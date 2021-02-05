15-летнего белорусского подростка приговорили к 2 годам лишения свободы за модерацию телеграм-канала "Данные карателей Беларуси"

Молодой человек собирал и публиковал информацию о сотрудниках белорусских правоохранительных органов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

О задержании подростка МВД сообщало в конце октября. По данным ведомства, молодой человек подтвердил милиции, что он обновлял и размещал информацию с данными сотрудников правоохранительных органов.

По словам подростка, в августе ему написал неизвестный и предложил работу – создать и администрировать телеграм-канал "Данные карателей Беларуси". По его словам, он создал этот канал для заработка и набора подписчиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко

Ведомство тогда указывало, что полученные создателем канала деньги пойдут в доход государства, а телеграм-канал теперь контролируется правоохранителями. В МВД заявляли, что они выявили подписчиков, которые отправляли сведения о силовиках, и их действиям будет дана оценка.

Отдельно белорусские силовики подчеркивают, что подросток обещал направлять полученные от подписчиков средства на развитие канала, но сам использовал их на собственные нужды — купил скутер. Сообщается, что он якобы собрал 1,5 тысячи белорусских рублей ($569) и более 5 тысяч российских рублей ($66).

Также на Цензор.НЕТ: Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж