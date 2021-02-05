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Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал

Новости Цензор.НЕТ Общество

Основатель

Создатель телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков приветствует блокирование канала в его нынешнем виде и заявляет о намерении вернуть телеканал себе.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет о медиа-группе, в которую входило шесть компаний, пять из них владели региональными лицензиями и одна - лицензией на спутниковое вещание. Андрей Подщипков заявляет, что конечным бенефициаром является он, однако путем получения мошенническим способом доверенностей, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж принадлежавших ему компаний, конечным покупателем которых стал Тарас Козак.

"Ситуация возникшая вокруг канала 112 - это важный шаг восстановления справедливости. Группа лиц, завладевшая незаконным способом созданным мной телеканалом, пыталась использовать его в личных целях в разрез с одним из основных принципов демократии свободой слова. Я благодарен нашим западным партнёрам, которые высказали слова поддержки в отношении введения санкций против этих лиц. Украине была навязана гибридная война, в которой мой телеканал стал инструментом в руках этих людей", - отметил он.

Подщипков не считает введение санкций и закрытие телеканала нарушением свободы слова: "В настоящее время те, кто ранее незаконно завладели моим телеканалом, пытаются говорить о притеснении свободы слова и независимой журналистики, которых на телеканале, к моему сожалению уже давно нет. Я создавал телеканал для других целей, и ранее он работал по другим принципам".

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Напомним, что летом 2019 года Андрей Подщипков обратился к Президенту Украины и в СБУ о незаконном завладении телеканалом группой лиц. Было открыто уголовное производство. Также он сообщил о судебном процессе в Европе. "Я рассчитываю что мое имущество будет возвращено мне. Я также подал в суд на Кипре по поводу незаконных действий в отношении принадлежащих мне компаний. Сделан важный шаг в восстановлении справедливости и возврате телеканала его законному собственнику", - сообщил Подщипков.
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Топ комментарии
+29
Это хитрая схемка русни: вернуть все взад,
и потребовать отменить санкции (я же не Козак)...
...а кум ***** как рулил каналом так и будет рулить
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05.02.2021 18:12
+21
Канал давно себя обосрал как антиукраинский, смысла лепить из гавна пулю, я не вижу.
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05.02.2021 18:09
+20
однако путем получения мошенническим способом доверенностей, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж принадлежавших ему компаний, конечным покупателем которых стал Тарас Козак.

а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал - Цензор.НЕТ 1209
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05.02.2021 18:07
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Чмошник Медведчук канал у него тупо отжал
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05.02.2021 17:49 Ответить
однако путем получения мошенническим способом доверенностей, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж принадлежавших ему компаний, конечным покупателем которых стал Тарас Козак.

а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал - Цензор.НЕТ 1209
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05.02.2021 18:07 Ответить
Это хитрая схемка русни: вернуть все взад,
и потребовать отменить санкции (я же не Козак)...
...а кум ***** как рулил каналом так и будет рулить
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05.02.2021 18:12 Ответить
А , что толку было раньше гавкать? Себе дороже ... А так по теме. КИЗЯКА на НАРЫ.
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05.02.2021 18:32 Ответить
Харашо бабла насыпали то и молчал. А теперь решил под шумок в правду-матку поиграть. А вдруг и проконает. И бабло есть и канал остался Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал - Цензор.НЕТ 4196
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05.02.2021 20:01 Ответить
Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження Джерело: https://censor.net/ua/n3246306
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05.02.2021 20:17 Ответить
..."а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед"...

Хто не затуляв очей і вух, цілком в курсі перипетій 112-го на шляху до медведчуківців через тенета... Порошенка.
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05.02.2021 22:40 Ответить
На скільки я розумію то Подщіпков - людина Захарченка, міністра МВС при Янеку ?
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05.02.2021 18:42 Ответить
На Подщипкова наїжджав порошнек і таки відібрав у нього канал для мертвечука. Порохоботи, тільки не кажіть, що у вас коротка пам'ять і що такого не було. При Подщипкові це був цілком патріотичний канал, там щодня виступали патріоти і націоналісти; ватників та сєпарів там і близько не було.
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05.02.2021 20:15 Ответить
Горбатий , це все відбувалось вже при Зелі , а не при Порошенко !
Не бреши , так нагло і відверто !
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06.02.2021 00:09 Ответить
хочет ощипнуть канал отщипков
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05.02.2021 17:52 Ответить
а журнашлюх куда..
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05.02.2021 17:52 Ответить
туда же откуда их взяли - на панель...
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05.02.2021 17:56 Ответить
Доречі забули ,як гівноплюси вибачення просили після Майдану 2005-Роднянський сквиздив у Рашу разом з Дімой Кісєльвим...
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05.02.2021 18:04 Ответить
Герасимьюк патріопткой здавалась, потім Бєні почала вірою-правдою служити, а зараз підтримує санкції проти Медведчука... Це при тому що за віком вжеповинна на гошку сидіти вдома а не НАЦРадою керувати...
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05.02.2021 18:07 Ответить
Данилов в соседней статье убеждает что сожалеет, что когда-то надо было уволить всех кто работал в КГБ Украины. Оставив штат в СБУ - получили шпионскую войну.
Потому на канале нужно тупо всех уволить чтоб "не нарушать отчётность" Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал - Цензор.НЕТ 1802
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05.02.2021 18:20 Ответить
Воно то може так, але уся журналістська бл...дота яка перейшла оптом до Папи-Кума буде реабілітовуватись чи сайдут і так?
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05.02.2021 17:58 Ответить
Влащенко усіх перехитрила, стара ПРошмлядь - продалась Ахмєтову.
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05.02.2021 18:00 Ответить
ПІДТВЕРДЖУЮ.саме проросійська бл..дь Влащенко 'зачистила' редакцію Зіку...
Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал - Цензор.НЕТ 7590
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05.02.2021 20:20 Ответить
і так в усьому. якщо розбиратися то на правду усі покидьки та грабіжники які в нас чомусь називають олігархами, не мають законних документів на володіння сараю, не те що заводів та фабрик.
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05.02.2021 18:04 Ответить
Вот с этого и надо начинать. У всех есть, а у Вовы нет, не порядок. Закроет 3-4, 1 подарят.
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05.02.2021 18:04 Ответить
А все, Андрюша, спекся твой канал. Ибо репутация - такая вещь, которая нарабатывается годами, а теряется в одночасье. И никакие смены редакционной политики тут не помогут. Все знают, что 112-й - помойка
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05.02.2021 18:09 Ответить
Канал давно себя обосрал как антиукраинский, смысла лепить из гавна пулю, я не вижу.
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05.02.2021 18:09 Ответить
Я добре памятаю канал 112 в 14 році. Це був найпопулярніший обєктивнмй канал. Ще в 15 -му також. А далі почав скочуватись до кремлівського рупора,яким стаав на сьогодні.Звертаю увагу :Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження Джерело: https://censor.net/ua/n3246306
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05.02.2021 20:23 Ответить
Це ніщо інше, як спосіб повернути назад в ефір 112-й. Я, мовляв, бідна жертва, шахраї "мошенническим способом, без ведома и согласия" переоформили канал. Тобі не канал повертати треба, а посадити разом з медведчуковм і казаком.
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05.02.2021 18:10 Ответить
Є така версія, що будуть переладені кошти від ссанкційного до несанкційного хазяїна
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05.02.2021 18:14 Ответить
До Козака-медведчука 112 тоже бьіл рьіговским, лил грязь на Майдан.
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05.02.2021 18:16 Ответить
Не
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05.02.2021 18:19 Ответить
Так.

18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.

За час існування канал організував телемости з Кримом, Львовом[10], Москвою (спільно з телеканалом «Дождь», одним із ведучих якого з російського боку був відомий пропагандист-українофоб Максим Шевченко)[11], Вільнюсом[12] і Малайзією[13].

27 вересня 2016 року Андрій Подщипков повідомив, що знаходиться в процесі оформлення політичного притулку.
Підставою для отримання статусу політичного біженця в Бельгії став, за його словами, «політичний тиск в Україні».
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05.02.2021 18:32 Ответить
цей Подщипков - такий же Фукс для Захарченка, як Козак для Медведчука.
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05.02.2021 18:41 Ответить
+ виступ міністра оборони РФ, щодо гібридної війни
+ рішення думи, щодо вводу військ

Оцю всю фуету, треба було мінімум місяць крутити, щоб навіть повним дебілам дойшло, що за ворога ми маємо.
А зараз що?
Слухаємо казочки про "гражданскую вайну" і "ВСУ убіваєт мєстньіх житєлєй"?
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05.02.2021 18:56 Ответить
Тисли на нього бідолагу в Україні в 2016, а при Янику не тисли.

У засобах масової інформації поширені чутки, що канал належить Сергію Курченку і Олександру Януковичу, на яких було накладено міжнародні санкції в зв'язку з корупцією.
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05.02.2021 18:34 Ответить
Брехати негарно. На Подщипкова наїжджав порошнек і таки відібрав у нього канал для мертвечука. Порохоботи, тільки не кажіть, що у вас коротка пам'ять і що такого не було. При Подщипкові це був цілком патріотичний канал, там щодня виступали патріоти і націоналісти; ватників та сєпарів там і близько не було.
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05.02.2021 20:16 Ответить
То й не брешіть.
Цього не було?

18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.
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05.02.2021 20:25 Ответить
Я добре памятаю канал 112 в 14 році. Це був найпопулярніший обєктивнмй канал. Ще в 15 -му також. А далі почав скочуватись до кремлівського рупора,яким стаав на сьогодні.Звертаю увагу :Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження Джерело: https://censor.net/ua/n3246306
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05.02.2021 20:30 Ответить
Півтора року пройшло. Де результат розслідування.
Чому винуваті не сидять, а Антоненко сидить?
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05.02.2021 20:51 Ответить
Жодного дня не був.
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06.02.2021 09:58 Ответить
З Ньюзвана також не вилазили ніби націоналісти та патріоти Тягнибок, Білецький.
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05.02.2021 20:50 Ответить
112 та канал - "вмер так вмер"
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05.02.2021 18:23 Ответить
Фукс захарченковий обізвався.
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05.02.2021 18:42 Ответить
Не помню про 112, но зик был одним из лучших каналов , потом все резко изменилось, когда эта падаль его купил на кремлевские деньги
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05.02.2021 18:52 Ответить
І процентів 80 журналістів пішли звідти - Дроздов, наприклад, чи Кіпіані...
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05.02.2021 19:39 Ответить
Вони пішли з ZIKу зразу після продажу.
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05.02.2021 20:16 Ответить
Ну і я ж про це...
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05.02.2021 20:27 Ответить
А Ващенко? Вообще позорище, как можно было остаться работать на этом канале
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05.02.2021 20:36 Ответить
Якщо ви почитаєте її біографію, то все зрозумієте - Влащенко раніше працювала в журналі Публічні люди, де політики абсолютно різних партій платили тисячі баків, щоб свою харю на обкладинку всунути... Для неї гроші не пахнуть!
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05.02.2021 20:47 Ответить
простая схема - вернуть и снова продать взад
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05.02.2021 19:42 Ответить





це ЕПІЧНО!!

у об"єднаному ефірі трьох порноканалів МЕДВЕДЧУКА з'явилась бл..дь з комуністичною символікою на стрінгах- Симоненко


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НЕХАЙ І 'ПІДТОПТАНИХ'... Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал - Цензор.НЕТ 9202
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05.02.2021 20:16 Ответить
І Азаров наче з могили виліз.
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05.02.2021 21:39 Ответить
Пора забівать, что был 112 канал.
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05.02.2021 21:26 Ответить
А також zik повернути.колись був самий нормальний канал.але хазяїн збив людину і його прижали,точніше віджали.
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06.02.2021 13:13 Ответить
 
 