Батька ведет заведомо проигрышную войну не с молодежью и даже не с инакомыслящими, он ведет войну с будущим как таковым, с развитием...
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05.02.2021 22:00 Ответить
Любимая тактика гебнявых.
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05.02.2021 17:40 Ответить
Не пользуйтесь всякими "Телеграмами" это все ГБшные поделки. Он сам себя сдал, когда стал в нем канал администрировать. Чеченцев сколько погорело на этом, их потом похищали и вывозили в Чечню. Подозреваю что и "работу" это ему предложили лица из гбухи.
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05.02.2021 17:44 Ответить
Я требую больше жести!
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05.02.2021 17:44 Ответить
Плешивий усатый чмошник совсем кукухой поехал, - с детьми воюет.
Что примечательно: голосовать этому ребенку еще не положено, но сидеть два года за то, что обнародует данные тех, кто защищает фальсификацию выборов пожалуйста.

Тварь усатая
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05.02.2021 17:47 Ответить
15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" - Цензор.НЕТ 2410 15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" - Цензор.НЕТ 7953
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05.02.2021 17:49 Ответить
я зафотошопил краще
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05.02.2021 18:27 Ответить
15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала "Данные карателей Беларуси" - Цензор.НЕТ 7948
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05.02.2021 18:32 Ответить
Да,хитрозачесанный еще не дотягивает до тАвАрисча Сралина, тот 14ти летних детей расстреливал
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05.02.2021 19:42 Ответить
скоро там и детсады под арест пойдут
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06.02.2021 00:25 Ответить
 
 