Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал
Новости Цензор.НЕТ Общество
Создатель телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков приветствует блокирование канала в его нынешнем виде и заявляет о намерении вернуть телеканал себе.
Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
Речь идет о медиа-группе, в которую входило шесть компаний, пять из них владели региональными лицензиями и одна - лицензией на спутниковое вещание. Андрей Подщипков заявляет, что конечным бенефициаром является он, однако путем получения мошенническим способом доверенностей, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж принадлежавших ему компаний, конечным покупателем которых стал Тарас Козак.
"Ситуация возникшая вокруг канала 112 - это важный шаг восстановления справедливости. Группа лиц, завладевшая незаконным способом созданным мной телеканалом, пыталась использовать его в личных целях в разрез с одним из основных принципов демократии свободой слова. Я благодарен нашим западным партнёрам, которые высказали слова поддержки в отношении введения санкций против этих лиц. Украине была навязана гибридная война, в которой мой телеканал стал инструментом в руках этих людей", - отметил он.
Подщипков не считает введение санкций и закрытие телеканала нарушением свободы слова: "В настоящее время те, кто ранее незаконно завладели моим телеканалом, пытаются говорить о притеснении свободы слова и независимой журналистики, которых на телеканале, к моему сожалению уже давно нет. Я создавал телеканал для других целей, и ранее он работал по другим принципам".
Напомним, что летом 2019 года Андрей Подщипков обратился к Президенту Украины и в СБУ о незаконном завладении телеканалом группой лиц. Было открыто уголовное производство. Также он сообщил о судебном процессе в Европе. "Я рассчитываю что мое имущество будет возвращено мне. Я также подал в суд на Кипре по поводу незаконных действий в отношении принадлежащих мне компаний. Сделан важный шаг в восстановлении справедливости и возврате телеканала его законному собственнику", - сообщил Подщипков.
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а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед
и потребовать отменить санкции (я же не Козак)...
...а кум ***** как рулил каналом так и будет рулить
Хто не затуляв очей і вух, цілком в курсі перипетій 112-го на шляху до медведчуківців через тенета... Порошенка.
Не бреши , так нагло і відверто !
Потому на канале нужно тупо всех уволить чтоб "не нарушать отчётность"
18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.
За час існування канал організував телемости з Кримом, Львовом[10], Москвою (спільно з телеканалом «Дождь», одним із ведучих якого з російського боку був відомий пропагандист-українофоб Максим Шевченко)[11], Вільнюсом[12] і Малайзією[13].
27 вересня 2016 року Андрій Подщипков повідомив, що знаходиться в процесі оформлення політичного притулку.
Підставою для отримання статусу політичного біженця в Бельгії став, за його словами, «політичний тиск в Україні».
+ рішення думи, щодо вводу військ
Оцю всю фуету, треба було мінімум місяць крутити, щоб навіть повним дебілам дойшло, що за ворога ми маємо.
А зараз що?
Слухаємо казочки про "гражданскую вайну" і "ВСУ убіваєт мєстньіх житєлєй"?
У засобах масової інформації поширені чутки, що канал належить Сергію Курченку і Олександру Януковичу, на яких було накладено міжнародні санкції в зв'язку з корупцією.
Цього не було?
18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.
Чому винуваті не сидять, а Антоненко сидить?
це ЕПІЧНО!!
у об"єднаному ефірі трьох порноканалів МЕДВЕДЧУКА з'явилась бл..дь з комуністичною символікою на стрінгах- Симоненко
ТЕЖ СПОСІБ... ВІДНОВИТИ ІНТЕРЕС ВИСТУПАМИ СТРИПТИЗЕРІВ..
НЕХАЙ І 'ПІДТОПТАНИХ'...